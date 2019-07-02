Гороскоп на сегодня, 2 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 2 июля 2019 Овен Сегодня судьба может приготовить для Овнов небольшие испытания. Особенно это касается тех, кто привык действовать по четким правилам и не отступать от плана. Что ж, придется попробовать новое – реагировать по ситуации, подробно все не проверив. Не переживайте, есть высокие шансы, что у вас все получится!

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 2 июля 2019 Телец Тельцам сегодня хорошо будут получаться монотонные задания, вроде уборки, стирки, мелкого ремонта. А вот в магазины отправляться не стоит – можете накупить лишнего и нанести вред своему бюджету. Эта же монотонность может пригодиться и на работе. Полезно заняться задачами, которые требуют бдительности.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 2 июля 2019 Близнецы Близнецам сегодня важно оставаться собранными и сосредоточенными. Постарайтесь не мелочиться. Это поможет вам не упустить судьбоносный момент, который может иметь существенное влияние на ваше будущее.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 2 июля 2019 Рак Сегодня для Раков благоприятный день для начала чего-то нового. Если вы ищете работу – пришлите в этот день резюме. Если хотите подкорректировать фигуру – пойдите в зал или начните бегать. Если хотите изучить что-то новое – запишитесь на курсы. Эти начинания принесут первые результаты уже совсем скоро.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 2 июля 2019 Лев Интеллектуальные способности Львов будут полностью активизированы. Новые знания вам сегодня просто жизненно необходимы. Если проведете день в лени и апатии, то рискуете потерять хороший шанс в жизни. Из-за высокой концентрации и внимательности сегодня можно заниматься ответственными делами, шансы допустить ошибку мизерные.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 2 июля 2019 Дева Сегодня Девы могут сами себя поставить в неоднозначное положение. С одной стороны может захотеться рассказать кому-нибудь о том, что у вас на душе, а с другой вам не будет хотеться выдавать всех своих секретов. Чтобы потом не жалеть, постарайтесь не говорить того, что хотите не разглашать. Остерегайтесь и сплетен, они могут сыграть с вами злую шутку.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 2 июля 2019 Весы Всезнайка, который завелся в вашем коллективе, просто таки может выводить вас из себя. Частые попытки этого человека показать свои преимущества уже совсем осточертели вам. Что ж, придется что-нибудь с этим делать! Вариантов у вас есть несколько и один из них – прислушиваться и вступить в диалог. Возможно, у вас получится завязать замечательную дружбу, которая принесет вам приятные бонусы!

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 2 июля 2019 Скорпион У Скорпионов сегодня может проснуться большое чувство юмора. Представителям знака захочется поддразнивать коллег и постоянно шутить. Что же, звание души коллектива вам гарантировано!

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 2 июля 2019 Стрелец Ваши отношения с близкими и друзьями станут более расслабленными и теплыми. Это благоприятное время, чтобы поговорить о приятных вещах. Вероятно, что вас сегодня ждут маленькие, но приятные сюрпризы.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 2 июля 2019 Козерог Уверенным в себе Козерогам сегодня может понадобиться поддержка с тыла. Особенно тем, которые имеют репутацию руководителя, лидера. Со стороны может выглядеть, что вы контролируете других, но на самом деле неуверенность сильно будет расшатывать вас. Будьте снисходительны и тогда вы получите шансы чуть больше нравиться окружающим и чувствовать более комфортно в общении.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 2 июля 2019 Водолей Водолеи имеют высокие шансы завести полезные знакомства, которые со временем помогут решить наболевшие проблемы. Задуманные дела будут получаться, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем.