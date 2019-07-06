Гороскоп на сегодня, 6 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 6 июля 2019 для Овнов Вероятно, что основное удовлетворение от этого дня Овны получат в процессе демонстрации собственных способностей. День благоприятен для спортсменов, работников модельных агентств, шоу-бизнеса, искусства и культуры. Не промотайте свой талант и здоровье в погоне за дешевым признанием.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 6 июля 2019 для Тельцов Будьте осторожны: вас может одолеть азарт, желание выигрыша в казино или в карты. Идите только на разумный риск. Помните, что риск и опрометчивость - разные вещи!

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 6 июля 2019 для Близнецов Сегодня вы главный главнокомандующий среди всех начальников. Ваши идеи и мысли глобальны. Вы можете хорошо ориентироваться в любой ситуации, но склонны упускать детали. Рассчитывайте на помощь своих сотрудников и секретарей.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 6 июля 2019 для Раков Новые планы Раков могут получить поддержку знакомых, возможно открытие нового предприятия, смена места работы. Легкомыслие недопустимо. Нельзя «сорить» деньгами и бездумно рисковать.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 6 июля 2019 для Львов Существует вероятность появления аллергичеx реакций и проблем с пищеварением. Избегайте острой пищи, откажитесь от жирного и сладкого. Эти простые советы уберегут вас от неприятных ощущений.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 6 июля 2019 для Дев Свое жизнеутверждающее видение мира вы готовы распространить на все свое окружение и в первую очередь на членов семьи. Благоприятна физическая активность на свежем воздухе. Прекрасно, если дети вместе с вами будут заниматься физзарядкой, купаться, играть в футбол.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 6 июля 2019 для Весов Из-за постоянного пребывания в душном помещении в этот день могут появиться проблемы с сердцем. Старайтесь чаще бывать на воздухе, совершать прогулки пешком.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 6 июля 2019 для Скорпионов Домашние посиделки в этот выходной день вас никак не вдохновляют. Только не это! Захочется простора, воздуха, новых впечатлений! Все! Хватит прятаться по закоулкам. Пора в свет, в люди! Смело напоминайте всем о своем существовании. Главное - попусту не волноваться.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 6 июля 2019 для Стрельцов Сегодня вы будете намагничены особым зарядом, и уже в самом вашем появлении будет какая-то интрига. Только не переусердствуйте. Главное, чтобы у вас было всегда хорошее настроение.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 6 июля 2019 для Козерогов Этот день символизирует внезапную встречу, дружбу, а возможно, что и брак с человеком намного старше вас. Прежде чем согласиться на такой неравный брак, хорошенько подумайте, устроит ли он вас.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 6 июля 2019 для Водолеев Расположение начальства будет способствовать продвижению по служебной лестнице. Но самое важное, что все похвалы и поощрения будут заслуженными. Можете рассчитывать на поддержку окружения и высокопоставленных людей.