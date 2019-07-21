Гороскоп на сегодня, 21 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 21 апреля) Гороскоп на 21 июля 2119 для Овнов День располагает к спокойным прогулкам на свежем воздухе. Вас посетят приятные воспоминания из прошлого, возможно это будет звонок от старого друга. Уделите внимание любимым и дорогим людям, сегодня они будут особенно нуждаться в вашей поддержке и понимании.

2 Телец (21 апреля – 21 мая) Гороскоп на 21 июля 2119 для Тельцов Быть идеалистом и быть глупцом - это далеко не одно и то же. Поэтому не бойтесь надеяться на лучшее и стремиться сделать этот мир более гармоничным и спокойным. Направьте свои силы и внимание на то, чтобы осуществить ряд позитивных перемен. Тем самым Вы подтолкнете окружающих Вас людей к тому же.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 21 июля 2119 для Близнецов Положение планет может расположить представителей этого знака выражать свою независимость, принимая на себя большую ответственность за кого-то или за важное дело. Не пытайтесь форсировать ход событий, давить на партнеров, иначе вы можете стать источником бесконечных раздоров.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 21 июля 2119 для Раков Этот день отлично подойдет для занятий спортом и активной деятельности, направленной на улучшение собственного здоровья. Окружающие по отношению к вам могут быть настроены несколько негативно. Постарайтесь не вникать в чужие россказни и сплетни. Вечер следует провести рядом с близкими людьми.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 21 июля 2119 для Львов Вы стремитесь к достижению недостижимых целей в плане своего питания. Вы захотите соблюдать диету, но, к сожалению, сразу же почувствуете себя плохо и придется признать, что Ваша цель была действительно невыполнимой. Кроме того, Вы рискуете вымотать себя до потери сознания. Не играйте со здоровьем!

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 21 июля 2119 для Дев Удачными в это время будут командировки, решение сложных вопросов с властями, представителями закона, а также новые начинания. Вы способны очень быстро думать и моментально принимать решения. Ждите творческого предложения, оно поднимет вас на более высокий уровень.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 21 июля 2119 для Весов Практически все повседневные рутинные вопросы будут решаться сами собой, не требуя от вас активного участия. В личной жизни вас так же ожидают только приятные моменты. Любимый человек будет настроен очень романтично, желая показать насколько сильно вы ему дороги. Что же, наслаждайтесь сложившимися обстоятельствами.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 21 июля 2119 для Скорпионов Сегодня Вы заметите, что Ваш друг себя странно ведет. У Вас появятся подозрения, что он строит против Вас какие-то планы. Они подтвердятся, и Вы узнаете, что человек, которому Вы доверяете, распространяет грязные сплетни про Вас. Не пытайтесь его оправдать. Задайте вопрос прямо: почему он так себя ведет?

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 21 июля 2119 для Стрельцов Стрельцам предстоит слишком эмоциональный день. Любовь может быть такая же с обжигающей страстью и внезапная. Может захватить дух, как в прыжке с высоты с парашютом. Если вы начнете, как обычно, просчитывать да рассуждать, то упустите время и возможности.

10 Козерог (22 декабря – 21 января) Гороскоп на 21 июля 2119 для Козерогов Пришло время как следует задуматься о том, не пора ли внести в свою жизнь небольшие изменения. Задайтесь вопросом, что именно вас не устраивает и к чему вы стремитесь. Возможно, что все ответы на любую спорную ситуацию лежат у вас перед носом, и вы не замечаете их лишь из-за собственной невнимательности и лени.

11 Водолей (21 января – 21 февраля) Гороскоп на 21 июля 2119 для Водолеев Сегодня Вы будете невыносимы в общении с людьми. Если Вы не сможете себя контролировать, конфликт Вам гарантирован. Просто следите за своими словами и поступками, чтобы не наделать глупостей. Если ссора все же случится, извинитесь как можно скорее за все, что сказали.