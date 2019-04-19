Гороскоп на сегодня, 19 апреля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 19 апреля 2019 года, предусматривает удачный день для визитов к косметологам, стоматологам или врачам.

Гороскоп на 19 апреля 2019 Овен

Вас ожидает вполне земная любовь. Со своим избранником вы можете познакомиться совершенно случайно. В своих сердечных увлечениях вам нужно ориентироваться на серьезные отношения, поскольку партнер для вас - надежная защита и опора.

Гороскоп на 19 апреля 2019 Телец

У Тельцов появится большое количество заманчивых шансов. Многие начнут новое дело, будут путешествовать, обретут поклонников и друзей. У них будет масса впечатлений и увлечений. Им даже будут прощаться невероятно сумасбродные выходки. И тем не менее, для вас важнее всего вовремя остановиться, чтобы не перешагнуть черту дозволенного.

Гороскоп на 19 апреля 2019 Близнецы

Положение планет способствует получению и распространению информации. Повысится потребность в широком общении, контактах с общественностью, средствами связи и коммуникации. Не следует сидеть на месте, тогда у вас появится масса знакомств и нужной информации.

Гороскоп на 19 апреля 2019 Рак

Сегодня Раки могут взяться за очень смелые проекты, которые принесут им немалые доходы. Вам нужно чаще выходить в свет и не бояться оказаться в центре внимания.

Гороскоп на 19 апреля 2019 Лев

Сегодня вы можете стать перед выбором: личные интересы или общественные. Многие Львы будут склонны любым способом извлечь материальную пользу для себя из создавшегося положения. Остерегайтесь использовать всякие уловки и махинации в надежде всех перехитрить, иначе вы можете столкнуться с правосудием.

Гороскоп на 19 апреля 2019 Дева

Девам сегодня подвержены влиянию планет. Они всячески будут сопротивляться новому чувству, однако природу не обманешь, она всегда возьмет свое. К тому же запретный плод - сладок. Несмотря на то что вы сдержанны в проявлении эмоций, в любви старайтесь выразить свои истинные чувства. Несколько нежных слов, сказанных от всего сердца, могут полностью изменить ситуацию.

Гороскоп на 19 апреля 2019 Весы

Этот день может ознаменоваться препятствиями, которые могут показаться осторожным Весам непреодолимыми. Не нужно бояться идти против течения, начинать что-то новое, рвать старые, ненужные связи.

Гороскоп на 19 апреля 2019 Скорпион

Не исключено, что обстоятельства этого дня будут сначала направлять Скорпионов к активным действиям, а потом и активно подталкивать. Если вы упустите инициативу, то можете оказаться под чужим давлением, особенно во второй половине дня.

Гороскоп на 19 апреля 2019 Стрелец

Вас ждет достаточно активный день. Вам не дадут «окопаться» в своем доме или офисе. Кто-то будет постоянно вас тревожить, заставлять проявлять активность, брать инициативу на себя. Не стоит излишне упорствовать. Несмотря на тщательно разработанный план индивидуальных занятий, вы должны помнить о том, что будущее меняется. В любой момент может возникнуть форс-мажорная ситуация.

Гороскоп на 19 апреля 2019 Козерог

Начнется странный, таинственный и загадочный период. День символизирует духовные поиски: во что верить, кому верить? Плохо, если вы поверите ханжам и будете изнурять себя и ближних жесткой аскезой, проповедуемой сектантами. Плохо, если вы будете верить в конец света и трусливо поджидать его.

Гороскоп на 19 апреля 2019 Водолей

День хорош для духовного роста, гармоничного развития. Вы можете обрести цельность, встретить свою «вторую половину». Если вы сильно захотите, то сможете получить то, чего вам недостает для целостности личности.

Гороскоп на 19 апреля 2019 Рыбы

У одиноких Рыб может вспыхнуть пламенное чувство, которое приведет их к алтарю. И это будет брак, благословленный небесами. Будьте открыты для людей, для новых чувств.