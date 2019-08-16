Скачать
Пятница, 16.08.2019
Итоги 15 августа: создание 23 комитетов Рады, праздники на День Независимости, задержание Грымчака
Итоги 15 августа: создание 23 комитетов Рады, праздники на День Независимости, задержание Грымчака
Денисова: Заседание "суда" по делу Бекирова перенесено
Денисова: Заседание "суда" по делу Бекирова перенесено
Заря - ЦСКА София: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Заря - ЦСКА София: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Приметы и обряды на 16 августа - Антон-вихревей
Приметы и обряды на 16 августа - Антон-вихревей

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
07:28 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2019 года, предусматривает день удачный для походов в банки и улаживания финансовых вопросов.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 16 августа 2019 для Овнов

    Поддержка звезд гарантирована в семейных отношениях Овна. В любовных отношениях тоже возможны изменения к лучшему. Будьте сдержаннее — манера чересчур бурно выражать чувства может оттолкнуть вашего избранника.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 16 августа 2019 для Тельцов 

    Непростой период. Возможны внезапные перемены в семье и сердечных делах. В этот день Тельцы склонны принимать поспешные решения, которые могут повлечь цепочку недоразумений. Это касается и деловой жизни. Будьте осторожнее, не доверяйте первому впечатлению.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 16 августа 2019 для Близнецов

    Вам захочется оказаться в центре большой компании. Возможно, в этот день вы вспомните свою детскую любовь. Обзвоните школьных или институтских приятелей и предложите выбраться за город.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 16 августа 2019 для Раков

    Наконец-то Ракам можно по-настоящему отдохнуть. В тесном кругу очень близких людей будет тепло и уютно. Они охотно помогут справиться с делами. Все потечет своим путем. Главное, попусту не волноваться. Удовольствие доставит задушевная беседа о делах земных.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 16 августа 2019 для Львов

    Cамый "урожайный" период по числу возможных провалов. Они во многом обусловливаются ослаблением иммунитета и проблемами со здоровьем. В это время возможна эпидемия, из-за которой интерес к карьере и даже любовным приключениям будет снижен. Особое внимание к своему здоровью следует проявить пожилым Львам, уход за которыми доставит окружающим множество хлопот, а в случае травмы они окажутся очень сложными пациентами.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 16 августа 2019 для Дев

    Звезды благоприятствуют профессиональной деятельности. Девы, увлеченные своим делом, могут сегодня проявить свои способности и даже удивить сотрудников своей гениальностью. Желая добиться успехов на службе, выберите в союзники достойных людей. Только работая в коллективе, вы способны покорить вершины профессионального мастерства.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 16 августа 2019 для Весов

    У многих Весов сегодня возникнет вопрос, куда ехать отдыхать и с кем. Не старайтесь сегодня быть на виду, не рвитесь под свет софитов: вы окажетесь легкодоступной мишенью для тайных врагов и недоброжелателей, которые настроены весьма решительно.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 16 августа 2019 для Скорпионов

    Влияние космических факторов этого дня позволит Скорпиону получить покровительство фортуны практически во всех областях жизни. От вас самих будут зависеть успех и благополучие. Проанализируйте свое поведение, возможно, вам не хватает гибкости и дипломатичности в отношениях с близкими, коллегами и начальством.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 16 августа 2019 для Стрельцов

    Вы сегодня можете быть настойчивыми, часто раздражительными, но всегда по-настоящему благородными в своем служении другим. Не стоит чересчур критично относиться к другим людям. При неутомимости в деле, тактичности и внимательности в отношениях совместное дело продвинется очень далеко.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 16 августа 2019 для Козерогов

    День чреват ложью, обманами и ударами из-за угла. Вероятно возникновение серьезных заболеваний. При первых признаках недомоганий подобного рода примите контрмеры.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 16 августа 2019 для Водолеев

    Сегодня молодые люди могут столкнуться с несправедливостью, но скорее всего не захотят делиться своими неприятностями. Всеми силами старайтесь установить с сыном или дочерью доверительные отношения, чтобы в "минуту жизни трудную" они не остались наедине с проблемами.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 16 августа 2019 для Рыб

    Не исключено, что уже с самого начала дня вы завертитесь в делах, как белка в колесе. Нагрузки могут увеличиться, появятся новые обязанности. Не исключены и разногласия с коллегами. В течение дня делайте короткие перерывы в работе. Старайтесь размяться, заняться гимнастикой для глаз. А самое главное — не теряйте самообладания.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (12.08 - 18.08.2019)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (12.08 - 18.08)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на сегодня, 16 августа, Гороскоп на 16 августа, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заря 1:0 ЦСКА София: события матча
02 Гороскоп на завтра, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Подготовительная группа вновь соберется во вторник
04 Утвержден план мероприятий на День Независимости: что ждет украинцев
05 Подготовительная группа сформировала 23 комитета Рады: список
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
КНДР запустила еще две ракеты в сторону Японского моря
КНДР запустила еще две ракеты в сторону Японского моря
Грымчаку объявлено о подозрении
Грымчаку объявлено о подозрении
СМИ: Трамп хочет купить Гренландию
СМИ: Трамп хочет купить Гренландию
Афиша интересных событий в Украине на 17-18 августа
Афиша интересных событий в Украине на 17-18 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь