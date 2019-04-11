Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2019: все знаки Зодиака

Сегодняшний день идеально подходит для активного времяпровождения в кругу семьи.

Гороскоп на 11 апреля 2019 Овен

Неплохо бы разнообразить свою повседневную деятельность чем-то новым, чтобы от скуки не впасть в депрессию. На работе все события будут происходить тихо и плавно, отчего вас будет постоянно клонить в сон. Дождитесь вечера, поскольку дома вас приятно удивит и порадует близкий и родной человек.

Гороскоп на 11 апреля 2019 Телец

Сегодня вам придется сделать нешуточный выбор между карьерой, учебой или продвижением - и личной жизнью. Выбор окажется непростым, но если вы не сделаете его сегодня сами, завтра судьба сделает его за вас: либо любимый человек уйдет, либо с работой или учебой не заладится.

Гороскоп на 11 апреля 2019 Близнецы

Спорт, танцы, путешествия прибавят сил и улучшат самочувствие. Ваша популярность станет выше, появятся новые планы и возможности для их реализации. Направьте свое любопытство на загадочные, непознаваемые явления, на изучение новых программ, на творческие и научные открытия.

Гороскоп на 11 апреля 2019 Рак

Хорошее время, чтобы заняться собственной личной жизнью. Если вы еще не встретили свою вторую половинку, то самое время уделить этому моменту пристальное внимание. Сходите с друзьями на вечеринку или просто прогуляйтесь. Это не самый лучший день, чтобы оставаться в одиночестве в плену собственных мыслей.

Гороскоп на 11 апреля 2019 Лев

День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Перегрузки чреваты нервным срывом.

Гороскоп на 11 апреля 2019 Дева

Благоприятный день. Многие Девы будут участвовать в общественной деятельности, смогут начать новые дела, вложить средства в интересные проекты. Расширится круг друзей, прибыль и успех принесет планомерный труд. Вы многого добьетесь через терпение и труд. Помогайте тем, кто в этом нуждается, и вам воздастся сторицей.

Гороскоп на 11 апреля 2019 Весы

Подходящее время, чтобы начать больше внимания уделять собственным амбициям. Вы хорошо представляете чего именно хотите добиться посредством своей деятельности? Для того, чтобы получить хороший результат, ваши мысли должны быть практичными и рациональными. Не поддавайтесь эмоциям и минутным порывам.

Гороскоп на 11 апреля 2019 Скорпион

Нежелательно замыкаться в себе, отказываться от новых контактов. Безусловно, вы можете справиться со своими проблемами, но почему бы не облегчить себе жизнь, доверив их решение надежным помощникам и проверенным временем союзникам? Многим пригодиться умение работать в команде, однако лидирующую позицию вы не уступите никому.

Гороскоп на 11 апреля 2019 Стрелец

Вы способны перегружать себя излишествами. Беспорядочный образ жизни не принесет хорошего стабильного самочувствия. Следите за собой, не позволяйте страстям взять верх. Старайтесь избавиться от любой зависимости.

Гороскоп на 11 апреля 2019 Козерог

Вам будет довольно непросто сосредоточиться на каком-либо занятии в этот день. Лучше постараться заранее отгородить себя от важных поручений и ответственности, чтобы не подвести окружающих. Из-за собственной лени и рассеянности вы можете оказаться в очень неприятной ситуации. Вечер посвятите пассивному отдыху.

Гороскоп на 11 апреля 2019 Водолей

Проведите этот день вместе с любимым человеком за просмотром какого-нибудь фильма или мультфильма. Содержание картины не так важно - главное, вы будете сидеть вместе, обнявшись, и смотреть в одну сторону, а это уже немало для того, чтобы почувствовать себя единым целым.

Гороскоп на 6 апреля 2019 Рыбы

Этот день благоприятен для активной деятельности. Повышается работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность. Рассматривайте все новые предложения, так как некоторые из них могут быть успешными.