Гороскоп на завтра, 9 августа 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 9 августа 2019 для Овнов
Благоприятный плодотворный день. Вы способны справиться с любыми делами, даже очень сложными, добиться успеха там, где другие потерпели неудачу. Стоит прислушаться к советам, но не следовать им слепо: важно найти здравое зерно в том, что говорят окружающие. Не бойтесь нарушить традиции, если чувствуете, что это может оказаться полезным. Многие Овны получат награду за работу, которую проделали раньше. Не исключено, что вами заинтересуются какие-то влиятельные люди. Нетрудно будет произвести хорошее впечатление на тех, кто сегодня увидит вас впервые.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 9 августа 2019 для Тельцов
Благоприятный день для общения с людьми, которые разделяют ваши увлечения, интересы и взгляды. Вы можете найти надежных союзников и даже настоящих друзей. Многих заинтересует вас жизненный опыт; не удивляйтесь, если сегодня вы расскажете о себе гораздо больше, чем обычно. Не исключено, что захочется поговорить о чем-то личном с малознакомыми, почти случайными людьми. Такие беседы могут быть очень полезны. Вероятны какие-то приятные сюрпризы, неожиданные подарки и знаки внимания. Некоторые Тельцы услышат любовные признания или получат предложения, от которых не захотят отказываться.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 9 августа 2019 для Близнецов
Старайтесь избегать пустых разговоров, споров ни о чем. Общение с теми, кто любит обсуждать все на свете, может отнять слишком много времени - а вы предпочли бы потратить его на что-то полезное. Справиться с делами самостоятельно окажется проще, чем просить кого-то о помощи, договориться об обязанностях и ответственности. Вторая половина дня подходит для решения вопросов, связанных с деньгами и семейным имуществом. Деловое чутье будет особенно острым. Вы легко распознаете чужие хитрости, никому не позволите ввести вас в заблуждение.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 9 августа 2019 для Раков
Нелегко будет договориться с кем-то о совместных действиях. Люди, которые прежде охотно помогали вам, сейчас слишком заняты собственными делами. Не исключено, что кто-то не сдержит обещания, нарушит старые договоренности. Это огорчает и заставляет нервничать, мешает принимать взвешенные решения. Многим Ракам оказывается проще рассчитывать только на себя. При этом важно избегать перегрузок: из-за них может ухудшиться самочувствие. От вредных привычек стоит отказаться хотя бы на время, поскольку сегодня они наносят особенно значительный ущерб организму.
Лев (23 июля – 24 августа)
Гороскоп на 9 августа 2019 для Львов
Появляется много новых идей, но не все они так хороши, как кажется на первый взгляд. Прежде чем приступать к осуществлению задуманного, постарайтесь оценить все критически, поискать слабые места. Можно поговорить с человеком, опыту которого вы доверяете, но стоит иметь в виду, что ваши знакомые не всегда объективны. Во второй половине дня вероятны неожиданные визиты, странные встречи. Некоторые Львы познакомятся с необычными, ни на кого не похожими людьми. Все это помогает по-новому взглянуть на привычное, разобраться в себе.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 9 августа 2019 для Дев
Вам предстоит справиться с массой дел, среди которых окажется несколько сложных. Всерьез рассчитывать на помощь не стоит. Если у вас и появятся союзники, то только после того, как вы справитесь с самыми трудными задачами. Будьте внимательны: люди, которые прежде разочаровали вас или в чем-то подвели, сегодня могут снова принести неприятности. Возможны финансовые потери, неудачные покупки, напрасные расходы. Стоит быть внимательнее Девам-путешественникам: вдали от дома возможны неприятные происшествия.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 9 августа 2019 для Весов
Трудности могут возникнуть, но вы найдете способ преодолеть их. Не раз и не два пригодится опыт, полученный раньше. Именно благодаря ему вы не допускаете ошибок, быстро разбираетесь в сложных ситуациях, находите кратчайший путь к цели. Иногда приходится рисковать. В такие моменты интуиция безошибочно подсказывает, что можно поставить на карту. Отношения с окружающими не всегда складываются гладко, но серьезных конфликтов не возникает, вы находите способ сгладить самые острые углы. Порадуют неожиданные встречи со старыми друзьями, найдется масса интересных тем для разговора.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 9 августа 2019 для Скорпионов
Благоприятный день для общения. Вы получите много полезной информации, раньше других узнаете нечто важное. Решения, принятые в первой половине дня, будут верными, а вот позже вероятность ошибок возрастет. К тому же с приближением вечера вокруг вас становится все больше людей, которым не стоит доверять: они могут выдавать за правду чужие выдумки. Семейные дела потребуют больше внимания, чем обычно. Не исключено, что кому-то из родственников потребуется ваша помощь, и придется изменить планы, чтобы оказать ее.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 9 августа 2019 для Стрельцов
Плодотворный день. Вы энергичны, настроены решительно, способны сделать то, что прежде казалось почти невозможным. Появляются отличные идеи. Помогают люди, которым вы когда-то оказали важные услуги. Некоторые Стрельцы найдут влиятельных покровителей, сильных союзников, на которых смогут положиться в трудную минуту. Дел много, и порой из-за них вам приходится откладывать запланированные развлечения, назначенные встречи. Люди, которые с нетерпением ждали возможности пообщаться с вами, могут огорчиться или обидеться.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 9 августа 2019 для Козерогов
Непростой день с точки зрения общения. У вас много претензий к окружающим, а у них - к вам. К тому же часто раздражают чужие слова и поступки, на которые вы в другое время просто не обратили бы внимания. Советы, которые щедро раздают ваши знакомые, только сбивают с толку. Действуйте самостоятельно, рассчитывайте только на свои силы, тогда вы не только справитесь со всеми испытаниями, но и получите удовольствие от происходящего. Этот день хорошо подходит для того, чтобы тратить деньги - взамен вы получите массу позитивных эмоций, а порой и настоящее вдохновение. Будет возможность порадовать близких.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 9 августа 2019 для Водолеев
Благоприятный день для учебы. У вас отлично получается собирать и анализировать информацию, находить связи, которых не заметили другие, и истинные причины проблем. Старайтесь не вмешиваться в чужие дела, не давать советов, о которых не просят: ваша помощь может быть некстати, а слова - показаться обидными. Вечером стоит побывать в каком-то интересном месте. Новые впечатления вдохновляют. Можно строить планы. Пока они получаются довольно фантастическими, но позже вы вернетесь к этим замыслам, поймете, как воплотить их в жизнь.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 9 августа 2019 для Рыб
Спокойный день, который едва ли принесет какие-то значительные события и головокружительные успехи. Трудности и проблемы, правда, тоже маловероятны. Можно завершить дела, начатые раньше. Подходит день и для того, чтобы начать учиться чему-то новому, но тут важно не спешить и не ждать немедленных успехов. Вечером могут появиться хорошие идеи, но реализовать их сразу едва ли удастся. Важно пока ни с кем не делиться задуманным, не просить советов и подсказок. Подождите - совсем скоро рядом появятся люди, с которыми можно поговорить обо всем.