Гороскоп на сегодня, 16 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 16 августа 2019 для Овнов Поддержка звезд гарантирована в семейных отношениях Овна. В любовных отношениях тоже возможны изменения к лучшему. Будьте сдержаннее — манера чересчур бурно выражать чувства может оттолкнуть вашего избранника.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 16 августа 2019 для Тельцов Непростой период. Возможны внезапные перемены в семье и сердечных делах. В этот день Тельцы склонны принимать поспешные решения, которые могут повлечь цепочку недоразумений. Это касается и деловой жизни. Будьте осторожнее, не доверяйте первому впечатлению.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 16 августа 2019 для Близнецов Вам захочется оказаться в центре большой компании. Возможно, в этот день вы вспомните свою детскую любовь. Обзвоните школьных или институтских приятелей и предложите выбраться за город.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 16 августа 2019 для Раков Наконец-то Ракам можно по-настоящему отдохнуть. В тесном кругу очень близких людей будет тепло и уютно. Они охотно помогут справиться с делами. Все потечет своим путем. Главное, попусту не волноваться. Удовольствие доставит задушевная беседа о делах земных.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 16 августа 2019 для Львов Cамый "урожайный" период по числу возможных провалов. Они во многом обусловливаются ослаблением иммунитета и проблемами со здоровьем. В это время возможна эпидемия, из-за которой интерес к карьере и даже любовным приключениям будет снижен. Особое внимание к своему здоровью следует проявить пожилым Львам, уход за которыми доставит окружающим множество хлопот, а в случае травмы они окажутся очень сложными пациентами.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 16 августа 2019 для Дев Звезды благоприятствуют профессиональной деятельности. Девы, увлеченные своим делом, могут сегодня проявить свои способности и даже удивить сотрудников своей гениальностью. Желая добиться успехов на службе, выберите в союзники достойных людей. Только работая в коллективе, вы способны покорить вершины профессионального мастерства.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 16 августа 2019 для Весов У многих Весов сегодня возникнет вопрос, куда ехать отдыхать и с кем. Не старайтесь сегодня быть на виду, не рвитесь под свет софитов: вы окажетесь легкодоступной мишенью для тайных врагов и недоброжелателей, которые настроены весьма решительно.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 16 августа 2019 для Скорпионов Влияние космических факторов этого дня позволит Скорпиону получить покровительство фортуны практически во всех областях жизни. От вас самих будут зависеть успех и благополучие. Проанализируйте свое поведение, возможно, вам не хватает гибкости и дипломатичности в отношениях с близкими, коллегами и начальством.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 16 августа 2019 для Стрельцов Вы сегодня можете быть настойчивыми, часто раздражительными, но всегда по-настоящему благородными в своем служении другим. Не стоит чересчур критично относиться к другим людям. При неутомимости в деле, тактичности и внимательности в отношениях совместное дело продвинется очень далеко.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 16 августа 2019 для Козерогов День чреват ложью, обманами и ударами из-за угла. Вероятно возникновение серьезных заболеваний. При первых признаках недомоганий подобного рода примите контрмеры.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 16 августа 2019 для Водолеев Сегодня молодые люди могут столкнуться с несправедливостью, но скорее всего не захотят делиться своими неприятностями. Всеми силами старайтесь установить с сыном или дочерью доверительные отношения, чтобы в "минуту жизни трудную" они не остались наедине с проблемами.