Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2018: все знаки Зодиака

День удачен для обучения и старта новых начинаний.

Гороскоп на 10 декабря 2018 Овен

Много расходов, но и доходы высоки. Постарайтесь расквитаться с долгами, погасить кредиты, оплатить все счета. Период порадует интересными карьерными предложениями и финансовой стабильностью.

Гороскоп на 10 декабря 2018 Телец

Вероятны внезапные перепады настроения, головная боль. Не ищите спасения в таблетках и алкоголе — период надо просто переждать. И, кстати, работы меньше не станет.

Гороскоп на 10 декабря 2018 Близнецы

Много работы, которая отлично оплачивается. А вам так хочется махнуть на все рукой и рвануть в Гималаи. Не советуем: упустите великолепные возможности. Позаботьтесь о доме: обновите все, что сломалось, купите что-нибудь полезное, наведите порядок.

Гороскоп на 10 декабря 2018 Рак

Отношения с близкими оставляют желать лучшего. Будьте тактичны и вплоть до конца периода сдерживайте эмоции!

Гороскоп на 10 декабря 2018 Лев

Откажитесь от принятия решений, перенесите встречи и переговоры. Будьте аккуратны с деньгами. Есть возможность заключить выгодный контракт, но раскручиваться он будет довольно долго: придется запастись терпением. Не исключены сбои в работе банков.

Гороскоп на 10 декабря 2018 Дева

Очень хочется проявить инициативу, доказать всем вокруг, какой вы молодец. Но лучше повременить: сегодня любые честолюбивые порывы наказуемы.

Гороскоп на 10 декабря 2018 Весы

Все вокруг ведут себя не вполне адекватно. А вы, напротив, будьте вежливы и терпеливы. Алкоголь категорически противопоказан.

Гороскоп на 10 декабря 2018 Скорпион

Социальные потрясения, катастрофы, бунты, демонстрации, политические коллапсы и прочее безумие. Надеемся, вы не намерены участвовать в этих играх? Вот и правильно.

Гороскоп на 10 декабря 2018 Стрелец

Мягкий, спокойный, гармоничный день — что уже приятно. А еще сегодня отовсюду поступают заманчивые предложения. Время дружить, заключать контракты, вести бизнес на партнерских условиях. Одним словом, процветать и быть счастливым.

Гороскоп на 10 декабря 2018 Козерог

Отличный момент, чтобы проявить свои лучшие качества, завоевать авторитет, сорвать шквал аплодисментов и реализовать свои честолюбивые планы.

Гороскоп на 10 декабря 2018 Водолей

На пути к успеху то и дело будут возникать преграды, но это неплохо: преодоление препятствий сделает вас сильнее. Главное, не топтаться на месте, не раздумывать над жизненными задачками слишком долго — надо действовать быстро и без лишних сантиментов.

Гороскоп на 10 декабря 2018 Рыбы

Самое время совершить нечто неординарное — скромный подвиг, маленькое открытие. И пусть вы не получите медаль или Нобелевскую премию — зато сделаете огромный шаг вперед, победив самого себя. Преодолеете лень, инертность, страхи и комплексы. В общем, постарайтесь стать героем — и жизнь начнет меняться к лучшему.