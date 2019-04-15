Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2019: все знаки Зодиака

В этот понедельник многие знаки Зодиака смогут получить ответы на важные вопросы, которые тревожат их уже долгое время.

Гороскоп на 15 апреля 2019 Овен

Друзья и любимые могут оказать вам поддержку в любых трудностях и начинаниях и разделят с вами радость удач. Для любимых вы должны быть готовы на многое, никакие трудности вас не должны пугать.

Гороскоп на 15 апреля 2019 Телец

Родные, друзья, близкие будут играть большую роль в ваших делах, помогут финансами. Избегайте случайных связей и сомнительных знакомств.

Гороскоп на 15 апреля 2019 Близнецы

У вас сегодня может появиться предположение о неверности супруга. Возможно, вы будете несправедливы к нему. Не исключено, что именно вы окажетесь подозреваемой стороной. Не торопитесь с выводами. Объяснение может оказаться вполне безобидным, достаточно просто поговорить

Гороскоп на 15 апреля 2019 Рак

Во второй половине дня возможны проблемы в сексуальном общении. Вероятна некоторая холодность в отношениях, но все конфликты легко решаемы. Будьте внимательнее друг к другу, любите и щадите друг друга.

Гороскоп на 15 апреля 2019 Лев

Ваш давний знакомый может предупредить вас о препятствиях, которые вам предстоит преодолеть. В итоге вы с успехом выберетесь из кажущейся неразрешимой ситуации. Доверяйте своим близким, но при этом избегайте завистливых людей. В сложной ситуации вам придется заранее предусмотреть возможные варианты выхода из нее.

Гороскоп на 15 апреля 2019 Дева

Первая половина дня неблагоприятна, поскольку принесет растерянность и неуверенность в себе. Контакты с начальством и партнерами будут затруднены. Однако вторая половина дня позволит добиться поддержки со стороны новых коллег, начальства или друзей. Проявите самостоятельность и свои максимальные возможности. Ваш успех сегодня будет зависеть от того, что вы можете сделать сами и какими способностями вы обладаете.

Гороскоп на 15 апреля 2019 Весы

Могут продолжиться деструктивные тенденции, но при этом появятся реальные возможности справиться с проблемами. Вы сможете избежать неприятностей благодаря достижению взаимопонимания, договоренностей и выбору новой стратегии.

Гороскоп на 15 апреля 2019 Скорпион

Возможно у вас появится соперник. Представителей знака Скорпионов могут переполнять эмоции, с которыми они едва справятся. Общаясь с противоположным полом, отдавайте предпочтения серьезным и долгосрочным отношениям.

Гороскоп на 15 апреля 2019 Стрелец

Многим Стрельцам придется поволноваться за стабильность партнерских отношений, а также столкнуться с необходимостью искать новые пути для развития, которые приведут к изменению как их судьбы, так и судеб людей из их окружения. Действуйте! Не сидите на месте и не ждите, пока судьба сама предоставит возможность проявить себя.

Гороскоп на 15 апреля 2019 Козерог

Первая половина чревата опасностями, травмами, крупными проблемами, выяснениями отношений в семье. Избегайте перенапряжения, так как из-за резкого ослабления жизненной силы вы можете заболеть.

Гороскоп на 15 апреля 2019 Водолей

Сегодня позитивные тенденции могут затормозиться. Легкомысленное отношение к своим обязательствам может сыграть с вами злую шутку. Лишь дипломатичность поможет вам справиться с конфликтами и кознями соперников.

Гороскоп на 6 апреля 2019 Рыбы

Звезды советуют больше внимания уделять своей семье, особенно детям. Можно заняться урегулированием хозяйственно-бытовых вопросов, повышением уровня комфорта и уюта. Это хорошее время для прохождения медицинского обследования, начала курса лечения. Сегодня не следует брать или давать в долг даже небольшие суммы.