Гороскоп на сегодня, 27 апреля 2019: все знаки Зодиака

Сегодня - день Венеры. Убывающая Луна в созвездии Козерога.

Гороскоп на 27 апреля 2019 Овен

У вас есть свой стиль, вы любите пощеголять, но при этом вы амбициозны, а это нравится не всем. Возможны недоразумения в общении. Учтите, что лукавство и хитрость, с помощью которых вы хотите исправить ситуацию, к добру не приведут. Вы должны дать реальную оценку своим действиям. Сегодня самокритика вам не повредит.

Гороскоп на 27 апреля 2019 Телец

Тельцы сегодня "на высоте". Они будут уверенно держаться, многим интересоваться и получат удовольствие от жизни. Сегодня немногие будут расположены вести счет деньгам. Вы очень проницательны, и если захотите завоевать чье-нибудь расположение, то обязательно добьетесь этого.

Гороскоп на 27 апреля 2019 Близнецы

Вы сегодня будете самыми удачливыми, благодаря своим способностям и интересному окружению проживете интересный и полный событиями день. В первой половине дня начните новое дело - в творчестве вас ждет настоящий успех. И не забывайте об активном отдыхе.

Гороскоп на 27 апреля 2019 Рак

Вы разносторонне развиты и любознательны, многим интересуетесь, но сегодня это может привести к тому, что вы понапрасну потратите свои силы, вместо того чтобы сосредоточиться на чем-то одном. Вы должны позаботиться о завтрашнем дне, чтобы ваше будущее было безоблачным. Стоит перенести акцент на учебу за границей, повышение профессионального уровня.

Гороскоп на 27 апреля 2019 Лев

Ваша поспешность может привести к менее удовлетворительным результатам, чем хотелось бы, но, по крайней мере, вы будете знать, что попытались сделать все возможное. Для достижения результата требуется не только способность получать удовольствие от того или иного дела, но и трезвый расчет.

Гороскоп на 27 апреля 2019 Дева

Вы все еще на волне успеха: вам может удаваться все, а поддержат вас в деле даже те, на кого вы не рассчитывали. Настает время брать на себя ответственность, подписывать контракты, обсуждать финансовые вопросы, вкладывать деньги или же требовать то, что вам причитается.

Гороскоп на 27 апреля 2019 Весы

День символизирует родственные связи. Многие Весы будут черпать свои силы и вдохновение в семье, а объединив свои усилия, они создадут прекрасную "команду". Благоприятно в этот период заняться переездом, ремонтом.

Гороскоп на 27 апреля 2019 Скорпион

Этот период можно и нужно использовать для встреч и путешествий. Вы на пороге открытый, вы интересный собеседник и способны любому составить приятную компанию. Можно и нужно ставить точку в неприятных семейных проблемах и делах прошлого.

Гороскоп на 27 апреля 2019 Стрелец

Житейские обстоятельства могут заставить Стрельцов иначе взглянуть на отношения в семье. Если раньше они были уверены в благополучии, то теперь у них может появиться повод для сомнений. Вам надо определиться, чего вы хотите, постараться принять решение и энергично взяться за дело. Возможно, неприятности, возникновения которых вы опасались, обойдут вас стороной.

Гороскоп на 27 апреля 2019 Козерог

День символизирует сомнение и недоверие. Сегодня вы можете почувствовать, что все очень серьезно, и тут же зададитесь вопросом, а действительно ли это настоящая любовь. Вы цените свою независимость и не торопитесь брать на себя обязательства? В таком случае вы не можете рассчитывать на "большую и светлую любовь".

Гороскоп на 27 апреля 2019 Водолей

Вероятно, что принципиальным, целеустремленным Водолеям вторая половина дня укажет путь развития бизнеса и даже цель всего года. Только энергичные и находчивые Водолеи могут многого добиться в профессиональной сфере. Не пытайтесь схитрить и окольным путем добиться желаемого результата.

Гороскоп на 27 апреля 2019 Рыбы

День, когда любые сны или пророчества будут ложными. Нельзя делать ничего нового (даже планировать), кроме самых необходимых житейских дел. Лучше всего заниматься домом и хозяйством.