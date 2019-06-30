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Воскресенье, 30.06.2019
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Гороскоп на сегодня, 30 июня 2019: все знаки Зодиака

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Гороскоп на сегодня, 30 июня 2019: все знаки Зодиака
07:19 Сегодня Телеграф www.pinterest.com

30 июня 2019 может появиться желание сбежать от суеты, спрятавшись где-то на необитаемом острове.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 29 июня 2019 Овен

    Не стоит придавать особого внимания советам окружающих в этот день. Постарайтесь прислушаться к собственным ощущениям. Доводы рассудка укажут на правильное решение проблемы, в то время как мнение близких людей может быть в некоторой степени субъективно. В темное время суток из дома выходить не рекомендуется. Посвятите вечер отдыху.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 29 июня 2019 Телец

    Постарайтесь не подписывать сегодня, важные документы и не планируйте новые дела, так как они могут не сбыться. Если сегодня, вам придётся услышать критику в свой адрес, то постарайтесь не так болезненно на это реагировать. Существует вероятность ухудшения самочувствия, травмы, несчастного случая.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 29 июня 2019 Близнецы

    Совместные проекты и сделки, заключенные в это время, могут оказаться довольно удачными и долговременными. Вы должны быть уверены, что работа, которую вы выполняете, приносит пользу людям. Стоит вам разочароваться в ней, как в вашей жизни наступят тяжелые времена.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 29 июня 2019 Рак

    В этот день вам будет проще плыть по течению, нежели пытаться как-то влиять на обстоятельства. Постарайтесь не принимать участия в активной деятельности, тем более если будет возможность от нее уклониться. Посвятите все свободное время пассивному отдыху. В темное время суток из дома лучше не выходить.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 29 июня 2019 Лев

    Не давайте волю фантазии – сегодня она работает против вас. Не стоит также нарушать традиции, действовать вопреки сложившимся правилам. Чем более внимательно вы изучаете и анализируете чужой опыт, тем меньше ошибок совершаете сами.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 29 июня 2019 Дева

    Этот день подходит для любых начинаний, для смены деятельности. События этого дня внесут в вашу жизнь перемены. Велик шанс, что именно сегодня многие Девы встретят учителя, советчика, доброжелателя. Меняйте жизнь и меняйтесь сами. Это отличное время для решения внутренних проблем, которые бывают посложнее внешних. Не стоит противиться переменам: старое все равно не удержать!

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 29 июня 2019 Весы

    В этот день Звезды рекомендуют вам посвятить все свободное время отдыху. Постарайтесь не планировать никакой активной деятельности и смело переносите все важные дела на более благоприятный момент. Судьба предоставляет вам отличную возможность провести весь день в свое удовольствие, так что воспользуйтесь этим шансом.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 29 июня 2019 Скорпион

    Можно делиться с близкими своими проблемами, вместе строить планы на будущее, обсуждать общие цели. В общении с любимым человеком будьте терпеливы и деликатны, это поможет избежать ссоры.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 29 июня 2019 Стрелец

    Сегодня у Стрельцов вероятно стремление к уединению. Оно будет вызвано вовсе не врожденной скромностью, а ощущением, будто окружающие недостойны их общества. За такое поведение и поплатиться недолго! В общем, как говаривал классик, «идите в люди»: учитесь видеть скрытые достоинства, ищите, чему можно поучиться у того или иного человека, — и вы не пожалеете.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 29 июня 2019 Козерог

    Ваши эмоции в этот день могут стать довольно эксцентричными, по мнению окружающих. Постарайтесь не слишком драматизировать, чтобы не выставить себя в невыгодном свете. Сдержанность и отстраненность станут для вас отличными союзниками в решении любой проблемы. Свободное время постарайтесь провести уединенно.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 29 июня 2019 Водолей

    Избегайте ссор, открытых противостояний, старайтесь не принимать участия в спорах. Чем спокойнее вы будете сегодня, тем плодотворнее и благоприятнее сложится день. Могут напомнить о себе давние недруги; от открытого противостояния лучше уклониться, а поставленных целей добиваться с помощью хитрости, изворотливости.

  • 12

     Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 29 июня 2019 Рыбы

    Представительницы этого знака сегодня могут легко поддаваться сомнениям и будут нуждаться в поддержке близких людей. Чтобы чувствовать себя уверенно, вам необходимо знать, что родные всегда помогут, обеспечат крепкий тыл.

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