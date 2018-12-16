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Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2018: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2018: все знаки Зодиака
07:48 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Астрологический прогноз на 16 декабря: как пройдет воскресенье у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 16 декабря 2018 Овен

Вероятно, сегодня обстоятельства заставят вас активно отстаивать свои принципы и точку зрения. Несмотря на все перипетии и сложности, постарайтесь сохранять спокойствие. Вероятность проблем со здоровьем очень велика. На какое-то время вам нужно уединиться, так как любые контакты могут привести к конфликтам с окружающими.

Гороскоп на 16 декабря 2018 Телец

Вторая половина дня крайне неблагоприятна для общения с друзьями и близкими людьми. Ситуация может обостриться до предела. Нежелание понять партнера, раздражительность, агрессия могут вызвать ответную грубость.

Гороскоп на 16 декабря 2018 Близнецы

Напряженный день – несет двойственную характеристику. Вероятно негативное влияние со стороны или плохое известие. Успех в разных деловых операциях может оказаться сомнительным, коммерческие сделки не принесут прибыли или прибыль не оправдает затраченных усилий.

Гороскоп на 16 декабря 2018 Рак

День несет резкие перемены настроения, трансформацию отношений с партнерами, козни соперников или тайных недоброжелателей. Звезды не исключают появления на вашем пути серьезных препятствий, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. В делах полагайтесь на интуицию: советы друзей или вмешательство партнера могут завести в тупик. Не исключено, что проблемы в личной жизни заставят принять жесткое решение или побудят к решительным действиям.

Гороскоп на 16 декабря 2018 Лев

Сегодня эмоции будут преобладать над рассудком, что может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями или колдовством. Это может привлечь очень опасные и злые силы. Полезно находиться около воды, принять ванну, посетить бассейн, баню.

Гороскоп на 16 декабря 2018 Дева

Амбициозность, агрессивность, неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания могут привести к осложнениям в работе или личной жизни. На службе следует быть крайне осторожными и внимательными. Это не самый хороший день, чтобы думать о карьере. Сегодня лучше не вмешиваться ни в какие споры, так как вас могут сделать виновными. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные детали. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем.

Гороскоп на 16 декабря 2018 Весы

Вам покажется, что мир рушится на глазах, земля уходит из-под ног, а у вас нет ни сил, ни желания что-либо изменить. Сегодня лучше не усердствовать и не ввязываться ни в какие сомнительные дела, так как последствия могут быть самыми плачевными. Если от вас будут требовать каких-то отчаянных действий, не идите на поводу. Вы ничего не добьетесь. Займите выжидательную позицию.

Гороскоп на 16 декабря 2018 Скорпион

Постарайтесь избегать неосторожных высказываний и злоупотребления алкоголем. Вероятны неприятные известия, которые застанут вас врасплох. Если не потеряете решительности в действиях, не пойдете на поводу тщеславия и гордыни, то сможете справиться с возникшими проблемами.

Гороскоп на 16 декабря 2018 Стрелец

Вероятны финансовые затруднения. Непредвиденные расходы, неприятные известия. Возможен нервный срыв. Работать будет трудно из-за серьезных помех и чужих ошибок. Избегайте непредвиденных ситуаций. Прежде чем принять окончательное решение, взвесьте все «за» и «против». Возможны вещие сны.

Гороскоп на 16 декабря 2018 Козерог

Сегодня ожидается напряженный день. Но звезды не советуют слишком усердствовать, так как то, что кажется сложным, на самом деле просто. Отбросьте всякие сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть вами. Идите к своей цели. Во второй половине дня постарайтесь избежать ненужных споров и конфликтов.

Гороскоп на 16 декабря 2018 Водолей

Используйте любую возможность изменить к лучшему свою личную жизнь. Проявите мудрость и выдержку – это единственный способ избежать необдуманных действий по отношению к дорогому человеку. Проведите это воскресенье в спокойной семейной обстановке. Отдых на природе поможет восстановить силы. Со здоровьем возможны проблемы – нервный срыв весьма вероятен. Следует опасаться инфекционных заболеваний, нельзя злоупотреблять спиртным.

Гороскоп на 16 декабря 2018 Рыбы

Крайне неблагополучный день, связанный с обманами, клеветой, преследованиями. Если у вас в планах новое дело, отложите его, иначе постоянно будете ощущать, что ваши усилия напрасны. Планеты советуют не вмешиваться в ход событий. Возможно, тогда большая часть неприятностей исчезнет сама собой. Нужно быть внимательным к расходам. Создайте финансовый резерв – в скором времени он вам понадобится.

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