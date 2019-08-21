Скачать
Среда, 21.08.2019
Дания не хочет продавать Гренландию: Трамп отменил встречу с премьером
Дания не хочет продавать Гренландию: Трамп отменил встречу с премьером
Саммит G7: что будут обсуждать
Саммит G7: что будут обсуждать
Лига чемпионов: результаты матчей раунда плей-офф 20.08.2019
Лига чемпионов: результаты матчей раунда плей-офф (Видео)
Приметы и обряды на 20 августа - День Ветрогона
Приметы и обряды на 20 августа - День Ветрогона

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
07:55 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2019 года, предусматривает насыщенный возможностями день.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 21 августа 2019 для Овнов

    Многих будут тяготить семейные обязательства, необходимость воспитания "трудных" подростков. При всей своей занятости найдите время, чтобы с ними поговорить, чтобы похвалить их за успехи и строго указать на промахи. К тому же общение с детьми развивает вас как личность.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 21 августа 2019 для Тельцов

    Поскольку вы человек целеустремленный и любящий свою работу, в потоке дел для вас достаточно проблемно выделить время для общения с семьей. Однако если вы этого не сделаете, то семья надолго окажется за пределом вашего внимания. Советуем вам строить семейное общение также целенаправленно, как и производственные контакты. Ведь именно семья дает вам силы для плодотворных действий во внешнем мире.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 21 августа 2019 для Близнецов

    Ваша преданность домашним делам достойна восхищения. Соседи и родственники могут позавидовать замечательной атмосфере в доме, в котором царят порядок и чистота. Используйте свою фантазию и знания в области релаксации в оформлении интерьера — и в вашем доме будет царить приятная и расслабляющая атмосфера.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 21 августа 2019 для Раков

    Усиливается страстность, сексуальность, активизируются интимные связи. Существует вероятность любовной измены. Вы можете быть несправедливы к избраннику или избраннице. Не поддавайтесь любовным соблазнам. Это неблагоприятный период для вступления в брак.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 21 августа 2019 для Львов

    Первая половина дня благоприятна для переговоров и заключения договоров. Многие поймут, что без поддержки партнеров вам не обойтись. Постарайтесь добиться успеха кропотливым трудом и ангельским терпением.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 21 августа 2019 для Дев

    Этот день может потребовать от мудрых Дев авантюризма, так как профессиональный риск будет просто необходим. Нужно помнить, что партнеры преследуют свои интересы, а не ваши. Вам понадобится овладеть искусством и ловкостью опытного азартного игрока.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 21 августа 2019 для Весов

    Не исключено, что ваши устремления окажутся связанными с заграницей. Вторая половина дня потребует сосредоточенности, это время планирования и карьерного роста. Используйте благоприятную возможность для дальних путешествий, расширения кругозора.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 21 августа 2019 для Скорпионов

    Вам гарантирована помощь звезд в профессиональных делах. Ожидается успешная работа совместно с партнером или напарником. Настраивайтесь на сотрудничество. Ваши успех и финансовое благосостояние будут зависеть от вашего умения ладить с партнерами и использовать высоких покровителей.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 21 августа 2019 для Стрельцов

    Из-за присущей вам эмоциональности, богатой фантазии и воображения вы способны заводить рискованные знакомства с самыми разными людьми. И такие рискованные связи могут самым неожиданным образом влиять на карьеру. Не привлекайте в свой бизнес друзей — кто-то может позавидовать вам или навредить, так сказать, из лучших побуждений.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 21 августа 2019 для Козерогов

    Вам понадобится приложить немало усилий, чтобы удержаться на плаву в финансовом отношении. Не злоупотребляйте служебным положением. Не одалживайте денег и не берите взаймы.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 21 августа 2019 для Водолеев

    Сегодня вы можете проявить себя как человек, весьма практичный и знающий всему цену. У вас может появиться потребность постоянно обновлять свой быт, начинать ремонт, покупать мебель. Нужно сконцентрировать свое внимание на одной проблеме. Иначе значительные расходы могут вызвать недовольство близких.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 21 августа 2019 для Рыб

    Существует вероятность столкновения с бюрократией, вас могут пытаться нагрузить чужими проблемами. Постарайтесь внимательнее относиться к своим обязанностям, иначе вам не избежать проблем.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (19.08 - 25.08.2019)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (19.08 - 25.08)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Зодиак, Гороскоп на сегодня, Гороскоп на 21 августа, 21 августа, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парубий отправится в Литву: подробности
02 Гороскоп на завтра, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Кличко будет претендовать на кресло мэра Киева
04 Президент Группы Всемирного банка едет в Украину
05 Не все фракции делегировали своего представителя в каждый комитет - пресс-служба "Слуги народа"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Канаде прошел аномальный снегопад: 30 см снега за день
В Канаде прошел аномальный снегопад: 30 см снега за день
Новым послом США в России станет Джон Салливан
Новым послом США в России станет Джон Салливан
Канада еще на год продлит ограничение на добычу нефти
Канада еще на год продлит ограничение на добычу нефти
Список продуктов, которые негативно влияют на здоровье детей
Список продуктов, которые негативно влияют на здоровье детей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь