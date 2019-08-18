Гороскоп на сегодня, 18 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 18 августа 2019 для Овнов Нелегко будет сосредоточиться на делах. Они кажутся скучными и утомительными, а вам хочется отдыхать и развлекаться, приятно проводить время. Будет возможность посетить какие-то интересные мероприятия, познакомиться с необычными людьми. Будет шанс научиться чему-то новому, не упустите его. Вероятны неожиданные предложения о работе и сотрудничестве. Не торопитесь отвечать на них отказом: не исключено, что вам представится возможность изменить свою жизнь к лучшему. Возможны встречи с людьми, с которыми вас когда-то связывали самые тесные дружеские и любовные отношения.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 18 августа 2019 для Тельцов День будет беспокойным, но плодотворным. Можно браться за сложные, запутанные дела. Вы во всем разберетесь, добьетесь даже большего успеха, чем ожидали. Могут удачно решиться финансовые вопросы, не исключены денежные поступления, выгодные сделки и покупки. Дел будет много, и придется торопиться, чтобы все успеть. Старые друзья, хорошие знакомые постараются помочь вам. Вторая половина дня подходит для поездок, смена обстановки идет вам на пользу. Вдали от дома возможны знакомства, которые получат романтическое продолжение.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 18 августа 2019 для Близнецов Утро будет интересным, насыщенным и плодотворным. Возможны удачные совпадения. Стечение обстоятельств подскажет, как решить проблему, в последнее время не дававшую вам покоя. В это время возможны приятные встречи, знакомства, которые получат интересное продолжение. Позже появятся новые дела и заботы, придется разбираться в какой-то сложной, неоднозначной ситуации. Пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы примете правильное решение. Лучше не давать важных обещаний: сдержать их будет трудно.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 18 августа 2019 для Раков Первая половина дня будет приятной и спокойной. Она даст возможность сосредоточиться на делах, которые вам действительно интересны, и в них вы добьетесь успеха. Важно не спешить. Даже если события развиваются гораздо медленнее, чем вам хотелось бы, нужно запастись терпением. Позже появятся новые идеи. Для того чтобы справиться с ними, вам потребуется помощь единомышленников. Вместе с ними вы сможете добиться больших успехов. Часто оказывается полезным опыт, полученный раньше. Вы не повторяете старых ошибок.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 18 августа 2019 для Львов Вас ждет удачный день. Можно многому научиться, получить полезную информацию. Вероятны встречи со старыми знакомыми, давними коллегами. Не исключено, что вы договоритесь о каких-то совместных действиях. Хорошо принимать гостей, можно приглашать людей, с которыми вы связаны деловыми интересами. В неформальной обстановке удастся обсудить важные вопросы, принять верные решения. Не исключены поездки, в том числе незапланированные. Вы сможете побывать в местах, о которых много слышали. В дороге возможны приятные знакомства, но вряд ли они положат начало долгим отношениям.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 18 августа 2019 для Дев Начало дня удачно. Это время подходит для деловых переговоров, обсуждения вопросов, касающихся долгосрочного сотрудничества. Будет возможность укрепить старые связи, наладить отношения с давними деловыми партнерами. Вероятен прогресс в работе, появится шанс решить проблемы, которые мешали достичь важных целей. Некоторые Девы найдут способ увеличить доходы. Вторая половина дня будет спокойной. Она подходит для отдыха, дает возможность восстановить силы. В это время лучше заниматься тем, что вам действительно интересно.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 18 августа 2019 для Весов Благоприятный день. Есть шанс многое успеть, решить проблемы, прежде не дававшие покоя. Вы внимательны, замечаете важные детали, видите то, что ускользает от других. Это очень помогает в делах, требующих сосредоточенности и аккуратности; именно ими вам сегодня предстоит заниматься. Не спешите принимать решения, особенно если дело касается карьеры, работы и денег. Окружающие могут пытаться давить на вас - не поддавайтесь. Сейчас важно сохранить независимость в поступках. Даже в шутку не обещайте того, чего не сможете выполнить.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 18 августа 2019 для Скорпионов Сложный день. Могут неожиданно возникнуть трудности, справиться с которыми удастся не сразу. Важна настойчивость. Даже в мелочах лучше не отказываться от задуманного, а все, что начали, вовремя доводить до конца. Окружающие могут отвлекать вас вопросами и советами, чаще обычного вмешиваться в ваши дела. Во второй половине дня будет шанс получить какую-то полезную информацию или найти ответы на вопросы, важные для вас и ваших близких. Это подходящий день для укрепления семейных отношений. Хорошо принимать гостей, можно устроить небольшой праздник без повода.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 18 августа 2019 для Стрельцов В начале дня возможен неожиданный успех в делах. Появятся хорошие идеи, новые планы на будущее. Многое складывается удачно. Вы окажетесь в нужное время в нужном месте и сумеете этим воспользоваться. Можно заключать сделки, договариваться о сотрудничестве. В рабочих делах вы можете положиться на коллег и давних партнеров, они не подведут. Вторая половина дня проходит спокойно. Она едва ли ознаменуется серьезными переменами, но разочарованы вы не будете. Можно использовать это время, чтобы довести до конца дела, начатые раньше.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 18 августа 2019 для Козерогов Очень удачным будет начало дня. Это благоприятное время для общения, обсуждения важных вопросов, поиска единомышленников. Есть шанс встретить людей, которые помогут вам, поддержат ваши идеи. Не исключены знакомства, которые положат начало романтическим отношениям. Позже придется поволноваться. Дел будет много, и каждое из них покажется важным; вы ничего не захотите откладывать на потом. Старайтесь избегать перегрузок. Переутомление может плохо отразиться на настроении, спровоцировать головные боли или бессонницу, стать причиной обострения хронических заболеваний.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 18 августа 2019 для Водолеев Утро будет непростым. Возможны разногласия, конфликты. Не исключены новости, которые заставят нервничать, нужно будет быстро принять важные решения. В это время лучше не заниматься делами, требующими сосредоточенности, внимания к мелким деталям; легко ошибиться. Вторая половина дня складывается удачнее первой, дает шанс достичь больших успехов. Работать придется много, но вы не пожалеете усилий, чтобы добиться поставленных целей. Вечер стоит провести с самыми близкими людьми. Общение с ними будет приятным и пойдет на пользу.