Гороскоп на сегодня, 21 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 21 августа 2019 для Овнов Многих будут тяготить семейные обязательства, необходимость воспитания "трудных" подростков. При всей своей занятости найдите время, чтобы с ними поговорить, чтобы похвалить их за успехи и строго указать на промахи. К тому же общение с детьми развивает вас как личность.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 21 августа 2019 для Тельцов Поскольку вы человек целеустремленный и любящий свою работу, в потоке дел для вас достаточно проблемно выделить время для общения с семьей. Однако если вы этого не сделаете, то семья надолго окажется за пределом вашего внимания. Советуем вам строить семейное общение также целенаправленно, как и производственные контакты. Ведь именно семья дает вам силы для плодотворных действий во внешнем мире.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 21 августа 2019 для Близнецов Ваша преданность домашним делам достойна восхищения. Соседи и родственники могут позавидовать замечательной атмосфере в доме, в котором царят порядок и чистота. Используйте свою фантазию и знания в области релаксации в оформлении интерьера — и в вашем доме будет царить приятная и расслабляющая атмосфера.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 21 августа 2019 для Раков Усиливается страстность, сексуальность, активизируются интимные связи. Существует вероятность любовной измены. Вы можете быть несправедливы к избраннику или избраннице. Не поддавайтесь любовным соблазнам. Это неблагоприятный период для вступления в брак.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 21 августа 2019 для Львов Первая половина дня благоприятна для переговоров и заключения договоров. Многие поймут, что без поддержки партнеров вам не обойтись. Постарайтесь добиться успеха кропотливым трудом и ангельским терпением.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 21 августа 2019 для Дев Этот день может потребовать от мудрых Дев авантюризма, так как профессиональный риск будет просто необходим. Нужно помнить, что партнеры преследуют свои интересы, а не ваши. Вам понадобится овладеть искусством и ловкостью опытного азартного игрока.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 21 августа 2019 для Весов Не исключено, что ваши устремления окажутся связанными с заграницей. Вторая половина дня потребует сосредоточенности, это время планирования и карьерного роста. Используйте благоприятную возможность для дальних путешествий, расширения кругозора.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 21 августа 2019 для Скорпионов Вам гарантирована помощь звезд в профессиональных делах. Ожидается успешная работа совместно с партнером или напарником. Настраивайтесь на сотрудничество. Ваши успех и финансовое благосостояние будут зависеть от вашего умения ладить с партнерами и использовать высоких покровителей.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 21 августа 2019 для Стрельцов Из-за присущей вам эмоциональности, богатой фантазии и воображения вы способны заводить рискованные знакомства с самыми разными людьми. И такие рискованные связи могут самым неожиданным образом влиять на карьеру. Не привлекайте в свой бизнес друзей — кто-то может позавидовать вам или навредить, так сказать, из лучших побуждений.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 21 августа 2019 для Козерогов Вам понадобится приложить немало усилий, чтобы удержаться на плаву в финансовом отношении. Не злоупотребляйте служебным положением. Не одалживайте денег и не берите взаймы.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 21 августа 2019 для Водолеев Сегодня вы можете проявить себя как человек, весьма практичный и знающий всему цену. У вас может появиться потребность постоянно обновлять свой быт, начинать ремонт, покупать мебель. Нужно сконцентрировать свое внимание на одной проблеме. Иначе значительные расходы могут вызвать недовольство близких.