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Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2018: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2018: все знаки Зодиака
07:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Астрологический прогноз на 11 декабря: как пройдет вторник у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 11 декабря 2018 Овен

Вы очень большое значение придаете любым неприятностям, даже незначительным. Лучше сосредоточиться на чем-нибудь поважнее, например, на возможностях, которые открывает перед вами этот непростой день. Нежелательно общаться с людьми, которые критикуют вас и настойчиво напоминают о старых ошибках. Лучше провести время с теми, кто настроен позитивно. Полезно будет внести в свою жизнь нечто новое, изменить сложившиеся привычки. Можно начинать учебу: новые знания вскоре пригодятся. Полезными будут эксперименты с имиджем.

Гороскоп на 11 декабря 2018 Телец

Для вас немаловажным фактором станет умение управлять своей неуемной энергией и не разрушить все вами созданное. Подождите с очередными идеями, разберитесь сначала с тем, что уже начали осуществлять, иначе вы так никогда ничего не доделаете.

Гороскоп на 11 декабря 2018 Близнецы

Сегодня звезды гороскопа предвещают Близнецам море общения! Даже если они не будут к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Близнецов вылезти из своей домашней берлоги, открывшись навстречу миру и людям. Впрочем, поддавшись этому порыву, Близнецы не пожалеют: именно сегодня их ждут знакомства и встречи, которые могут оказаться весьма познавательными. Возможно, в процессе общения Близнецы натолкнутся на многообещающую идею, завяжут полезные знакомства, а может, сегодняшняя романтическая встреча выльется в настоящую любовь.

Гороскоп на 11 декабря 2018 Рак

Раки, чрезмерная активность может навредить - так говорят звезды и советуют сбавить обороты. Сегодняшние сутки подходят для спокойных дел - наведите порядок в бумагах, займитесь творчеством или просто пройдитесь по магазинам. После обеда возможны "случайные" встречи с прошлым - не обижайтесь на Купидона, он хотел как лучше.

Гороскоп на 11 декабря 2018 Лев

Неплохой день, хоть и менее плодотворный, чем вам хотелось бы. Могут возникать разногласия с недавними союзниками и единомышленниками, есть риск лишиться поддержки человека, от которого многое зависит. Но вы не отчаиваетесь и не отказываетесь от задуманного. Шанс достичь успеха все же есть, просто для этого придется приложить больше усилий, чем вы предполагали. Не бойтесь экспериментировать. Привычные методы действий сегодня могут оказаться неэффективными, а вот новые позволят быстро достичь нужного результата.

Гороскоп на 11 декабря 2018 Дева

В делах вас ждет успех, сосредоточьтесь на главном и не отвлекайтесь, пока все не выполните, у вас большой творческий потенциал. Сегодня вам удастся неплохо заработать и значительно улучшить свое материальное положение.

Гороскоп на 11 декабря 2018 Весы

Сегодня в гороскопе Весов будут преобладать яркие, солнечные эмоции. Благодаря им, где бы Весы ни находились, они способны блистать! Единственный "минус": из-за своего эмоционального подъема, им будет нелегко заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка у Весов внимательности. Зато они будут прекрасно чувствовать себя там, где жизнь кипит и бьет ключом! Звезды гороскопа советуют им сегодня обязательно выбраться в кино, на выставку, на танцы - туда, где будет море общения, где Весы смогут и повеселиться, и познакомиться, и себя показать.

Гороскоп на 11 декабря 2018 Скорпион

Скорпионы, эти сутки подходят для размышлений. Но философствуйте молча, чтобы нечаянно не выдать подробностей своей личной жизни. Когда надоест витать в облаках, позвоните старинным приятелям - организуйте зимние посиделки на природе. На любовном небосклоне сегодня красота - соперники вымерзли, и вас никто не потревожит.

Гороскоп на 11 декабря 2018 Стрелец

Спокойный день, не слишком плодотворный, но вполне приятный. Он обещает сюрпризы, удивительные совпадения, какие-то яркие впечатления. Будет возможность побывать в интересных местах или познакомиться с людьми, о которых вы слышали много хорошего. Представители знака, которые в этот день начнут учебу, узнают много полезного. А тех, кто отправится на романтическое свидание, ждут незабываемые эмоции. Интуиция не подводит вас. И в деловой сфере, и в личных отношениях вы можете руководствоваться ее подсказками. Они гораздо полезнее, чем чьи-то советы!

Гороскоп на 11 декабря 2018 Козерог

Звезды благоприятствуют тем, кто не боится работы. Посвятите сегодняшний день выполнению незавершенных дел. Сегодня вы сможете быстро и качественно разобраться со всеми старыми завалами, больше внимания уделите финансовым делам.

Гороскоп на 11 декабря 2018 Водолей

Сегодня дела у Водолея обещают продвигаться легко, будто сами собой! Впрочем, это не означает, что на его пути совсем не окажется препятствий - просто Водолей способен шутя обходить возникшие преграды, а какие-то сложности и вовсе преодолеет, даже не заметив. Во многом это заслуга интуиции Водолея - сегодня она у него будет на высоте — а также хорошего настроения и солнечного отношения к жизни. Ведь не секрет, что перед позитивным настроем пасуют любые трудности. У Водолея же сегодня, как обещает его гороскоп, этого настроя хватит на все и на всех!

Гороскоп на 11 декабря 2018 Рыбы

Рыбы, сегодня окружающие люди назовут вас мудрецами. Продолжайте давать ценные советы, но не забывайте о собственных желаниях. Вечером вас ждут в гости - наряжайтесь, утепляйтесь и не забудьте захватить торбочку с вкусностями. Любовный небосвод затянут тучами - Купидон превратился в снеговика и разогнал всех поклонников.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.12 - 16.12)

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