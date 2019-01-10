Гороскоп на сегодня, 10 января 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 9 января 2019 года, предусматривает день удачный для улаживания рабочих вопросов.

Гороскоп на 10 января 2019 Овен

Сегодня вы можете с успехом осуществлять различные торговые сделки, даже рискованные – выгода обеспечена любой из них. Скорее всего, вам посчастливится решить проблемы в личной жизни. Несмотря ни на что, вам удастся осуществить те мечты, которые не покидали вас на протяжении последнего времени.

Гороскоп на 10 января 2019 Телец

Планеты предупреждают женщин о возможном скором завершении романтичного увлечения. Мужчинам предстоит выбирать между приятным и необходимым. Правильно сделанный выбор принесет перемены, которые увеличат шансы на успех. Вероятна незапланированная поездка.

Гороскоп на 10 января 2019 Близнецы

Новые покровители или партнеры помогут реализовать намеченные идеи и планы. Деловая активность и предприимчивость должны принести ожидаемые результаты. Вечером домашние хлопоты потребуют решительных действий. В отношениях с домочадцами назревает конфликтная ситуация, которая разрешится в вашу пользу.

Гороскоп на 10 января 2019 Рак

Активный, творческий день, позволяющий проявить свои таланты и способности в различных сферах деятельности. Усилятся ваши либерализм и предприимчивость. Появится возможность легко решить профессиональные вопросы или укрепить материальное положение. Благоприятное время для решения дел в суде. Великодушие и щедрость привлекут новых союзников.

Гороскоп на 10 января 2019 Лев

Благоприятный день, связанный с преодолением сомнений, получением и переработкой информации. Будьте готовы и к не совсем доброжелательному отношению к вам начальства или сотрудников. Не исключены козни недоброжелателя. Неприятное известие внесет путаницу в дела, поездка окажется безрезультатной.

Гороскоп на 10 января 2019 Дева

Благоприятный день для коммерческих сделок и рискованных предприятий. Все будет способствовать росту вашей популярности и авторитета. Ваше мнение не останется без внимания того, кто хочет его узнать. Благоприятный день для встреч с любимым человеком, романтических знакомств.

Гороскоп на 10 января 2019 Весы

Благоприятный в физическом плане день. Особенно это касается мужчин. Однако исключите всякую агрессивность и напористость. Ничего не планируйте, так как планы могут не сбыться. Постарайтесь довольствоваться тем, что будет преподносить жизнь, не требуя ничего большего. У женщин может появиться чувство бодрости и радости. Однако вероятна мнительность. Поэтому постарайтесь не так болезненно реагировать на замечания близких. Проявите максимум внимания и любви к своим близким.

Гороскоп на 10 января 2019 Скорпион

Благоприятный день. Проходит под знаком постижения истин, духовного озарения, нравственной чистоты. Первая половина дня принесет душевное равновесие. Повышенная работоспособность, нестандартный подход к решению проблем принесет ощутимые результаты. Возможна реализация всего позитивного, что появилось в конце прошлого месяца. Поддержка партнеров обеспечит успех в самых смелых начинаниях. Удача будет сопутствовать даже в рискованных предприятиях.

Гороскоп на 10 января 2019 Стрелец

Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений. От вашей выдержки будет зависеть многое. Не стоит менять вид деятельности или работу, данный период этому не благоприятствует. Не исключено, что возникнут разочарования, связанные с друзьями, поэтому не стоит полностью полагаться на них.

Гороскоп на 10 января 2019 Козерог

День очищения и отказа от всего ненужного. Хорошее настроение захватит вас целиком. Уделите большое внимание близким людям, детям. Любовь и уважение окружающих вас людей придадут вам бодрости и оптимизма.

Гороскоп на 10 января 2019 Водолей

Благоприятный день для активного отдыха, прогулок, общения с близкими людьми. Все проявления чувств гармонизированы. Не стоит заниматься физической работой, делами, требующими сосредоточения и тщательности в исполнении. А самое приятное времяпрепровождение сегодня – в кругу близких, причем не обязательно родственников. Друзья принесут вам удачу.

Гороскоп на 10 января 2019 Рыбы

Благоприятный день, сулящий поддержку высших сил, коллег, друзей или родственников. Хороший период для супружеских отношений, романтических знакомств, целительства. Появится возможность проявления способностей, таланта, осуществления задуманного. Сны могут быть пророческими. Огонь, спички – к хлопотам или несчастью.