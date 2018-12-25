Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2018: все знаки Зодиака

Астрологический прогноз на 25 декабря: как пройдет вторник у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 25 декабря 2018 Овен

День не самый плодотворный, зато спокойный. Можно вернуться к делам, начатым раньше, получить ответы на интересующие вас вопросы. Маловероятны какие-то кардинальные перемены к лучшему, но в целом дела идут неплохо, и жаловаться вам почти не на что. Помните: чем больше вы торопитесь, тем серьезнее преграды, которые приходится преодолевать. Проявите осторожность, и вы сможете избежать многих проблем. Вечером будет возможность пообщаться с людьми, которых вы давно не видели. Вероятны интересные предложения.

Гороскоп на 25 декабря 2018 Телец

Порой время играет против нас и надо очень постараться, чтобы опередить его и успеть все сделать. Не спешите, вы все успеете, правда, если сосредоточитесь и направите силы и энергию в нужное русло. Не распыляйтесь, уделяйте внимание и время только тому, что вам действительно нужно.

Гороскоп на 25 декабря 2018 Близнецы

Сегодня душа Близнецов будет требовать интеллектуальных и философских бесед, поэтому главной целью для них станут поиски достойного собеседника. Впрочем, даже если Близнецы такового не найдут, звезды гороскопа обещают, что сегодня они все равно реализуют свою потребность в интересном общении. Даже простой дружеский разговор Близнецы способны свести к интеллектуальному спору или азартному состязанию в эрудиции! Близнецы настроены спорить до хрипоты, но важен им будет не столько результат, сколько сам процесс эмоционального обмена мыслями.

Гороскоп на 25 декабря 2018 Рак

Раки, день пройдет на творческой волне - звезды за вас рады, но старайтесь не забывать о служебных проблемах. С утра вы получите выгодное предложение о подработке - не спешите давать согласие и для начала посоветуйтесь с родственниками. На любовном небосклоне сегодня безоблачно - самое время наладить отношения с любимым человеком.

Гороскоп на 25 декабря 2018 Лев

Начало дня благоприятно. В это время будет возможность сделать то, что давно было запланировано, решить какие-то вопросы, важные не только для вас, но и для ваших близких. Можно договориться с единомышленниками о совместных действиях. Благодаря поддержке союзников вы добьетесь успеха там, где не могли на него даже рассчитывать. Вторая половина дня проходит значительно труднее. Могут возникнуть финансовые трудности, некоторым представителям знака придется отложить на потом запланированные покупки. Лучше сократить нагрузки: устаете вы сегодня быстрее, чем обычно.

Гороскоп на 25 декабря 2018 Дева

Быть может, вера в лучшее и оптимизм по жизни - есть то самое зерно, которое делает кого-то счастливым. Не думайте, что проблемы вокруг вас серьезней, чем у других, и только вам приходится их решать. Пора менять свое отношение к жизни и ко всему, что в ней происходит.

Гороскоп на 25 декабря 2018 Весы

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам узнать какого-то человека получше. Речь не обязательно идет о романтическом знакомстве, этим человеком может оказаться и знакомый, и коллега, и даже случайный попутчик. Сегодня в общении Весы будут руководствоваться логикой, а не эмоциями, так что у них есть шанс узнать максимум информации о ком угодно. Вместо обычного разговора ни о чем Весы могут выпытать факты биографии и пристрастия собеседника, а также поделиться своими, выведя отношения с ним на новый виток. В будущем это обещает пригодиться Весам.

Гороскоп на 25 декабря 2018 Скорпион

Скорпионы, сегодня звезды сулят отличный день и советуют не нервничать по пустякам. Утренние часы подходят для решения денежных проблем - вы сможете реализовать свои идеи, и финансовая ситуация заметно улучшится. Но с тратами желательно повременить - спрячьте список покупок и просто прогуляйтесь.

Гороскоп на 25 декабря 2018 Стрелец

Раздражают суета и беспорядок, царящие вокруг, но избежать их не удается, даже если вы очень стараетесь. Иногда кажется, что окружающие заключили какое-то тайное соглашение о том, что будут весь день выводить вас из равновесия и сбивать с толку. Эмоции порой бывают очень сильны, под их влиянием вы можете вести себя почти агрессивно. Полезно побыть наедине с собой. Старайтесь не сидеть без дела: вместе с праздностью приходят мрачные мысли, сомнения и тревоги, которые вам сейчас ни к чему. Найдите себе интересное занятие, и вы почувствуете, что ситуация меняется к лучшему.

Гороскоп на 25 декабря 2018 Козерог

Пора приниматься за что-то более серьезное, чем планирование и созерцание. Сделайте сегодня хотя бы один шаг, для того чтобы ваши мечты и планы стали реальностью. Забудьте обо всех страхах и мучительных сомнениях, сделайте первый шаг, дальше будет легче.

Гороскоп на 25 декабря 2018 Водолей

Сегодня Водолей способен испытывать неуверенность во всем, за что он берется, и это не лучшим образом отразится на его делах. Даже если все идет гладко, Водолей способен испытывать массу колебаний! Из-за этого возможны задержки и пробуксовки. Чтобы избежать проблем, Водолею сегодня необходимо с самого утра настроиться на активный, деловой лад, начав день с зарядки и контрастного душа. Неуверенность снимет как рукой, а жизнь заиграет новыми красками!

Гороскоп на 25 декабря 2018 Рыбы

Рыбы, эти сутки подходят для налаживания отношений с коллегами. Пригласите сослуживцев в гости или организуйте корпоративный пикник. Финансовая ситуация заставит поволноваться - банкротство вам не грозит, но от излишних трат лучше воздержаться. Вечером найдите время для семейного творчества - ваших идей хватит на всех.