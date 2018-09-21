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Гороскоп на сегодня, 21 сентября: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня
07:13 Сегодня Телеграф
Фото: znaj.ua

Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах.

Овен

Звезды благоприятствуют коммерческой деятельности, заключению сделок и работе с ценными бумагами. Продолжайте решительно действовать во всем, никому не уступая инициативу. Можно рискнуть взяться даже за малознакомую работу. Но реализация планов будет зависеть от того, насколько вы сможете приспособиться к новым условиям и сумеете расположить к себе коллег. В личной жизни вам необходимо поумерить страсти и трезво взглянуть на сложившуюся ситуацию.

Близнецы

Сегодня лучше других будут чувствовать себя Близнецы, обладающие профессиональным или житейским опытом, привычкой к осторожности и дисциплине. Излишества любого рода, как и несдержанность, могут вести к накоплению внутреннего негатива (который неизбежно выльется в негатив внешний, хотя, возможно, и не в этот день).

Рак

Сегодня возможны временные трудности в материальном положении, тенденция к понижению уровня жизни. Но не следуйте чужим советам – они могут только навредить. Положившись на свою интуицию и проницательность, вы сможете остановить этот негативный процесс. Возможно, вам стоит усмирить свою гордыню и пойти на уступки начальству или любимому человеку. 

Лев

Неблагоприятное стечение обстоятельств, неожиданные ситуации, неловкость или двусмысленность в отношениях заставят вас активно отстаивать свои жизненные принципы или грудью встать на защиту обиженных и оскорбленных. Вероятный конфликт в значительной мере осложнит, а то и вовсе перечеркнет исполнение ваших замыслов.

Дева

День неблагоприятный для покупок, приобретения недвижимости. Тщательно подготовьтесь к крупной покупке. Обдумайте все возможные варианты. Велика вероятность, что вам понадобится на это средств гораздо больше, чем вы предполагаете. Со временем вы можете позволить себе многое, о чем вы мечтаете сейчас, но пока подождите. Здоровье несколько ухудшится из-за легкомысленного к нему отношения. 

Весы

Благоприятный день для новых знакомств, раскрепощения, новых увлечений. Творческий порыв, реализованный в этот день, может в корне изменить вашу жизнь, вознести на новые, ранее недосягаемые высоты. Но не ожидайте помощи со стороны родных и близких — делайте все преимущественно сами. Хороший день для коллективных занятий, общения.

Скорпион

Ваши чувства будут обострены и подвержены частым колебаниям – от благодушия и уступчивости до раздражительности и агрессивности. Ваши желания будут сталкиваться с невозможностью их осуществления. Это приведет вас в состояние борьбы с ветряными мельницами. Настроение и самочувствие могут сильно ухудшиться. Рекомендуется переосмысление действительности. 

Стрелец

Не стоит тревожиться, если откладывается реализация плана. Задерживая одни возможности, судьба дарит вам другие. Возможны неожиданные удачные приобретения в переходный момент, например, при закрытии или открытии магазина. Не стоит отказываться от свидания, экспериментов с имиджем, от участия в вечеринке или спонтанном мероприятии.

Козерог

В первой половине дня вы будете ощущать избыток энергии и оптимизм. Но это не сможет помочь вам исправить недавние ошибки и просчеты. Кроме того, многие из вас почувствуют тайного недоброжелателя. Вы не должны пассивно наблюдать за происходящим, иначе окажетесь уязвимым. Действуйте в согласии с самим собой. 

Водолей

День пройдет под знаком мудрости, незыблемости, справедливости. Нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм. Рекомендуется жертвовать, советовать и прислушиваться к советам. Не исключено, что многие Водолеи возобновят дружбу с теми, с кем отношения долгое время не ладились.

Рыбы

Постарайтесь сохранять внешнее спокойствие, несмотря на все перипетии и сложности на вашем пути. В этом случае возможно благополучное решение различных деловых и личных вопросов. Возможны денежные поступления, значительные доходы. В результате вы ощутите полноту жизни и желание действовать, способность доставить много приятных минут себе и любимым людям.

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21 сентября, Астропрогноз, Гороскоп, Гороскоп на 21 сентября, Гороскоп на сегодня, Знаки Зодиака.
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