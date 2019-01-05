Гороскоп на сегодня, 5 января 2019: все знаки Зодиака

Астрологический прогноз на 5 января: как пройдет суббота у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 5 января 2019 Овен

Сегодняшний день Вы проведете в кругу незнакомых Вам людей. И чтобы без проблем наладить контакт с каждым из них, используйте все свое естественное очарование и улыбайтесь, излучая только добро и искренний интерес. Если Вам удастся привлечь внимание одного из Ваших новых знакомых, Вы не только в скором времени обзаведетесь хорошим другом, но и отличным помощником в продвижении Ваших целей. А самое главное, этот человек согласится финансировать все Ваши планы и проекты.



Гороскоп на 5 января 2019 Телец

День благоприятен и для работы, и для отдыха: не будет никаких препятствий, неприятности обойдут вас стороной, получится все, что вы наметите. Сегодня, возможно, произойдет какое-то важное событие в вашей жизни. Вероятно, вас ждет романтическая встреча с человеком, который может стать предметом вашей любви.

Гороскоп на 5 января 2019 Близнецы

День будет проходить под девизом "спокойствие, только спокойствие". Старайтесь избегать всех эмоциональных переживаний, поскольку велика вероятность сорваться и наделать глупостей. Берегите свои нервные клетки, поскольку учеными доказано, что восстановить их впоследствии вам не удастся.

Гороскоп на 5 января 2019 Рак

Вы безумно рады находиться в центре всеобщего внимания. На каком-то мероприятии Вы сразу же заинтересуете своими рассуждениями каждого из присутствующих и станете главной звездой вечера. Конечно, такое внимание будет очень льстить Вам, но звездная жизнь имеет и свои плохие стороны. Как только Вы вернетесь домой, Ваш партнер выскажет свое негодование на этот счет и попросит в следующий раз быть поскромнее на таких мероприятиях.

Гороскоп на 5 января 2019 Лев

Возможно, сегодня Львам-государственным служащим предложат новую должность. Соглашайтесь, не раздумывая, так как в скором времени последуют значительные перемены в жизни. Ваше беспокойство и тайные страхи неоправданны – смело идите вперед.

Гороскоп на 5 января 2019 Дева

Самое время для того, чтобы задуматься правильный ли путь вы для себя выбрали. Немного самокопания поможет разобраться во многих непростых ситуациях. Не берите на себя слишком много дел и обязанностей. Вам необходимо побыть наедине с собой, чтобы разобраться со всеми волнующими проблемами и вопросами.

Гороскоп на 5 января 2019 Весы

Вы будете беспокоиться по поводу и без, и это приведет Вас к состоянию легкой истерики. Вы будете сомневаться в себе, затем в своем романтическом партнере, а потом сделаете вывод, что вся Ваша жизнь - сплошная ошибка, и что каждая ее сфера совершенно не удовлетворяет Вас. Хорошо, что рядом будет человек, способный вернуть Вас в спокойное состояние. Он наполнит Вас простой искренней любовью, и Вы снова почувствуете себя на седьмом небе от счастья.

Гороскоп на 5 января 2019 Скорпион

Звезды предупреждают, что период испытаний для вас еще не закончился. Любая деятельность потребует от вас больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. В личной жизни вероятны приятное известие или романтический поступок. Вероятна поддержка людей, от которых вы не ждали понимания.

Гороскоп на 5 января 2019 Стрелец

Вам предстоит столкнуться с человеком, который будет играть далеко не последнюю роль в вашем будущем. Не стоит идти на поводу у обстоятельств. Обозначьте для себя главные приоритеты в сложившейся ситуации и смело предлагайте свои идеи. Вы будете приятно удивлены отклику, который они получат у окружающих.

Гороскоп на 5 января 2019 Козерог

В этот день Вам будет крайне сложно найти общий язык с представителями старшего или младшего поколения. В разговоре с родителями или детьми не пытайтесь указывать на свое превосходство в чем-то. Помните, что Ваша сила заключается в человечности и доброте. Просто выслушайте, что Вам скажет этот человек, и дайте совет, не ссылаясь на свои личные успехи.

Гороскоп на 5 января 2019 Водолей

Жизненный потенциал на высоком уровне. Усиливаются энергичность, сексуальность, дар предвидения. Вероятно, все, за что бы вы ни взялись, будет удаваться, и даже из самых запутанных ситуаций вы сможете найти выход. Особенно благоприятной будет вторая половина дня. Вас ожидают деловые и личные свидания. День благоприятен для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью, крупных покупок. Звезды благоприятствуют творческой работе.

Гороскоп на 5 января 2019 Рыбы

Тот день, когда на первый план выходят не слова и размышления, а непосредственно активные действия. Будете лениться сегодня — упустите хорошую возможность продвинуть свои интересы в коллективе. Правильными окажутся только те решения, которые будут приняты самостоятельно, без чьей-либо помощи.