Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: декабрь

Астрологический прогноз на декабрь: как пройдет этот месяц у каждого знака зодиака.

Гороскоп на декабрь 2018 - Овен

В течение месяца ожидается много ситуаций, которые потребуют от вас быстрых решений, особенно на второй неделе декабря. Важно не подменять оперативность суетой. Вам предстоит довольно много разъездов, это может быть связано как с работой, на которой у вас все будет в порядке, так и с реализацией чисто личных планов. Одинокие Овны: у вас может случиться так, что праздники вы встретите не с тем, с кем мечтали, но именно в компании, куда вас пригласят, большая вероятность найти человека, который изменит вашу жизнь.

Гороскоп декабрь 2018 - Телец

Вторая неделя декабря чревата для Тельцов обманами и разочарованиями. Чтобы максимально оградить себя от этого, не ввязывайтесь в аферы и не открывайте душу тем, кого знаете совсем недавно. Призовите на помощь философское настроение - именно так лучше всего реагировать на неприятности, если они все-таки произойдут. Будет правильно, если вы посвятите последний месяц года наведению порядка в вашей жизни. Это может выразиться в оформлении или продлении документов, в завершении отложенного с лета ремонта или даже в визите к стоматологу. Если вы выполните все задуманное, то Новый год встретите с легким сердцем и ясной головой.

Гороскоп на декабрь 2018 - Близнецы

Близнецам предстоит достаточно ровный декабрь, середина месяца вообще окажется прекрасной. Но вас может подвести то, что вы весь месяц будете расчищать фундамент под будущие победы. Причем вы начнете переустройство во всех сферах: кто-то захочет поменять работу, кто-то из вас расстанется с возлюбленным или, наоборот, соберется играть свадьбу. Многие захотят поменять квартиру. В результате праздник превратится - по вашему мнению - в досадное препятствие на пути к успеху. Поэтому в последней декаде сосредоточьтесь на разумных потребностях, отложив грандиозные свершения. И даже если вам не удастся поменять квартиру, новый год все равно наступит, и постарайтесь отпраздновать его с близкими людьми.

Гороскоп на декабрь 2018 - Рак

Вторая неделя декабря может принести Ракам конфликты с домочадцами, но в целом месяц окажется неплохим. Многие Раки даже удивят окружающих своей активностью, возможно, как раз это будет напрягать ваших близких людей. Но иначе нельзя, потому что сейчас на вас рассчитывают на работе, а вы рассчитываете встретить праздники, ни в чем себе не отказывая. Несемейные Раки, не будьте чересчур придирчивы к возлюбленным, иначе вам предстоит встречать Новый год с телевизором.

Гороскоп на декабрь 2018 - Лев

Львы будут чувствовать, что не зря вкалывали весь год. Возможно, на работе им не будет хватать ощущения, что они очередной раз свернули горы, но долго расстраиваться по этому поводу не придется. В декабре Львов чрезвычайно занимают вопросы личной жизни. Многие из вас даже захотят завести ребенка, первого или еще одного. Одинокие Львы и Львицы будут с удовольствием предаваться флирту, но все эти отношения не перерастут во что-то серьезное.

Гороскоп на декабрь 2018 - Дева

Девам в декабре повезет так, как немногим. На работе вы будете чувствовать себя очень уверенно и пользоваться уважением коллег. Но работа будет волновать вас только в первой половине месяца, дальше вам придется сосредоточиться на семье и родственниках. Возможно, кому-то из них вы окажете помощь. Многие Девы займутся вопросами смены жилья, возможно, кто-то из вас просто переедет к любимому человеку. Одиноким Девам тоже повезет. Даже если у вас нет пары, буквально накануне праздников произойдет романтическое знакомство, которое перерастет в незабываемую встречу новогодней ночи.

Гороскоп на декабрь 2018 - Весы

В последнее время Весы очень много работали, и декабрь для них - самое время превратить деньги в то, ради чего они зарабатываются. Независимо от того, во что вы решили вложиться - покупку автомобиля или новогодние каникулы - проявите внимание при заключении сделок или заказе билетов, отелей: вас могут "раскрутить" на ненужные траты. Месяц будет благоприятным для общения, а перед Новым годом - святое дело помириться с теми, с кем вы в ссоре. Одинокие Весы могут сильно влюбиться, но звезды предупреждают, что эти отношения здорово помотают ваши нервы. Зато будет что вспомнить.

Гороскоп на декабрь 2018 - Скорпион

Хороший в целом декабрь Скорпионам может испортить привычка к самоедству. Вам будет казаться, что вас недостаточно ценят. На самом деле для этого нет оснований. Ваше материальное положение станет настолько прочным, что вы сможете удовлетворить прихоти всех своих близких, покупая им подарки. Правда, для этого придется работать вплоть до самых праздников. Скорпионы, не связавшие себя до сих пор узами брака, возможно, захотят прервать отношения, которые у них есть, и будут неправы, так как это всего лишь порыв, так же, как и ваша мнительность, не имеющая под собой серьезных оснований. А совсем одинокие Скорпионы вполне могут влюбиться, если перестанут во всем и во всех сомневаться.

Гороскоп на декабрь 2018 - Стрелец

Бежал, бежал и уперся в стену - такое чувство может настичь Стрельцов в конце декабря. Месяц начнется для вас очень удачно, особенно в плане карьеры. Вы будете привлекательны внешне, а это имеет значение как для романтических планов, так и для того, чтобы расположить к себе нужных людей. И вот посреди праздника жизни вас может посетить ощущение скуки. Ну не цените вы, когда все легко дается. Утешайте себя мыслью, что скоро опять все изменится. Это не значит, что будет плохо, но на старом багаже вы уже далеко не уедете.

Гороскоп на декабрь 2018 - Козерог

В декабре Козероги будут напоминать хозяйку, которая выпроводила гостей, с удовольствием влезла в домашние тапочки и возвращает на место стулья и тарелки. Порядок и спокойствие, вплоть до уединения - вот к чему будут стремиться представители вашего знака. Козероги думают не о том, как провести праздники, а о том, что им предстоит сделать в предстоящем году вообще. Все это неплохо, но не отказывайте себе в общении и иногда - в развлечениях. Тем более что именно дружеская поддержка сейчас играет большую роль в вашей жизни.

Гороскоп на декабрь 2018 - Водолей

Водолеи в декабре собирают команду, но не для встречи праздников, вернее, не только для этого, а для того, чтобы действовать вместе с ней в течение всех 12 месяцев 2019 года. Отчасти это связано с тем, что у многих из вас прямо сейчас произойдут заметные изменения в профессиональной сфере. Но часть Водолеев, те, кто еще не имеет семьи, поменяет и свои личные отношения, и не только с друзьями. Действуйте как можно более осторожно. Люди на волне успеха всегда становятся легкой добычей аферистов.

Гороскоп на декабрь 2018 - Рыбы

Декабрь для Рыб хорош в профессиональном плане и не очень - в личных делах. Начало месяца вообще будет сумбурным, и вы быстро почувствуете необходимость жить по принципу "семь раз отмерь - один раз отрежь". Ваша неторопливость может раздражать вашу "вторую половину", ведь вокруг все вертится в предпраздничной суете и некоторые верят, что чудеса случаются сами собой. Но вы-то знаете, что любое чудо надо подготовить. Вполне возможно, что вам придется заняться самообразованием или получать консультации у более опытных специалистов, то есть надо будет работать и чему-то учиться. Но зато Новый год вы встретите с ощущением, что теперь все в ваших руках.