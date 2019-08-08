Гороскоп на завтра, 9 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 9 августа 2019 для Овнов Благоприятный плодотворный день. Вы способны справиться с любыми делами, даже очень сложными, добиться успеха там, где другие потерпели неудачу. Стоит прислушаться к советам, но не следовать им слепо: важно найти здравое зерно в том, что говорят окружающие. Не бойтесь нарушить традиции, если чувствуете, что это может оказаться полезным. Многие Овны получат награду за работу, которую проделали раньше. Не исключено, что вами заинтересуются какие-то влиятельные люди. Нетрудно будет произвести хорошее впечатление на тех, кто сегодня увидит вас впервые.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 9 августа 2019 для Тельцов Благоприятный день для общения с людьми, которые разделяют ваши увлечения, интересы и взгляды. Вы можете найти надежных союзников и даже настоящих друзей. Многих заинтересует вас жизненный опыт; не удивляйтесь, если сегодня вы расскажете о себе гораздо больше, чем обычно. Не исключено, что захочется поговорить о чем-то личном с малознакомыми, почти случайными людьми. Такие беседы могут быть очень полезны. Вероятны какие-то приятные сюрпризы, неожиданные подарки и знаки внимания. Некоторые Тельцы услышат любовные признания или получат предложения, от которых не захотят отказываться.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 9 августа 2019 для Близнецов Старайтесь избегать пустых разговоров, споров ни о чем. Общение с теми, кто любит обсуждать все на свете, может отнять слишком много времени - а вы предпочли бы потратить его на что-то полезное. Справиться с делами самостоятельно окажется проще, чем просить кого-то о помощи, договориться об обязанностях и ответственности. Вторая половина дня подходит для решения вопросов, связанных с деньгами и семейным имуществом. Деловое чутье будет особенно острым. Вы легко распознаете чужие хитрости, никому не позволите ввести вас в заблуждение.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 9 августа 2019 для Раков Нелегко будет договориться с кем-то о совместных действиях. Люди, которые прежде охотно помогали вам, сейчас слишком заняты собственными делами. Не исключено, что кто-то не сдержит обещания, нарушит старые договоренности. Это огорчает и заставляет нервничать, мешает принимать взвешенные решения. Многим Ракам оказывается проще рассчитывать только на себя. При этом важно избегать перегрузок: из-за них может ухудшиться самочувствие. От вредных привычек стоит отказаться хотя бы на время, поскольку сегодня они наносят особенно значительный ущерб организму.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 9 августа 2019 для Львов Появляется много новых идей, но не все они так хороши, как кажется на первый взгляд. Прежде чем приступать к осуществлению задуманного, постарайтесь оценить все критически, поискать слабые места. Можно поговорить с человеком, опыту которого вы доверяете, но стоит иметь в виду, что ваши знакомые не всегда объективны. Во второй половине дня вероятны неожиданные визиты, странные встречи. Некоторые Львы познакомятся с необычными, ни на кого не похожими людьми. Все это помогает по-новому взглянуть на привычное, разобраться в себе.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 9 августа 2019 для Дев Вам предстоит справиться с массой дел, среди которых окажется несколько сложных. Всерьез рассчитывать на помощь не стоит. Если у вас и появятся союзники, то только после того, как вы справитесь с самыми трудными задачами. Будьте внимательны: люди, которые прежде разочаровали вас или в чем-то подвели, сегодня могут снова принести неприятности. Возможны финансовые потери, неудачные покупки, напрасные расходы. Стоит быть внимательнее Девам-путешественникам: вдали от дома возможны неприятные происшествия.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 9 августа 2019 для Весов Трудности могут возникнуть, но вы найдете способ преодолеть их. Не раз и не два пригодится опыт, полученный раньше. Именно благодаря ему вы не допускаете ошибок, быстро разбираетесь в сложных ситуациях, находите кратчайший путь к цели. Иногда приходится рисковать. В такие моменты интуиция безошибочно подсказывает, что можно поставить на карту. Отношения с окружающими не всегда складываются гладко, но серьезных конфликтов не возникает, вы находите способ сгладить самые острые углы. Порадуют неожиданные встречи со старыми друзьями, найдется масса интересных тем для разговора.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 9 августа 2019 для Скорпионов Благоприятный день для общения. Вы получите много полезной информации, раньше других узнаете нечто важное. Решения, принятые в первой половине дня, будут верными, а вот позже вероятность ошибок возрастет. К тому же с приближением вечера вокруг вас становится все больше людей, которым не стоит доверять: они могут выдавать за правду чужие выдумки. Семейные дела потребуют больше внимания, чем обычно. Не исключено, что кому-то из родственников потребуется ваша помощь, и придется изменить планы, чтобы оказать ее.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 9 августа 2019 для Стрельцов Плодотворный день. Вы энергичны, настроены решительно, способны сделать то, что прежде казалось почти невозможным. Появляются отличные идеи. Помогают люди, которым вы когда-то оказали важные услуги. Некоторые Стрельцы найдут влиятельных покровителей, сильных союзников, на которых смогут положиться в трудную минуту. Дел много, и порой из-за них вам приходится откладывать запланированные развлечения, назначенные встречи. Люди, которые с нетерпением ждали возможности пообщаться с вами, могут огорчиться или обидеться.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 9 августа 2019 для Козерогов Непростой день с точки зрения общения. У вас много претензий к окружающим, а у них - к вам. К тому же часто раздражают чужие слова и поступки, на которые вы в другое время просто не обратили бы внимания. Советы, которые щедро раздают ваши знакомые, только сбивают с толку. Действуйте самостоятельно, рассчитывайте только на свои силы, тогда вы не только справитесь со всеми испытаниями, но и получите удовольствие от происходящего. Этот день хорошо подходит для того, чтобы тратить деньги - взамен вы получите массу позитивных эмоций, а порой и настоящее вдохновение. Будет возможность порадовать близких.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 9 августа 2019 для Водолеев Благоприятный день для учебы. У вас отлично получается собирать и анализировать информацию, находить связи, которых не заметили другие, и истинные причины проблем. Старайтесь не вмешиваться в чужие дела, не давать советов, о которых не просят: ваша помощь может быть некстати, а слова - показаться обидными. Вечером стоит побывать в каком-то интересном месте. Новые впечатления вдохновляют. Можно строить планы. Пока они получаются довольно фантастическими, но позже вы вернетесь к этим замыслам, поймете, как воплотить их в жизнь.