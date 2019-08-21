Гороскоп на завтра, 22 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 22 августа 2019 для Овнов Благоприятный день для решения сложных задач. Сегодня вы замечаете то, чего не увидели другие, и именно поэтому не допускаете ошибок. Полезным оказывается старый опыт; он помогает предсказать, как будут развиваться события. Иногда ваши точные наблюдения и верные выводы позволяют избежать серьезных проблем. Старайтесь не переутомляться: ваши силы все же небезграничны, а серьезные нагрузки могут спровоцировать обострение хронических заболеваний. Особенно важно беречь себя во второй половине дня, когда жизненный потенциал будет снижен.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 22 августа 2019 для Тельцов Благоприятный день для общения. Вы хорошо понимаете окружающих, можете догадаться об их тайных желаниях и ожиданиях. Порой вы вмешиваетесь в чужие дела, но делаете это так тактично, что на вас никто не сердится и не обижается. Могут возникать трудности там, где нужны аккуратность и внимание к деталям - например, при работе с документами. Она может отнять больше времени, чем вы рассчитывали. Зато с решением творческих задач вы справляетесь отлично; тут с вами мало кто может сравниться. Появится много хороших идей.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 22 августа 2019 для Близнецов Отличный день для того, чтобы строить долгосрочные планы. Ваша интуиция очень остра, часто вам достаточно лишь крупиц информации для того, чтобы предсказать, как будут развиваться события. Переходить к конкретным действиям пока рано: вам нужно немного времени, чтобы настроиться на нужный лад. Вторая половина дня обещает приятные встречи. Вам легко произвести хорошее впечатление: достаточно вести себя естественно. Ваши лучшие качества не останутся незамеченными. Не исключены романтические увлечения.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 22 августа 2019 для Раков Удачный день, влияние позитивных тенденций заметно во всех сферах жизни. Стоит воспользоваться поддержкой звезд и взяться за какое-то важное и масштабное дело: вы быстро добьетесь первых успехов. Вам наверняка предложат помощь, но все же лучше рассчитывать только на собственные силы. Чем меньше вы зависите от других, тем быстрее можете двигаться вперед. Во второй половине дня будет полезно заняться домашними делами. Это отличное время для покупки полезной техники, мебели и прочих нужных вещей. О таких приобретениях вы не пожалеете.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 22 августа 2019 для Львов Старайтесь сохранять спокойствие, хоть это и нелегко. Особенно напряженной будет первая половина дня. В это время трудно дается общение даже с самыми близкими людьми: кажется, что они специально выводят вас из равновесия. Не стоит делиться с кем-то своими планами на будущее или важной информацией; есть опасность, что ваша откровенность будет использована против вас. Во второй половине дня появится возможность развлечься, приятно провести время. Однако не стоит ради этого откладывать запланированные дела: они важнее.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 22 августа 2019 для Дев Постарайтесь как можно раньше заняться чем-то важным и увлекательным. Если вы не найдете интересное дело, вся первая половина дня пройдет в неприятных размышлениях, сомнениях и воспоминаниях о старых ошибках. Общение с друзьями вряд ли поможет настроиться на позитивный лад: вам посочувствуют, но вряд ли посоветуют что-то толковое. Вторая половина дня пройдет плодотворнее первой, если вы не станете откладывать решение сложных задач. Нелегко заставить себя взяться за них, но возможный результат стоит того, чтобы потрудиться.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 22 августа 2019 для Весов Благоприятный день. У вас многое получается хорошо, часто - благодаря помощи людей, которые встают на вашу сторону, берут на себя решение некоторых проблем. Возможны денежные поступления, они окажутся очень кстати. Будет шанс сделать выгодные покупки или вложить средства в перспективный бизнес-проект. Вторая половина дня подходит для спокойного отдыха, общения с близкими. Вы легко находите подход к тем, кто вам дорог, часто понимаете людей с полуслова, догадываетесь об их тайных желаниях и ожиданиях.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 22 августа 2019 для Скорпионов Все сложно. Трудно будет справиться с теми делами, которые раньше давались очень легко. Там, где нужно действовать, не теряя времени, вы долго размышляете и сомневаетесь. Некоторые Скорпионы терпят неудачу просто потому, что утратили веру в себя. Хорошо, если рядом будет человек, который может поддержать и вдохновить вас. Выбор правильного союзника - половина успеха. Старайтесь не возвращаться мысленно к каким-то неприятным событиям прошлого, старым ошибкам. Такие воспоминания расхолаживают. Лучше думайте о победах, которые успели одержать.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 22 августа 2019 для Стрельцов Трудно будет избежать волнений и напрасных надежд в начале дня. В это время нежелательно принимать решения, поскольку информации у вас пока маловато, к тому же есть риск, что кто-то вводит вас в заблуждение. За советами стоит обращаться только к самым близким людям. Вторая половина будет куда проще: тайное становится явным, вам удается определиться с планами, целями и приоритетами. Если вы уверены в своих силах, поторопитесь перейти к решительным действиям. Можно не ждать, пока кто-то пообещает вам поддержку или найдутся люди, которые оценят гениальность ваших идей. Результаты ваших трудов увидят все.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 22 августа 2019 для Козерогов Благоприятный день для работы. Вы хорошо справляетесь и со знакомыми делами, и с совершенно новыми. Часто нестандартные решения оказываются особенно эффективными, а смелые эксперименты - особенно удачными. На интуицию можно полагаться и при решении профессиональных задач, и там, где речь идет о личных отношениях. Иногда достаточно пары слов, чтобы решить проблему, которая долго не давала покоя. Возможным становится урегулирование давних семейных конфликтов. Но тут стоит действовать очень осторожно. Не все готовы мириться; некоторых ваше дружелюбие раздражает.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 22 августа 2019 для Водолеев День едва ли ознаменуется значительными событиями, но все же сложится неплохо. Он подходит для того, чтобы вспомнить о старых делах, вернуться к задачам, которые прежде не удавалось решить. Сейчас вы можете рассчитывать на помощь давних знакомых; благодаря их вмешательству многое будет даваться проще. Не исключено, что во второй половине дня найдутся вещи, которые вы долго искали. Возможно восстановление старых связей, примирение после ссоры. Тут вам нужно будет проявить инициативу.