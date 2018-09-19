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Гороскоп на сегодня, 19 сентября: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня
07:16 Сегодня Телеграф
Фото:ostrnum.com

Сегодня звезды предполагают неожиданный поворот в вашей жизни, причем не обязательно положительный.

Овен

Благоприятны сотрудничество с партнерами и обращения к начальству. Звезды сулят вам успех в поиске дополнительных источников дохода или в переходе к новым видам деятельности – вы с легкостью сможете реализовать свои планы и намерения. Ваши оптимизм, обаяние и логика заставят партнеров пойти на сотрудничество.

Телец

Вы окажетесь способны поддерживать весьма интенсивный рабочий ритм, а в некоторых ситуациях не только брать на себя ответственность, но и вести за собой весь коллектив. Легкость в общении даст возможность окружающим подстроиться под вас, в это время удачно пройдут деловые встречи, ваш голос будет обязательно услышан.

Близнецы

Выбирайте только ту деятельность, которую вы хорошо знаете, а лучше вообще сократить активность. Хороший день для общения, особенно с теми, кто близок вам по духу, единомышленниками. Такие встречи помогут вам не только повысить самооценку, но и натолкнуть на новые идеи, полезные для профессиональной деятельности. 

Рак

День сулит успех мужчинам-Ракам, работающим в сфере бизнеса. Вокруг вас, как правило, много людей, которых вы притягиваете своим оригинальным мышлением, хорошими манерами и нестандартным взглядом на мир. Помощь союзников, общительность, способность находить верные решения – все это поможет вам создать предпосылки для финансового взлета. Женщинам-Ракам звезды советуют пристальнее рассмотреть своего партнера. Вероятно, он совсем не тот, за кого себя выдает.

Лев

Богатое воображение в этот день может послужить как на благо, так и породить необоснованные страхи и подозрения. Творческим личностям, например, могут прийти в голову оригинальные идеи и образы, которые послужат для создания чего-либо впечатляющего. Постарайтесь решить важные дела в первой половине дня.

Дева

В первой половине дня повышение жизненного потенциала может положительно сказаться в сфере профессиональной деятельности. Это время благоприятно для заключения брака, для крупных приобретений, путешествий и отдыха. Однако не принимайте никаких важных решений в финансовых вопросах, так как влияние планет на вашу жизнь неустойчиво: прибыль так же вероятна, как и потери. 

Весы

Хотя дела будут продвигаться сегодня достаточно медленно, вы останетесь довольны итогами. Но, чтобы достигнуть наилучших результатов, вам следует сегодня работать в команде, знающей ваши особенности и приоритеты. Удовольствие может принести посещение необычных мест.

Скорпион

Удачный день для Скорпионов. Звезды сулят неожиданную удачу или очень благоприятную ситуацию для разрешения любовных проблем. Не выпускайте инициативу из своих рук, не ожидайте помощи от спутника – делайте все преимущественно сами. Смелость, обаятельность и ум принесут успех. 

Стрелец

Постарайтесь принимать сегодня решения самостоятельно: любой совет, даже данный с самыми лучшими намерениями, может в итоге оказаться совсем вам не подходящим и даже вредным. Вам, скорее всего, придется отказаться от каких-то запланированных развлечений, потому что вы просто не успеете сделать необходимое.

Козерог

Сегодня хороший день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком. Вероятно, ваша активность будет отмечена руководством или партнерами. Для достижения поставленной цели объедините свои силы с другими людьми. Не исключено, что новые интересные знакомства из деловых перерастут в любовные.

Водолей

Необычные обстоятельства могут привести к неожиданным поворотам в жизни. От вас потребуется максимум внимательности, чтобы изменения принесли благоприятные результаты. Вечер – прекрасное время для общения и обучения. Стоит прислушаться к советам друга или делового партнера, это обогатит ваш арсенал новыми оригинальными приемами. 

Рыбы

Этот период благоприятен для реорганизации дела, перестановки кадров. Рыбы-начальники рискуют при этом испортить отношения с подчиненными. Напряженность может сохраниться надолго. В поведении Рыбам рекомендуется соблюдать золотую середину, не поддаваться искушениям получить желаемое немедленно. Старайтесь не терять равновесия.

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