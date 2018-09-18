Гороскоп на сегодня, 18 сентября: все знаки Зодиака

Овен

Благоприятный для любого дела день. Все задуманное может воплотиться в жизнь. В этот день вы можете смело браться даже за те дела, в которых не слишком разбираетесь. Оправданы риск и азарт: не исключена возможность выигрыша. В домашних делах откажитесь от рутины и проявите новаторство и жажду перемен. Не отказывайтесь от дружеского участия или помощи, какой бы незначительной она вам ни казалась.

Телец

Сегодня, противоречивый день способный принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Вечером ждите приятных гостей.

Близнецы

Взаимопонимание и желание искать компромиссы отсутствуют почти полностью, и, если вам предстоит серьезный разговор с начальством или обращение в государственные инстанции, сохраняйте самообладание и выдержку. Не падайте духом: скорее всего вы не сможете преодолеть все трудности и препятствия, стоящие на вашем пути. Возможно, из тактических соображений вам придется изменить манеру поведения или отношение к партнерам.

Рак

Этот день обещает быть благоприятным. Вы можете перейти от ощущений и оценок ситуации непосредственно к делу. Если ваши планы окажутся убедительными и перспективными, то вы можете привлечь к своей деятельности надежных партнеров. Если все будет складываться успешно, не исключено, что к концу года вы улучшите свое общественное и материальное положение.

Лев

Звезды предлагают умерить стремление к риску, опасностям и экстравагантным поступкам – вероятны неудачи в любовных делах или столкновения с посторонними людьми (например, с соседями), которые закончатся не в вашу пользу. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, головная боль, инфекционные заболевания.

Дева

Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Мечты должны соответствовать реальности. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

Весы

В сфере профессиональной деятельности вероятен спад. Скорее всего, сегодня намеченные планы и любые активные действия не принесут желаемого результата. День неблагоприятный для заключения различного рода сделок, для переговоров, заключения брака. Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Постарайтесь ограничить общение: сарказм и разговорчивость, граничащая с болтливостью, могут сослужить плохую службу.

Скорпион

Пассивный день. Рекомендуется не проявлять излишних амбиций и претензий к окружающим. Обостренное чувство справедливости не позволит вам спокойно наблюдать за негативными процессами в вашем окружении. Умерьте свой пыл. Вы не можете избавить общество от зла, но у вас хватит сил не допустить его по отношению к себе и своим близким. Ваша сдержанность и тактичность будут впоследствии оценены по достоинству.

Стрелец

Вам в большей, чем обычно, степени будет свойственен идеализм. Сегодня что-то вдохновляющее может захватить вас настолько, что вы не сумеете сохранить трезвый взгляд на окружающую действительность. Старайтесь прислушиваться не только к своим желаниям, но и к мнению людей, в чьей адекватности вы не сомневаетесь.

Козерог

Звезды предполагают неожиданный поворот в вашей жизни, причем не обязательно положительный. Вероятно, высокий жизненный потенциал и жажда деятельности заставят вас удовлетворить сиюминутный интерес, рискнув всем ради призрачных целей. Страсть к эффектным поступкам, непостоянство в сочетании с деловой практичностью могут привести к глубоким противоречиям в поступках и вызвать, по меньшей мере, крайнее удивление окружающих. Берегитесь: возможно, вас ждут разочарования и провалы не только в работе, но и в личной жизни.

Водолей

С утра у вас может появиться навязчивая идея, избавиться от которой будет непросто. Постарайтесь избегать чрезмерно эмоциональных разговоров с окружающими, также не стоит брать сегодня на себя дополнительные обязанности или проявлять инициативу. Следует воздержаться от лишних пересудов и сплетен.

Рыбы

День, благоприятный для встреч и контактов. Деловым Рыбам придется уладить финансовые разногласия с партнерами. Не позволяйте обманывать себя. Возможно, что в связи с этими событиями вы оцените расположение к вам друзей и родственников. Рыбы не останутся в долгу, это противоречит их убеждениям и морали.