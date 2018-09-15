Гороскоп на сегодня, 15 сентября: все знаки Зодиака

Овен

Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Вероятно, что сегодня мужчины-Овны получат неприятное известие, которое может на многое повлиять и в корне изменить их текущее положение. Женщинам-Овнам предстоит знакомство или встреча, которые станут причиной сожалений и разочарования. Сегодня следует подвести черту под старыми планами, делами, контактами. Остерегайтесь измены не только в бизнесе, но и в личной жизни.

Телец

Крайне неблагоприятный день. Проходит под знаком духовного дурмана, расщепления сознания, отравления. Сегодня удача может отвернуться от вас в любой момент. Следует быть осторожными, так как возможно возникновение конфликта с кем-то из близких. В этот день не планируйте встреч с друзьями.

Близнецы

Вероятно улучшение финансового положения или удовлетворение от удачной покупки. Для женщин-Близнецов велика возможность нового знакомства или неожиданных романтических приключений, однако постарайтесь не относиться к любовным приключениям как к продолжению своих деловых планов. Мужчинам-Близнецам звезды рекомендуют избегать шумных компаний и застолья. Вероятно, это негативно скажется на вашем здоровье.

Рак

Неблагоприятный в физическом плане день. Вероятны заболевание, травма или эмоциональный стресс. Для личных отношений характерна некоторая нестабильность. Постарайтесь побороть стремление главенствовать. Избыток вашей внутренней энергии может испугать окружающих.

Лев

Вероятно, что неблагоприятное стечение обстоятельств или происки недоброжелателей могут в корне изменить текущее положение мужчин-Львов. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели, карьеры. Женщинам-Львам следует остерегаться измены не только в деловых отношениях, но и в личной жизни: предстоящее знакомство или встреча с партнером станет причиной горьких сожалений и разочарования.

Дева

Вероятно появление старого друга и совместный поход в ресторан. Домой возвращайтесь пораньше, иначе праздник могут омрачить конфликты с домашними.Не переохлаждайтесь, придерживайтесь диеты, чтобы не заболеть. Наведите порядок в документации, возможны проверки. Старайтесь быть более выдержанными в проявлении своих эмоций.

Весы

Первая половина дня будет сопряжена с неожиданными известиями, приключениями или нестандартными ситуациями, с которыми вы сможете справиться только благодаря интуиции и склонности к абстрактному мышлению. Очень благоприятное время для семейных отношений, положительных изменений в личной жизни, новых знакомств.

Скорпион

Скорпионам-мужчинам во избежание неприятностей не следует идти на поводу у своих страстей. Ваше умение проанализировать как свое поведение, так и поведение партнера поможет избежать недоразумений. Женщинам-Скорпионам следует обратить внимание на свое самочувствие. Соблюдайте диету, откажитесь от жирной пищи, можете поголодать. Хороший день для сбора лекарственных трав или лечения методами народной медицины.

Стрелец

Этот день обещает покой и равновесие. Сегодня вы сможете стать хозяином положения. Не исключены небольшие семейные разногласия, которые закончатся в вашу пользу. Противопоказаны длительные поездки и путешествия. День посвятите спокойному отдыху или любимому увлечению.

Козерог

Сегодня вы впечатлительны и готовы нервничать из-за мелочей. Причиной беспокойства может стать разговор с боссом или родителями, перспектива переезда или смены должности. Не исключены мелкие неувязки с документами, нестыковки в планах, опоздания. Звезды считают, что эти переживания беспочвенны, так как положение Козерогов сейчас более чем прочно. Возможно, придётся перейти на другой режим общения с кем-либо. Работая за компьютером, сделайте резервную копию данных, есть вероятность сбоев и зависаний системы.

Водолей

Водолеи вплоть до ночи будут находиться под защитой небес. В эти сутки вам гарантирована безопасность даже в незнакомом месте. В течение дня возможны компьютерные сбои и другие небольшие препятствия, но они будут быстро преодолены. Неожиданные происшествия не нанесут вреда вам и вашим планам, а возможно, даже ускорят желаемые процессы. Отличный день для стабилизации нужных вам отношений. Можно отсылать официальные письма и заявки, посещать инстанции, вести переговоры с представителями учреждений.

Рыбы

Сегодня перед мужчинами-Рыбами могут открыться новые перспективы на трудовом поприще. Многие будут рады погрузиться в новую интересную, захватывающую работу. Необходимо только рассчитать силы, возможности и финансовые средства, не проявлять суетливости и нетерпения. Постарайтесь не растерять единомышленников.