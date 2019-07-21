Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Воскресенье, 21.07.2019
Итоги 20 июля: затишье перед выборами, годовщина убийства Шеремета и задержание британского танкера
Итоги 20 июля: затишье перед выборами, годовщина убийства Шеремета и задержание британского танкера
В Виннице пройдет 5-й “Кубок Героев спецназа” по футболу
В Виннице пройдет 5-й “Кубок Героев спецназа” по футболу
Уайт победил Риваса, поднявшись с тяжелого нокдауна
Уайт победил Риваса, поднявшись с тяжелого нокдауна
Ферментированные продукты: в чем польза соленья
Ферментированные продукты: в чем польза соленья

Гороскоп на сегодня, 21 июля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 21 июля 2019: все знаки Зодиака
07:16 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Сегодня гармоничное взаимодействие Луны в Рыбах с Солнцем, Венерой и ретро-Меркурием создает благоприятный фон для интимного общения, приватных встреч, романтической переписки, семейных совещаний, передачи тонких нюансов.

  • 1

    Овен (21 марта – 21 апреля)

    Гороскоп на 21 июля 2119 для Овнов

    День располагает к спокойным прогулкам на свежем воздухе. Вас посетят приятные воспоминания из прошлого, возможно это будет звонок от старого друга. Уделите внимание любимым и дорогим людям, сегодня они будут особенно нуждаться в вашей поддержке и понимании.

  • 2

    Телец (21 апреля – 21 мая)

    Гороскоп на 21 июля 2119 для Тельцов

    Быть идеалистом и быть глупцом - это далеко не одно и то же. Поэтому не бойтесь надеяться на лучшее и стремиться сделать этот мир более гармоничным и спокойным. Направьте свои силы и внимание на то, чтобы осуществить ряд позитивных перемен. Тем самым Вы подтолкнете окружающих Вас людей к тому же.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 21 июля 2119 для Близнецов

    Положение планет может расположить представителей этого знака выражать свою независимость, принимая на себя большую ответственность за кого-то или за важное дело. Не пытайтесь форсировать ход событий, давить на партнеров, иначе вы можете стать источником бесконечных раздоров.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 21 июля 2119 для Раков

    Этот день отлично подойдет для занятий спортом и активной деятельности, направленной на улучшение собственного здоровья. Окружающие по отношению к вам могут быть настроены несколько негативно. Постарайтесь не вникать в чужие россказни и сплетни. Вечер следует провести рядом с близкими людьми.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 21 июля 2119 для Львов

    Вы стремитесь к достижению недостижимых целей в плане своего питания. Вы захотите соблюдать диету, но, к сожалению, сразу же почувствуете себя плохо и придется признать, что Ваша цель была действительно невыполнимой. Кроме того, Вы рискуете вымотать себя до потери сознания. Не играйте со здоровьем!

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 21 июля 2119 для Дев

    Удачными в это время будут командировки, решение сложных вопросов с властями, представителями закона, а также новые начинания. Вы способны очень быстро думать и моментально принимать решения. Ждите творческого предложения, оно поднимет вас на более высокий уровень.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 21 июля 2119 для Весов

    Практически все повседневные рутинные вопросы будут решаться сами собой, не требуя от вас активного участия. В личной жизни вас так же ожидают только приятные моменты. Любимый человек будет настроен очень романтично, желая показать насколько сильно вы ему дороги. Что же, наслаждайтесь сложившимися обстоятельствами.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 21 июля 2119 для Скорпионов

    Сегодня Вы заметите, что Ваш друг себя странно ведет. У Вас появятся подозрения, что он строит против Вас какие-то планы. Они подтвердятся, и Вы узнаете, что человек, которому Вы доверяете, распространяет грязные сплетни про Вас. Не пытайтесь его оправдать. Задайте вопрос прямо: почему он так себя ведет?

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 21 июля 2119 для Стрельцов

    Стрельцам предстоит слишком эмоциональный день. Любовь может быть такая же с обжигающей страстью и внезапная. Может захватить дух, как в прыжке с высоты с парашютом. Если вы начнете, как обычно, просчитывать да рассуждать, то упустите время и возможности.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 21 января)

    Гороскоп на 21 июля 2119 для Козерогов

    Пришло время как следует задуматься о том, не пора ли внести в свою жизнь небольшие изменения. Задайтесь вопросом, что именно вас не устраивает и к чему вы стремитесь. Возможно, что все ответы на любую спорную ситуацию лежат у вас перед носом, и вы не замечаете их лишь из-за собственной невнимательности и лени.

  • 11

    Водолей (21 января – 21 февраля)

    Гороскоп на 21 июля 2119 для Водолеев

    Сегодня Вы будете невыносимы в общении с людьми. Если Вы не сможете себя контролировать, конфликт Вам гарантирован. Просто следите за своими словами и поступками, чтобы не наделать глупостей. Если ссора все же случится, извинитесь как можно скорее за все, что сказали.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 21 марта)

    Гороскоп на 21 июля 2119 для Рыб

    Общение с новыми партнерами неудачно, но старые партнеры и родня дадут хороший совет. Это время, когда нужно подвести черту под старыми планами, делами и контактами.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.07 - 21.07.2119)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (16.07 - 21.07)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Зодиак, Гороскоп на сегодня, 21 июля, Астропрогноз, Гороскоп на 21 июля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы в Раду: на участке в Индии были испорчены все бюллетени
02 Реал показал, как Лунин играет ногами (Видео)
03 СБУ провела обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог": Данилюк обещает разобраться
04 Победитель боя Джошуа - Руис обязан сразиться с Усиком
05 Ирина Шейк на прогулке с мамой в Нью-Йорке: стильный наряд модели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Сицилии вновь проснулся вулкан Этна
На Сицилии вновь проснулся вулкан Этна
Авиация Ливии нанесла удары по войскам генерала Хафтара
Авиация Ливии нанесла удары по войскам генерала Хафтара
В столице на ТЭЦ случился пожар
В столице на ТЭЦ случился пожар
Лучшие места для путешествий в 2019 году
Лучшие места для путешествий в 2019 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь