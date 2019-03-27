Гороскоп на сегодня, 27 марта 2019: все знаки Зодиака

В последние дни уходящего марта мы все будем крайне далеки от рабочего настроения.

Гороскоп на 27 марта 2019 Овен

Сегодня возможны различные приключения, неожиданные повороты судьбы, интересные встречи. День благоприятен для любви, семейных отношений. Сегодня вы можете получить хорошее известие, которое продвинет вас на пути к намеченной цели.

Гороскоп на 27 марта 2019 Телец

Сегодня благоприятно проявлять активность и фантазию. Этот день весьма удачен для наведения порядка в доме, ремонта или благоустройства квартиры. В отношениях с близкими – гармония и доверие. Устройте сегодня маленький семейный праздник – и воспоминания о нем еще долго не покинут вас.

Гороскоп на 27 марта 2019 Близнецы

День отдыха, обретения новых источников энергии, раздумий, анализа прошлых поступков, медитации. Благоприятный день для совместных мероприятий или коллективного отдыха. Вероятно, вы получите неожиданное известие – будьте готовы к серьезным проблемам. Избегайте переутомления, которое может крайне неблагоприятно отразиться на здоровье. Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе: сходите на прогулку в лес, к реке.

Гороскоп на 27 марта 2019 Рак

Благоприятный день для активного отдыха, прогулок, общения с близкими людьми. Все проявления чувств гармонизированы. Не стоит заниматься физической работой, делами, требующими сосредоточения и тщательности в исполнении. А самое приятное времяпрепровождение сегодня – в кругу близких, причем не обязательно родственников. Друзья принесут вам удачу.

Гороскоп на 27 марта 2019 Лев

День обретения внутренней свободы, радости бытия. Обещает быть ярким и запоминающимся. Легкость, юмор и непринужденность в общении помогут установить дома обстановку доверия и полного взаимопонимания. День благоприятен для путешествий, поездок и пеших прогулок.

Гороскоп на 27 марта 2019 Дева

Энергетически мощный день. Следует быть осторожным и внимательным при выполнении любого дела. Сегодня внимательно отнеситесь к коммерческим операциям, расходам. Не стоит делать крупных покупок, давать обещания. Возможны мелкие потери, кражи. Не исключено, что этот день преподнесет вам сюрпризы или радостные новости, связанные с близкими вам людьми.

Гороскоп на 27 марта 2019 Весы

Первая половина дня благоприятна и принесет уверенность в собственных силах и душевное равновесие. Близкие люди стараются изо всех сил поддержать вас и делают это так успешно, что любая неприятность будет восприниматься вами достаточно спокойно. Следует избегать любовных приключений, исключить новые знакомства, не идти на поводу собственных слабостей. Льющаяся вода, баня во сне – к измене близкого человека или к болезни.

Гороскоп на 27 марта 2019 Скорпион

Сегодня наиболее подходящий день для того, чтобы сменить обстановку и развеяться, например, отправившись в путешествие с любимыми или друзьями. Это день новых встреч и знакомств. Но не забывайте уделять внимание членам семьи, тем более, что это жизненно необходимо. Займитесь укреплением здоровья.

Гороскоп на 27 марта 2019 Стрелец

День окажется благоприятным для общения, любви и миротворчества. Романтическое настроение и ожидание перемен помогут решить важные вопросы с деловыми партнерами. Несмотря на неприятности предыдущих дней, чувствовать себя вы будете неплохо. Общение с противоположным полом обещает быть успешным.

Гороскоп на 27 марта 2019 Козерог

Посвятите день индивидуальному творчеству, домашним хлопотам, общению с близким человеком. Полезно почитать классику, послушать музыку. Сны могут быть пророческими и изменить судьбу. Драка, ссора во сне – к благополучию.

Гороскоп на 27 марта 2019 Водолей

День предвещает вам встречи и интересные знакомства. У Водолеев творческих профессий появится возможность выразить свой внутренний мир; обострится способность к глубокому восприятию духовных ценностей. Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений. Хорошо провести день вне дома, занимаясь семьей, детьми. Нежелательно употребление алкогольных напитков, мясной пищи.

Гороскоп на 27 марта 2019 Рыбы

Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений. Хорошо провести день вне дома, занимаясь семьей, детьми. Нежелательно употребление алкогольных напитков, мясной пищи.