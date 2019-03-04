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Гороскоп на сегодня, 4 марта 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 4 марта 2019: все знаки Зодиака
09:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Отличный день, но вам будет нелегко разобраться в поведении окружающих людей, лучше просто не обращайте внимания на их бескорыстные поступки.

Гороскоп на 4 марта 2019 Овен

Возрастут жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние. Сегодня вы без особенных усилий сможете осуществить множество выгодных дел или добиться расположения лица противоположного пола. Благоприятный день для воплощения замыслов – ваша энергия, бьющая через край, вселит радость, веру и оптимизм в окружающих. Решительные действия, натиск, целеустремленность приведут к высоким результатам. Сон исполнится в тот же день. Ткань, бархат во сне – к ложным новостям или клевете.

Гороскоп на 4 марта 2019 Телец

Удачное время для активности в сфере профессиональной деятельности. Благоприятное расположение звезд обещает принести быстрый и весомый результат всем начинаниям последнего времени. Возможны крупные капиталовложения или покупки. В отношениях с любимым человеком возможна редкостная гармония и взаимное удовлетворение.

Гороскоп на 4 марта 2019 Близнецы

Вторая половина дня благоприятна для критического анализа своих возможностей и наклонностей. Не исключено, что стечение обстоятельств или новое знакомство сыграют в вашей жизни большую роль. Любовные отношения или духовные поиски могут быть весьма эффективны. Возможна романтическая встреча или любовное свидание.

Гороскоп на 4 марта 2019 Рак

Ваше усердие и работоспособность принесут свои плоды. Не отказывайтесь от советов, помощи и поддержки партнеров – участие благожелательно настроенных к вам людей поможет избежать ошибок. Возросший жизненный потенциал благоприятно скажется на способности к самовыражению.

Гороскоп на 4 марта 2019 Лев

В первой половине дня постарайтесь сконцентрироваться на положительных мыслях, отрешиться от гордыни и ревности. Не пытайтесь переложить свои ошибки на плечи партнера. Все проблемы второй половины дня связаны с детьми, творчеством и личным успехом. Возможно получение известия, которое повлечет за собой большие и приятные перемены в личной жизни. Не упустите свой шанс.

Гороскоп на 4 марта 2019 Дева

Благоприятный день для решения финансовых проблем. Возможно, вопросы материального благополучия вам придется решать вместе с партнером. Не действуйте, как привыкли делать, на свой страх и риск – прислушайтесь к советам и хорошо взвесьте все последствия. Сохраняйте ровные отношения с начальством – в скором будущем возможно повышение по службе или поощрение. Сегодня благоприятны контакты с чиновниками, деловые встречи, оформление документов, обращение в вышестоящие инстанции.

Гороскоп на 4 марта 2019 Весы

Сегодня у женщин-Весов появится возможность блеснуть талантами, проявить все свои способности. Изобретательность, шарм, неуемная фантазия сделают вас центром внимания и помогут разрешить любые трудности. Мужчинам-Весам предстоит встреча со старыми друзьями. Постарайтесь не вспоминать про былые ссоры, взаимное непонимание, размолвки. Сны бывают счастливыми и исполняются. Цифры, звезды во сне – к неожиданному известию.

Гороскоп на 4 марта 2019 Скорпион

Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Душевная теплота, доверчивость и великодушие помогут женщинам преодолеть неудачи во взаимоотношениях. Мужчинам следует держать под контролем свои практические устремления. Кажущаяся близкая победа (выгода) может обернуться сокрушающим поражением.

Гороскоп на 4 марта 2019 Стрелец

Возможно, вас ждет потрясающий успех или, наоборот, все ваши надежды рухнут, а усилия окажутся безрезультатными. Не исключено, что ваши оптимизм и упорство помогут обусловить ряд позитивных ситуаций и тем самым сломить негативные тенденции дня.

Гороскоп на 4 марта 2019 Козерог

Удачный день для начала любого дела, семейных отношений. Благоприятны крупные покупки (кроме изделий из золота), хозяйственные заботы, целительство. Для Женщин существует вероятность нового знакомства с интересным человеком. Мужчинам звезды рекомендуют умерить страсть к экстравагантным поступкам, которые могут изменить личную жизнь к худшему.

Гороскоп на 4 марта 2019 Водолей

День благоприятен для активного отдыха, физических упражнений или работы на открытом воздухе. Звезды покровительствуют путешествиям, пешим прогулкам в одиночестве. Существует вероятность крупной ссоры или размолвки с друзьями, ибо ваша уверенность в себе и жесткое отстаивание своего мнения могут вызвать у них раздражение либо активный протест. В личной жизни звезды не рекомендуют принимать решений, продиктованных сиюминутными эмоциями. Судьба сама подскажет правильный выход.

Гороскоп на 4 марта 2019 Рыбы

Сегодня женщин ждут новые интересные знакомства – не исключено, что из деловых они перерастут в любовные. Ваши сексуальность, личное обаяние и жизненный потенциал находятся на высоте. Любые действия будут удачными и найдут благоприятный отклик. Мужчинам этот день звезды рекомендуют посвятить запутанным проблемам в личной жизни. Вы не должны многого требовать от партнерши, пока сами не будете готовы предложить столько же.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (04.03 - 10.03.2019)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (04.03 - 10.03)

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