Гороскоп на сегодня, 24 мая 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 24 мая 2019 Овен Для многих Овнов немаловажное значение будет иметь то, как обстоят дела в их семье. Они будут стремиться к порядку в доме. У некоторых могут появиться новые члены семьи (зятья, невестки или внуки). Будьте внимательны к членам семьи и заботьтесь о своих близких, помогая им и морально, и материально.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 24 мая 2019 Телец Возможно, в вашем доме может воцариться непринужденная, теплая атмосфера. Чтобы сохранить тепло отношений, не скупитесь на комплименты друг другу, на знаки внимания, подарки.

3 Близнецы (21 мая – 21 июня) Гороскоп на 24 мая 2019 Близнецы День символизирует домашний очаг, уют. Появятся бытовые проблемы, но их удастся быстро урегулировать. Вы любите заниматься домом, поэтому сделайте так, чтобы и другие члены семьи увлеклись его благоустройством.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 24 мая 2019 Рак День символизирует обыденность, стабильность. Многих Раки устраивают такие тенденции. Они будут способны решать поставленные задачи, а если примут какое-либо решение, то в дальнейшем ни за что его не изменят. Упорство — это "плюс", а упрямство — "минус". Этот недостаток может доставить вам много хлопот.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 24 мая 2019 Лев Сегодня многим Львам придется работать в экстремальных условиях, но ваш "подвиг" вознаградится. Вы получите материальную компенсацию, равнозначную затраченным усилиям. Вы добьетесь профессиональных достижений, если научитесь действовать в быстро меняющейся ситуации, проявите креативность.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 24 мая 2019 Дева Этот день весьма благоприятен для получения доходов. Ваши любознательность, сильная логика и аналитические способности, как всегда, сослужат неоценимую службу в продвижении дел. Вам сейчас нужно подумать о способах удержания достигнутых позиций и вложения накопленных средств. Ваша предусмотрительность приведет к успеху.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 24 мая 2019 Весы Многие Весы сегодня с головой уйдут в работу, не следуя новшествам и избегая всего того, что мешает работать. Некоторые предпочтут, чтобы их оставили в покое, а решения они принимали бы по собственному усмотрению. В работе главное — высокая организация и эффективность.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 24 мая 2019 Скорпион Сегодня Скорпионы в некоторых случаях могут не сойтись характером с теми, кто проявляет большую активность и напористость: найдет коса на камень. Вам необходимо время, чтобы создать хорошие и полезные отношения с инициативными людьми. Но если это произойдет, то такие отношения будут долгими.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 24 мая 2019 Стрелец Карьера многих представителей этого знака будет скорее всего удачной, и Стрельцы будут неплохо зарабатывать. Как во всем остальном, в денежных вопросах они довольно осторожны. Вкладывайте средства в безопасные и надежные проекты. Вам противопоказано в погоне за высокой прибылью заниматься различными спекуляциями или опасными махинациями.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 24 мая 2019 Козерог Этот день символизирует общественную жизнь. Но скорее всего у представителей этого знака она не будет яркой. Будучи скромными людьми, Козероги не станут стремиться завязывать новые знакомства, сохраняя общение с несколькими близкими друзьями. Вам требуется время, чтобы привыкнуть к широкой аудитории и общественным обязанностям.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 24 мая 2019 Водолей Двойственный день. Сегодня возможны два варианта: либо вы сможете внести устойчивую стабильность во все, что представляет для вас ценность, либо утратите способность воспринимать что-либо, кроме узкого личного мирка. Рекомендуются прогулка, путешествие, экскурсия — все что угодно, лишь бы не сидеть дома!