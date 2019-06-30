Гороскоп на сегодня, 30 июня 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 29 июня 2019 Овен Не стоит придавать особого внимания советам окружающих в этот день. Постарайтесь прислушаться к собственным ощущениям. Доводы рассудка укажут на правильное решение проблемы, в то время как мнение близких людей может быть в некоторой степени субъективно. В темное время суток из дома выходить не рекомендуется. Посвятите вечер отдыху.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 29 июня 2019 Телец Постарайтесь не подписывать сегодня, важные документы и не планируйте новые дела, так как они могут не сбыться. Если сегодня, вам придётся услышать критику в свой адрес, то постарайтесь не так болезненно на это реагировать. Существует вероятность ухудшения самочувствия, травмы, несчастного случая.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 29 июня 2019 Близнецы Совместные проекты и сделки, заключенные в это время, могут оказаться довольно удачными и долговременными. Вы должны быть уверены, что работа, которую вы выполняете, приносит пользу людям. Стоит вам разочароваться в ней, как в вашей жизни наступят тяжелые времена.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 29 июня 2019 Рак В этот день вам будет проще плыть по течению, нежели пытаться как-то влиять на обстоятельства. Постарайтесь не принимать участия в активной деятельности, тем более если будет возможность от нее уклониться. Посвятите все свободное время пассивному отдыху. В темное время суток из дома лучше не выходить.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 29 июня 2019 Лев Не давайте волю фантазии – сегодня она работает против вас. Не стоит также нарушать традиции, действовать вопреки сложившимся правилам. Чем более внимательно вы изучаете и анализируете чужой опыт, тем меньше ошибок совершаете сами.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 29 июня 2019 Дева Этот день подходит для любых начинаний, для смены деятельности. События этого дня внесут в вашу жизнь перемены. Велик шанс, что именно сегодня многие Девы встретят учителя, советчика, доброжелателя. Меняйте жизнь и меняйтесь сами. Это отличное время для решения внутренних проблем, которые бывают посложнее внешних. Не стоит противиться переменам: старое все равно не удержать!

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 29 июня 2019 Весы В этот день Звезды рекомендуют вам посвятить все свободное время отдыху. Постарайтесь не планировать никакой активной деятельности и смело переносите все важные дела на более благоприятный момент. Судьба предоставляет вам отличную возможность провести весь день в свое удовольствие, так что воспользуйтесь этим шансом.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 29 июня 2019 Скорпион Можно делиться с близкими своими проблемами, вместе строить планы на будущее, обсуждать общие цели. В общении с любимым человеком будьте терпеливы и деликатны, это поможет избежать ссоры.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 29 июня 2019 Стрелец Сегодня у Стрельцов вероятно стремление к уединению. Оно будет вызвано вовсе не врожденной скромностью, а ощущением, будто окружающие недостойны их общества. За такое поведение и поплатиться недолго! В общем, как говаривал классик, «идите в люди»: учитесь видеть скрытые достоинства, ищите, чему можно поучиться у того или иного человека, — и вы не пожалеете.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 29 июня 2019 Козерог Ваши эмоции в этот день могут стать довольно эксцентричными, по мнению окружающих. Постарайтесь не слишком драматизировать, чтобы не выставить себя в невыгодном свете. Сдержанность и отстраненность станут для вас отличными союзниками в решении любой проблемы. Свободное время постарайтесь провести уединенно.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 29 июня 2019 Водолей Избегайте ссор, открытых противостояний, старайтесь не принимать участия в спорах. Чем спокойнее вы будете сегодня, тем плодотворнее и благоприятнее сложится день. Могут напомнить о себе давние недруги; от открытого противостояния лучше уклониться, а поставленных целей добиваться с помощью хитрости, изворотливости.