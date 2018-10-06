День Независимости Украины

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Гороскоп на сегодня, 6 октября: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня
07:42 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

День будет посвящен приятным хлопотам, а вечером астропрогноз советует встретиться с близкими друзьями.

Овен

Овнам день открывает путь к любовной и супружеской гармонии, эффективному сотрудничеству, духовному единству, согласованию интересов. Есть условия для приятного диалога, знакомства, сближения, для досудебного соглашения.

Телец

Тельцам звезды советуют на протяжении всего дня соблюдать технику безопасности. Придерживаться правил будет проще, чем исправлять просчеты, так как на любую неудачу сегодня вероятна весьма болезненная реакция. Нежелательно (а порой и опасно) терять хладнокровие, действовать под влиянием ревности, гнева, желания отомстить.

Близнецы

Для Близнецов это позитивный день, имеющий дополнительную опцию "наведения мостов". Он позволяет укрепить партнерство, поддержать выгодное знакомство, расширить зону влияния, освоить дополнительные возможности, мощности, объемы, территории. То, что казалось несбыточным, может стать реальным.

Рак

Для Раков возрастает вероятность ошибок, затруднен контроль над ситуацией. Но звезды считают, что вы вполне способны справиться и с заданной ролью, и со своими переживаниями. Возможны перемены в поведении значимого человека. Новый оттенок могут приобрести чувства, симпатии, увлечения, материальные и профессиональные интересы.

Лев

Львам сегодня легко удастся любое сотрудничество, но важнее всего укрепить отношения со значимым человеком. Это может быть старый друг, клиент, партнер, влиятельный родственник. Деловая или бытовая выгода не должна быть единственной опорой такого альянса, в нем также должно присутствовать эмоциональное и духовное единство, взаимное уважение.

Дева

Сегодня Девы испытывают смешанные чувства, не все из которых будут жизнеутверждающими. В отдельные минуты дня вас может посещать неуверенность, зависть, ностальгия, мнительность, не исключены подавляемые страхи, ревность. Звезды советуют вам избегать сырых, темных, глухих мест, а также всего, что сейчас ассоциируется с негативом или неудачей.

Весы

Весы могут надеяться на везение и заслуженный успех, но не должны проявлять чрезмерную самоуверенность. Важные отношения могут балансировать на грани партнерства и соперничества, в чужом поведении возможны непредвиденные моменты. Держать ситуацию под контролем будет проще, если вы хорошо владеете собой и являетесь мастером в своем деле.

Скорпион

Скорпионам стоит критичнее относиться к любой информации, а также к идеям, поставляемым случайным приливом вдохновения. Сегодня воображение может взять верх над здравым смыслом и логикой. Успех ожидается лишь в хорошо знакомых делах и направлениях, не стоит выходить за их рамки.

Стрелец

Для Стрельцов удачно утро. Это отличный момент для завершения дел, передвижения знакомым маршрутом, транспортом. Важные функции лучше выполнять лично. К вечеру ваше внимание может оказаться сфокусировано на семейных делах, на вопросах бизнеса, территории, недвижимости.

Козерог

Козерогам не стоит отчаиваться и опускать руки, столкнувшись с трудностями. Любые барьеры преодолимы, но это может потребовать дополнительных вложений — душевных, материальных или физических. Справиться с задачей будет проще, если вы вспомните о том, что вас сейчас поддерживает.

Водолей

Для Водолеев это день рутины. Возможно, вам предстоит поработать с корреспонденцией, документами, целенаправленно пообщаться с некоторыми людьми или посетить ряд учреждений. Пригодится четкий план действий или система, позволяющая сводить воедино разнородные сведения. Даже в неформальной обстановке не стоит полностью игнорировать этикет.

Рыбы

Рыбам сегодня приходится считаться и с чужими потребностями и со своим настроением. Если между этими двумя полюсами нет гармонии, звезды не советуют вам начинать совместные действия, делать какие?либо шаги навстречу другим людям, лучше присмотреться, определиться.

Гороскоп на неделю, 1–7 октября: все знаки Зодиака

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