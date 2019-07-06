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Гороскоп на сегодня, 6 июля 2019: все знаки Зодиака

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Гороскоп на сегодня, 6 июля 2019: все знаки Зодиака
07:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 6 июля 2019 для Овнов

    Вероятно, что основное удовлетворение от этого дня Овны получат в процессе демонстрации собственных способностей. День благоприятен для спортсменов, работников модельных агентств, шоу-бизнеса, искусства и культуры. Не промотайте свой талант и здоровье в погоне за дешевым признанием.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 6 июля 2019 для Тельцов

    Будьте осторожны: вас может одолеть азарт, желание выигрыша в казино или в карты. Идите только на разумный риск. Помните, что риск и опрометчивость - разные вещи!

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 6 июля 2019 для Близнецов

    Сегодня вы главный главнокомандующий среди всех начальников. Ваши идеи и мысли глобальны. Вы можете хорошо ориентироваться в любой ситуации, но склонны упускать детали. Рассчитывайте на помощь своих сотрудников и секретарей.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 6 июля 2019 для Раков

    Новые планы Раков могут получить поддержку знакомых, возможно открытие нового предприятия, смена места работы. Легкомыслие недопустимо. Нельзя «сорить» деньгами и бездумно рисковать.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 6 июля 2019 для Львов

    Существует вероятность появления аллергичеx реакций и проблем с пищеварением. Избегайте острой пищи, откажитесь от жирного и сладкого. Эти простые советы уберегут вас от неприятных ощущений.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 6 июля 2019 для Дев

    Свое жизнеутверждающее видение мира вы готовы распространить на все свое окружение и в первую очередь на членов семьи. Благоприятна физическая активность на свежем воздухе. Прекрасно, если дети вместе с вами будут заниматься физзарядкой, купаться, играть в футбол.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 6 июля 2019 для Весов

    Из-за постоянного пребывания в душном помещении в этот день могут появиться проблемы с сердцем. Старайтесь чаще бывать на воздухе, совершать прогулки пешком.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 6 июля 2019 для Скорпионов

    Домашние посиделки в этот выходной день вас никак не вдохновляют. Только не это! Захочется простора, воздуха, новых впечатлений! Все! Хватит прятаться по закоулкам. Пора в свет, в люди! Смело напоминайте всем о своем существовании. Главное - попусту не волноваться.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 6 июля 2019 для Стрельцов

    Сегодня вы будете намагничены особым зарядом, и уже в самом вашем появлении будет какая-то интрига. Только не переусердствуйте. Главное, чтобы у вас было всегда хорошее настроение.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 6 июля 2019 для Козерогов

    Этот день символизирует внезапную встречу, дружбу, а возможно, что и брак с человеком намного старше вас. Прежде чем согласиться на такой неравный брак, хорошенько подумайте, устроит ли он вас.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 6 июля 2019 для Водолеев

    Расположение начальства будет способствовать продвижению по служебной лестнице. Но самое важное, что все похвалы и поощрения будут заслуженными. Можете рассчитывать на поддержку окружения и высокопоставленных людей.

  • 12

     Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 6 июля 2019 для Рыб

    Вероятно начало крупного дела в новой для вас сфере, с которым будет связана и определенная доля риска. Шлифуйте свое мастерство, именно это будет приносить моральное удовлетворение.

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