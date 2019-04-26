Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2019: все знаки Зодиака

26 марта 2019 года высока вероятность неожиданных встреч, перспективных знакомств и воссоединений людей, которые в прошлом были связаны дружбой, браком или романом.

Гороскоп на 26 апреля 2019 Овен

Чрезмерная импульсивность, завышенные требования, необоснованные претензии могут привести к разрыву отношений как в личной жизни, так и в деловых и творческих отношениях. Главное — создать фундамент и закрепиться на своих позициях, тогда в будущем вы сможете легко реализовать свои идеи.

Гороскоп на 26 апреля 2019 Телец

Этот ваш день будет полон сюрпризов — вероятна "реанимация" прошлых отношений, что поможет вам осознать себя и свою жизнь на новом уровне. В этот период вы можете обрести делового партнера и друга в одном лице. Не удивляйтесь, если он окажется вашим старым другом или родственником. Побольше инициативы, активности, действий, причем это касается не только работы, но и личной жизни.

Гороскоп на 26 апреля 2019 Близнецы

Вероятно легкое увлечение. Близнецы могут изменить своей осторожности и благоразумию, поддаться зову сердца. Никаких флиртов! Никакого легкомыслия вам допускать нельзя, даже в мелочах. Если появится сердечное увлечение, то нужно оценить, имеет ли оно будущее.

Гороскоп на 26 апреля 2019 Рак

Наступает продуктивный и творческий период в жизни многих Раков, хотя результаты будут видны не сразу. Важно сосредоточиться на одном направлении и не разбрасываться, и тогда вы укрепите свой авторитет.

Гороскоп на 26 апреля 2019 Лев

Сегодня в любой ситуации Львам придется полагаться только на себя, так как помощи будет ждать неоткуда. Продвигаясь вперед, вы должны уметь лавировать, чтобы никого не задеть. Если вы справитесь с этой задачей, то многого достигнете.

Гороскоп на 26 апреля 2019 Дева

Звезды наделяют Дев великолепным чувствованием партнера. В такое время любовь бескорыстна, хочется отдать любимому самое лучшее в своей жизни. Вы не слишком искусны в выражении своих чувств, однако постарайтесь быть более нежными к своим любимым.

Гороскоп на 26 апреля 2019 Весы

Звезды помогут примирить находящихся в ссоре, вернуться к прежним отношениям. Примирение возможно, если вы избавитесь от повышенной обидчивости, мнительности и слишком острой чувствительности к отсутствию внимания.

Гороскоп на 26 апреля 2019 Скорпион

Если вам сегодня удастся влюбиться, то эта любовь оставит в душе неизгладимые впечатления, хотя и вряд ли выдержит испытания будничной рутиной. Не спугните возникшее чувство. Ваша проблема в том, что вы часто говорите то, что думаете, и слов при этом не выбираете, что, естественно, обернется крахом в любовных отношениях.

Гороскоп на 26 апреля 2019 Стрелец

Этот день благоприятен для планирования, реорганизации дела, деловых контактов, кредитования. Можете строить самые смелые планы и надеяться на их реализацию. Однако эти планы должны быть конкретные и реальные, только в этом случае вы сможете рассчитывать на помощь друзей и влиятельных лиц.

Гороскоп на 26 апреля 2019 Козерог

Сегодня многие Козероги смогут начать новое для себя дело, которое поможет им закрепить собственные позиции и проявить свои скрытые таланты. Если вы будете действовать планомерно, основательно, рисковать, но разумно, то ваш успех не за горами.

Гороскоп на 26 апреля 2019 Водолей

День символизирует самоуважение, внутреннюю гармонию. Самоуважение — благородное чувство. Им вы можете прикрыться в неудачах, словно одеждой. Чувство самоуважения может вдохновить Водолеев на многое. Несмотря на то что наступает время, благоприятное для самореализации и самовыражения, капиталовложения и финансовые успехи будут слишком неустойчивыми, поэтому вам нельзя браться за рискованные и непроверенные проекты, не следует заниматься спекуляцией и ввязываться в авантюры.

Гороскоп на 6 апреля 2019 Рыбы

Вас ждет увлечение. Как бы вы ни старались гнать от себя новое чувство, окружающие все равно заметят: с вами явно что-то творится. Разве мечтательность и рассеянность, не свойственные вашей натуре, не свидетельствуют о том, что вы влюбились? Если вы искренни и по-настоящему верите в то, что делаете, любимый человек пойдет за вами без оглядки.