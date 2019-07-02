Скачать
Вторник, 02.07.2019
Стефанчук: Для украинизации больше сделали не программы правительства, а сериал "Альф"
Стефанчук: Для украинизации больше сделали не программы правительства, а сериал "Альф"
ЕС призвал Иран воздержаться от шагов, подрывающих СВПД
ЕС призвал Иран воздержаться от шагов, подрывающих СВПД
Барселона оформит трансфер Гризманна на этой неделе
Барселона оформит трансфер Гризманна на этой неделе
Приметы и обряды на 2 июля - День Зосима
Приметы и обряды на 2 июля - День Зосима

Гороскоп на сегодня, 2 июля 2019: все знаки Зодиака

Смотрите фото (13)
Гороскоп на сегодня, 2 июля 2019: все знаки Зодиака
07:18 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 2 июля 2019 года, предусматривает благоприятный день для рожденных под огненными знаками.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 2 июля 2019 Овен

    Сегодня судьба может приготовить для Овнов небольшие испытания. Особенно это касается тех, кто привык действовать по четким правилам и не отступать от плана. Что ж, придется попробовать новое – реагировать по ситуации, подробно все не проверив. Не переживайте, есть высокие шансы, что у вас все получится!

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 2 июля 2019 Телец

    Тельцам сегодня хорошо будут получаться монотонные задания, вроде уборки, стирки, мелкого ремонта. А вот в магазины отправляться не стоит – можете накупить лишнего и нанести вред своему бюджету.

    Эта же монотонность может пригодиться и на работе. Полезно заняться задачами, которые требуют бдительности.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 2 июля 2019 Близнецы

    Близнецам сегодня важно оставаться собранными и сосредоточенными. Постарайтесь не мелочиться. Это поможет вам не упустить судьбоносный момент, который может иметь существенное влияние на ваше будущее.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 2 июля 2019 Рак

    Сегодня для Раков благоприятный день для начала чего-то нового. Если вы ищете работу – пришлите в этот день резюме. Если хотите подкорректировать фигуру – пойдите в зал или начните бегать. Если хотите изучить что-то новое – запишитесь на курсы. Эти начинания принесут первые результаты уже совсем скоро.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 2 июля 2019 Лев

    Интеллектуальные способности Львов будут полностью активизированы. Новые знания вам сегодня просто жизненно необходимы. Если проведете день в лени и апатии, то рискуете потерять хороший шанс в жизни.

    Из-за высокой концентрации и внимательности сегодня можно заниматься ответственными делами, шансы допустить ошибку мизерные.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 2 июля 2019 Дева

    Сегодня Девы могут сами себя поставить в неоднозначное положение. С одной стороны может захотеться рассказать кому-нибудь о том, что у вас на душе, а с другой вам не будет хотеться выдавать всех своих секретов.

    Чтобы потом не жалеть, постарайтесь не говорить того, что хотите не разглашать. Остерегайтесь и сплетен, они могут сыграть с вами злую шутку.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 2 июля 2019 Весы

    Всезнайка, который завелся в вашем коллективе, просто таки может выводить вас из себя. Частые попытки этого человека показать свои преимущества уже совсем осточертели вам. Что ж, придется что-нибудь с этим делать! Вариантов у вас есть несколько и один из них – прислушиваться и вступить в диалог. Возможно, у вас получится завязать замечательную дружбу, которая принесет вам приятные бонусы!

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 2 июля 2019 Скорпион

    У Скорпионов сегодня может проснуться большое чувство юмора. Представителям знака захочется поддразнивать коллег и постоянно шутить. Что же, звание души коллектива вам гарантировано!

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 2 июля 2019 Стрелец

    Ваши отношения с близкими и друзьями станут более расслабленными и теплыми. Это благоприятное время, чтобы поговорить о приятных вещах. Вероятно, что вас сегодня ждут маленькие, но приятные сюрпризы.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 2 июля 2019 Козерог

    Уверенным в себе Козерогам сегодня может понадобиться поддержка с тыла. Особенно тем, которые имеют репутацию руководителя, лидера. Со стороны может выглядеть, что вы контролируете других, но на самом деле неуверенность сильно будет расшатывать вас.

    Будьте снисходительны и тогда вы получите шансы чуть больше нравиться окружающим и чувствовать более комфортно в общении.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 2 июля 2019 Водолей

    Водолеи имеют высокие шансы завести полезные знакомства, которые со временем помогут решить наболевшие проблемы. Задуманные дела будут получаться, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Начинается благоприятное время для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем.

  • 12

     Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 2 июля 2019 Рыбы

    Настроение будет изменчивым, а порой и раздражительным. Управлять такими перепадами – дело не из простых, но вы все же постарайтесь. В конце помните, что отрицательные эмоции являются неотъемлемой частью нашей жизни, главное – не проектировать нашу злость на других и не действовать сгоряча.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (01.07 - 07.07.2019)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (01.07 - 07.07)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Зодиак, Гороскоп на сегодня, 2 июля, Гороскоп на 2 июля, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский отреагировал на обстрел санитарного авто в Водяном
02 Польза воды с лимоном натощак: развенчиваем мифы
03 МИД Грузии отозвал посла в Украине
04 Верховный суд обязал ЦИК повторно рассмотреть регистрацию Клюева
05 В Днепропетровской области прогремел взрыв: пострадали дети
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Языковой закон: Россия созывает Совбез ООН
Языковой закон: Россия созывает Совбез ООН
Россия в ПАСЕ: Швеция присоединилась к демаршу семи стран
Россия в ПАСЕ: Швеция присоединилась к демаршу семи стран
Сотрудников Facebook попытались отравить химическим оружием
Сотрудников Facebook попытались отравить "зарином"
Финская компания собирается продавать еду &quot;из воды и воздуха&quot;
Финская компания собирается продавать еду "из воды и воздуха"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь