Скачать
Понедельник, 10.12.2018
Сегодня в Совете ЕС обсуждают Украину и ситуацию в Керченском проливе
Сегодня в Совете ЕС обсуждают Украину и ситуацию в Керченском проливе
Итоги 9 декабря: поезд Мукачево-Будапешт, Симферополь без воды, задержания &quot;желтых жилетов&quot;, выборы в Армении
Все самое главное за 9 декабря в Украине и мире
Ривер Плейт - обладатель Копа Либертадорес-2018
Ривер Плейт - обладатель Копа Либертадорес-2018
Отец Меган Маркл показал поздравительные открытки, написанные герцогиней
Отец Меган Маркл показал поздравительные открытки, написанные герцогиней

Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2018: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2018: все знаки Зодиака
07:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

День удачен для обучения и старта новых начинаний.

Гороскоп на 10 декабря 2018 Овен

Много расходов, но и доходы высоки. Постарайтесь расквитаться с долгами, погасить кредиты, оплатить все счета. Период порадует интересными карьерными предложениями и финансовой стабильностью.

Гороскоп на 10 декабря 2018 Телец

Вероятны внезапные перепады настроения, головная боль. Не ищите спасения в таблетках и алкоголе — период надо просто переждать. И, кстати, работы меньше не станет.

Гороскоп на 10 декабря 2018 Близнецы

Много работы, которая отлично оплачивается. А вам так хочется махнуть на все рукой и рвануть в Гималаи. Не советуем: упустите великолепные возможности. Позаботьтесь о доме: обновите все, что сломалось, купите что-нибудь полезное, наведите порядок.

Гороскоп на 10 декабря 2018 Рак

Отношения с близкими оставляют желать лучшего. Будьте тактичны и вплоть до конца периода сдерживайте эмоции!

Гороскоп на 10 декабря 2018 Лев

Откажитесь от принятия решений, перенесите встречи и переговоры. Будьте аккуратны с деньгами. Есть возможность заключить выгодный контракт, но раскручиваться он будет довольно долго: придется запастись терпением. Не исключены сбои в работе банков.

Гороскоп на 10 декабря 2018 Дева

Очень хочется проявить инициативу, доказать всем вокруг, какой вы молодец. Но лучше повременить: сегодня любые честолюбивые порывы наказуемы.

Гороскоп на 10 декабря 2018 Весы

Все вокруг ведут себя не вполне адекватно. А вы, напротив, будьте вежливы и терпеливы. Алкоголь категорически противопоказан.

Гороскоп на 10 декабря 2018 Скорпион

Социальные потрясения, катастрофы, бунты, демонстрации, политические коллапсы и прочее безумие. Надеемся, вы не намерены участвовать в этих играх? Вот и правильно.

Гороскоп на 10 декабря 2018 Стрелец

Мягкий, спокойный, гармоничный день — что уже приятно. А еще сегодня отовсюду поступают заманчивые предложения. Время дружить, заключать контракты, вести бизнес на партнерских условиях. Одним словом, процветать и быть счастливым.

Гороскоп на 10 декабря 2018 Козерог

Отличный момент, чтобы проявить свои лучшие качества, завоевать авторитет, сорвать шквал аплодисментов и реализовать свои честолюбивые планы.

Гороскоп на 10 декабря 2018 Водолей

На пути к успеху то и дело будут возникать преграды, но это неплохо: преодоление препятствий сделает вас сильнее. Главное, не топтаться на месте, не раздумывать над жизненными задачками слишком долго — надо действовать быстро и без лишних сантиментов.

Гороскоп на 10 декабря 2018 Рыбы

Самое время совершить нечто неординарное — скромный подвиг, маленькое открытие. И пусть вы не получите медаль или Нобелевскую премию — зато сделаете огромный шаг вперед, победив самого себя. Преодолеете лень, инертность, страхи и комплексы. В общем, постарайтесь стать героем — и жизнь начнет меняться к лучшему.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.12 - 16.12)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на сегодня, Гороскоп на день, Гороскоп на 10 декабря, Астропрогноз, 10 декабря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В королевской семье разгорелся еще один скандал из-за Меган Маркл
02 В УПЦ МП заявили, что постоянно ведут переговоры с Москвой об освобождении задержанных украинцев
03 Ведущая Валентина Хамайко вернулась на работу через три дня после родов
04 "Я на пенсии": Андре Уорд - о возможном бое против Усика
05 "Мисс Вселенная 2018": стало известно, что случилось с пропавшей участницей конкурса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В США рассказали о возможности импичмента Трампа
В США рассказали о возможности импичмента Трампа
Глава правительства Каталонии начал &quot;голодную забастовку&quot;
Глава правительства Каталонии начал "голодную забастовку"
Прогноз погоды на 10 декабря: пройдет мокрый снег и дождь, на дорогах гололед
Погода 10 декабря в Украине
Рецепт дня: шоколадные кексы с жидкой сахарной начинкой
Рецепт дня: шоколадные кексы с жидкой сахарной начинкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь