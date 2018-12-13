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Четверг, 13.12.2018
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Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2018: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2018: все знаки Зодиака
07:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Ничего не упустите из виду, сегодня очень ответственный день, будет не раз решаться ваша судьба.

Гороскоп на 13 декабря 2018 Овен

Овнам не придется скучать в этот период - события могут меняться с немыслимой скоростью. Зато семейная сфера станет приятной отдушиной, радуя гармонией в отношениях с любимым.

Гороскоп на 13 декабря 2018 Телец

У вас появится больше свободного времени для себя самой. Отличное время, чтобы заняться шопингом, посетить интересный тренинг или выкроить часок-другой для любимого хобби.

Гороскоп на 13 декабря 2018 Близнецы

Сегодня звезды дадут шанс протестировать удачу, которая будет сопровождать тебя целый день в мелочах: на льду не поскользнешься, а автобус придет вовремя. Даже потратить денежки сможешь удачно: и душу порадуешь, и вечного внутреннего критика. Смелее!

Гороскоп на 13 декабря 2018 Рак

Тебе сегодня надо относиться внимательнее к своим тратам, чтобы не остаться у разбитого корыта. Твои денежки могут покинуть твой кошелек, сами того не желая. Разбуди в себе маленького скрягу и следуй поговорке: «Копейка рубль сбережет».

Гороскоп на 13 декабря 2018 Лев

Львам звезды сулят успех и продвижение в тех делах, над которыми они уже долго и зачастую безуспешно трудились. Но именно сейчас приложенные усилия и старания принесут свои дивиденды.

Гороскоп на 13 декабря 2018 Дева

Вам не стоит обострять конфликты в личной сфере - чрезмерные претензии к любимому человеку могут расшатать семейную лодку. Вечером внимательнее отнеситесь к рутинным делам.

Гороскоп на 13 декабря 2018 Весы

Твои планы настолько продуманы и впечатляющи, что все будет способствовать их исполнению. Проведи день с пользой: не выстраивай воздушные замки, а действуй! Что бы ты ни решила сделать, все получится!

Гороскоп на 13 декабря 2018 Скорпион

Судьба сегодня вынуждает тебя быть общительной. Болтовни избежать не удастся, даже если тебе очень хочется побыть одной. И это хорошо: звезды обещают познавательное общение или зарождение многообещающей идеи.

Гороскоп на 13 декабря 2018 Стрелец

Это время будет удачным для решения финансовых вопросов. Фортуна будет на вашей стороне, а значит, можно будет немного рискнуть. А вот брать деньги в долг не стоит.

Гороскоп на 13 декабря 2018 Козерог

Звезды порадуют вас приятными путешествиями. Это может быть незапланированная командировка или увлекательный вояж, устроенный друзьями. В любом случае не упустите шанса немного развеяться.

Гороскоп на 13 декабря 2018 Водолей

Представительницам этого знака представится возможность попробовать свои силы в новых сферах. Вдохновение будет сопутствовать вашим начинаниям. А значит, все остальное зависит только от упорства и выдержки. Главное - не лениться!

Гороскоп на 13 декабря 2018 Рыбы

Сегодня ты чересчур категорична и склонна делить мир на черное и белое. Окружающие тебя люди вряд ли будут от этого в восторге, поэтому могут начать точить на тебя зуб. Чтобы потом избежать клацанья зубами, отнесись терпимее к чужим мнениям и недостаткам.

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