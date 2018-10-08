Гороскоп на сегодня, 8 октября 2018: все знаки зодиака

Овен

Удачный день. За что бы вы ни взялись, вас ожидает успех. Благоприятный день для перехода на новую работу, пересмотра деловых отношений. Возможно, сделки, заключенные ранее, не сорвутся и принесут солидный доход. Если есть желание, проведите вечер этого дня где-нибудь вне дома, скажем, у друзей, которые в последнее время настойчиво приглашали вас к себе и уже не надеются на встречу.

Телец

Противоречивый день. Радости и невзгоды в этот день будут чередоваться. Домашние проблемы и хлопоты могут изменить ваше настроение к худшему. Не идите на компромисс с совестью: можете потерять много верных друзей. События могут серьезно повлиять на ваше представление о себе. В семейной жизни возможны осложнения взаимоотношений из-за действий одного из домочадцев. Сегодня весьма вероятна неприятная неожиданность.

Близнецы

Домашние хлопоты могут принести радость от совместных действий с близким человеком. День полон планов и надежд, большинству из которых суждено осуществиться. Неожиданный поступок может стать причиной осложнения отношений с друзьями. Благоприятны прогулки, физические нагрузки, дорогостоящие покупки, кроме приобретения драгоценностей или изделий из камня.

Рак

Сегодня отнеситесь внимательно к предложениям со стороны руководства и мнениям своих коллег. Возможны успешные переговоры и заключение выгодных сделок. Во второй половине дня велика вероятность приятного сюрприза и неожиданных известий, которые благотворно повлияют на вашу жизнь. В личных отношениях намечается сдвиг в лучшую сторону. Не упустите возможности исправить свои ошибки.

Лев

В жизни Львов возможен переезд, и даже если вы на данный момент выступаете против него, то скоро поймете, что это была хорошая идея. Запишитесь на курсы иностранного языка. Оградите себя сегодня от телевизионных новостей.

Дева

Сегодня у вас появится прекрасная возможность действовать, оставаясь в тени, разоблачать тайные замыслы и интриги против вас. Возможно, вы останетесь довольны проделанной работой. Но помните, что озлобление и агрессивность принесут вред вам в первую очередь, сказавшись на ухудшении самочувствия.

Весы

Не стоит реветь над ситуацией, посмотрите на нее креативно, включите фантазию, и решение придет в голову само. Не бойтесь начинать учиться, это никогда не поздно. Если будет возможность поваляться на диване – не упускайте ее.

Скорпион

Скорпионы смогут стать центром и душой компании, поэтому не бойтесь принимать приглашения, даже если вас позовут в незнакомую компанию. Возможно, сегодня Скорпион увидит того, кто в дальнейшем повлияет на его развитие. Пытаясь поговорить с любимым человеком, вы ничего не сможете ему донести. Он останется глухим к вашим словам.

Стрелец

Этот день предоставит вам возможность для обуздания страстей, гордости и самолюбия. Прислушайтесь к советам и нуждам представителей старшего поколения. Рекомендуются покаяние, признание своих ошибок и недостатков. Избегайте повышенного тона в общении с детьми. При этих условиях вы сможете сохранить покой и уют в семье.

Козерог

Хороший день для покупок, кроме недвижимого имущества и мебели. В личной жизни вероятны проблемы, которые не следует принимать близко к сердцу. Откровенный, доверительный разговор поможет снять напряжение.

Водолей

Сегодня у Водолеев целый день в душе будет сиять солнышко, что не останется незамеченным окружающими, которым вы поднимите настроение своим присутствием. Сегодня не стоит открывать душу малознакомым людям, это не подходящий день для откровений. Сегодня удачу вы сможете наблюдать только со стороны.

Рыбы

День, неблагоприятный во всех отношениях. Могут возникнуть серьезные финансовые проблемы. Вероятны потери и утраты. Автолюбители должны быть предельно внимательны, ибо рассеянность может стать причиной необратимых событий. Не отдаляйтесь от близких людей, не замыкайтесь в себе. Вам необходима материальная и моральная поддержка. Не исключено, что пораженным Рыбам будет нужна помощь квалифицированного психолога.