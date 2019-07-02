Гороскоп на сегодня, 2 июля 2019: все знаки Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 2 июля 2019 Овен
Сегодня судьба может приготовить для Овнов небольшие испытания. Особенно это касается тех, кто привык действовать по четким правилам и не отступать от плана. Что ж, придется попробовать новое – реагировать по ситуации, подробно все не проверив. Не переживайте, есть высокие шансы, что у вас все получится!
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 2 июля 2019 Телец
Тельцам сегодня хорошо будут получаться монотонные задания, вроде уборки, стирки, мелкого ремонта. А вот в магазины отправляться не стоит – можете накупить лишнего и нанести вред своему бюджету.
Эта же монотонность может пригодиться и на работе. Полезно заняться задачами, которые требуют бдительности.
Близнецы (21 мая – 22 июня)
Гороскоп на 2 июля 2019 Близнецы
Близнецам сегодня важно оставаться собранными и сосредоточенными. Постарайтесь не мелочиться. Это поможет вам не упустить судьбоносный момент, который может иметь существенное влияние на ваше будущее.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 2 июля 2019 Рак
Сегодня для Раков благоприятный день для начала чего-то нового. Если вы ищете работу – пришлите в этот день резюме. Если хотите подкорректировать фигуру – пойдите в зал или начните бегать. Если хотите изучить что-то новое – запишитесь на курсы. Эти начинания принесут первые результаты уже совсем скоро.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 2 июля 2019 Лев
Интеллектуальные способности Львов будут полностью активизированы. Новые знания вам сегодня просто жизненно необходимы. Если проведете день в лени и апатии, то рискуете потерять хороший шанс в жизни.
Из-за высокой концентрации и внимательности сегодня можно заниматься ответственными делами, шансы допустить ошибку мизерные.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 2 июля 2019 Дева
Сегодня Девы могут сами себя поставить в неоднозначное положение. С одной стороны может захотеться рассказать кому-нибудь о том, что у вас на душе, а с другой вам не будет хотеться выдавать всех своих секретов.
Чтобы потом не жалеть, постарайтесь не говорить того, что хотите не разглашать. Остерегайтесь и сплетен, они могут сыграть с вами злую шутку.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 2 июля 2019 Весы
Всезнайка, который завелся в вашем коллективе, просто таки может выводить вас из себя. Частые попытки этого человека показать свои преимущества уже совсем осточертели вам. Что ж, придется что-нибудь с этим делать! Вариантов у вас есть несколько и один из них – прислушиваться и вступить в диалог. Возможно, у вас получится завязать замечательную дружбу, которая принесет вам приятные бонусы!
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 2 июля 2019 Скорпион
У Скорпионов сегодня может проснуться большое чувство юмора. Представителям знака захочется поддразнивать коллег и постоянно шутить. Что же, звание души коллектива вам гарантировано!
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 2 июля 2019 Стрелец
Ваши отношения с близкими и друзьями станут более расслабленными и теплыми. Это благоприятное время, чтобы поговорить о приятных вещах. Вероятно, что вас сегодня ждут маленькие, но приятные сюрпризы.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 2 июля 2019 Козерог
Уверенным в себе Козерогам сегодня может понадобиться поддержка с тыла. Особенно тем, которые имеют репутацию руководителя, лидера. Со стороны может выглядеть, что вы контролируете других, но на самом деле неуверенность сильно будет расшатывать вас.
Будьте снисходительны и тогда вы получите шансы чуть больше нравиться окружающим и чувствовать более комфортно в общении.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 2 июля 2019 Водолей
Водолеи имеют высокие шансы завести полезные знакомства, которые со временем помогут решить наболевшие проблемы. Задуманные дела будут получаться, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 2 июля 2019 Рыбы
Настроение будет изменчивым, а порой и раздражительным. Управлять такими перепадами – дело не из простых, но вы все же постарайтесь. В конце помните, что отрицательные эмоции являются неотъемлемой частью нашей жизни, главное – не проектировать нашу злость на других и не действовать сгоряча.