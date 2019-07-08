Гороскоп на сегодня, 8 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 8 июля 2019 для Овнов Вы можете жить в любовных грезах, в то время как ситуация потребует реального взгляда на вещи. Небольшая перепалка с супругом может слегка всколыхнуть ровную поверхность вашей семейной жизни. Ищите партнера, который бы хорошо к вам относился и позволял бы вам быть самими собой, а главное - считал бы счастливую семейную жизнь самым важным.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 8 июля 2019 для Тельцов Не исключено, что вас потянет в дальние странствия: кто-то поедет за границу, кто-то в командировки. Появятся новые перспективные направления, повысится доход. Вы всегда мыслите в глобальном масштабе, но иногда ваши идеи и планы «убегают» от вас. Конечно же, важно ставить перед собой высокие цели, но вам следовало бы регулярно обсуждать с кем-нибудь свои дела. Звезды обещают награду за взвешенные решения.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 8 июля 2019 для Близнецов Кто-то из Близнецов получит образование, кто-то начнет делать научную карьеру; в любом случае возрастет их влияние и положение в обществе. Чем серьезнее вы отнесетесь к своим обязанностям, тем щедрее одарит вас судьба.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 8 июля 2019 для Раков События этого дня откроют много нового, появится интерес к культуре, философии, истории, будет много интересных знакомств. Работа выведет Раков на новый уровень жизни. Не уходите сейчас в отпуск - нет уверенности, что рабочее место за вами сохранится.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 8 июля 2019 для Львов Сегодня Львов поджидает много работы, дела могут быть связаны с какими-то коллективными деньгами или деньгами партнера. Вы сможете заработать столько денег, сколько вам потребуется. Нужно только получать удовольствие от того, что дела идут хорошо и поддерживать баланс своих расходов и доходов.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 8 июля 2019 для Дев Обстоятельства этого дня могут столкнуть Дев с проблемами дома, родителей, недвижимости. Многих заинтересуют вопросы эмиграции, смены места жительства. Не стоит опрометчиво ставить свои подписи под соглашениями и договорами.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 8 июля 2019 для Весов Вы можете получить прибыль, перед вами расширятся горизонты, появятся новые планы и возможности. Сохраняйте работу (даже самую надоевшую) любыми способами.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 8 июля 2019 для Скорпионов Вас ожидают почести, выданные авансом. Многие Скорпионы растеряются от такого количества возможностей (повышение по службе, получение прибыли ит. п.). Оправдывайте ожидания других, но при этом опасайтесь противоправных действий.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 8 июля 2019 для Стрельцов Вероятны проблемы в семье, бытовые неурядицы, поломки, аварии. Это негативно скажется на работоспособности Стрельцов. Несмотря на занятость на работе, постарайтесь позаботиться о доме и родных.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 8 июля 2019 для Козерогов Положение звезд вновь призывает Козерогов к делу, организует вокруг них много тайн. Вероятны не очень приятные перемены, но со временем все образуется. Старайтесь не совершать в это время необдуманных поступков, не подписывайте бумаг и договоров.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 8 июля 2019 для Водолеев Сегодня вы можете не бояться своих недоброжелателей и их враждебных выходок. Звезды защитят вас от любых нападок. Главное - ничего не бояться. Проявите свои волевые качества и положительные черты характера - прилежность, проницательность, благоразумие, надежность, трудолюбие, основательность в делах.