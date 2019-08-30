Гороскоп на завтра, 31 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 31 августа 2019 для Овнов Полезны посильный физический труд, работа на земле. Овны могут приобщить к делу супруга, детей. Ваши супружеские отношения будут тем лучше, чем больше вы будете вкладывать личной энергии в создание уютной домашней атмосферы.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 31 августа 2019 для Тельцов Вполне вероятно, что ваше самочувствие может резко ухудшиться. Отнеситесь предельно внимательно к своему здоровью. Постарайтесь отгородить себя от внешних стрессов и переживаний. Вечером хорошим решением будет остаться дома и позволить близким людям проявить по отношению к вам заботу и доброту.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 31 августа 2019 для Близнецов Завтра вам стоит вести себя на работе так, как это советуют делать умные книги по психологии, маркетингу, менеджменту и другим не менее важным наукам. Для солидности можете обложиться соответствующими книжками. Вас оценят.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 31 августа 2019 для Раков День пройдет довольно бестолково: постоянно что-то будет теряться, кто-то будет опаздывать, будут нарушаться ранее достигнутые договоренности. Реагируйте на это с философским спокойствием.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 31 августа 2019 для Львов Звезды рекомендуют вам внимательно отнестись к положению дел в своей личной жизни. Обратите внимание на поведение своей второй половинки и самых близких друзей. Возможно, пора допустить мысль, что постоянство — это иллюзия, и все не так уж радужно, как вам казалось. Будьте готовы к любому развитию событий, день обещает быть захватывающим.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 31 августа 2019 для Дев Не проецируйте семейные проблемы на работу: вы лишь усугубите ситуацию, и тогда на службе вы тоже только и будете делать, что пытаться найти выход из семейного конфликта. Оставьте эти проблемы для дома, а пока займитесь своими делами, они помогут вам отвлечься.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 31 августа 2019 для Весов Будьте внимательны к мелочам, чтобы не испортить все дело. В этот день не следует обманывать, это быстро выяснится, и вы будете чувствовать себя неуютно. Не ввязывайтесь в интриги и сплетни.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 31 августа 2019 для Скорпионов Как сильно вы хотите что-то изменить в собственной жизни? Возможно пора уже перестать просто хотеть и приступить к конкретным действиям. Это время прекрасно подойдет для решения давно мучающих проблем, что позволит вам повлиять на стечение обстоятельств. Во второй половине суток у вас появится шанс хорошенько расслабиться.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 31 августа 2019 для Стрельцов Завтра вы способны здорово надурить. Вами движут слепые эмоции. Лучше всего этот день провести в компании людей, которые могут о вас позаботиться.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 31 августа 2019 для Козерогов Проявляйте инициативу и в финансах, и в личных отношениях. Это будет залогом вашего будущего успеха. День хорош для косметических процедур, а вот в парикмахерскую лучше не ходить.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 31 августа 2019 для Водолеев Не лучшее время для жестких и грубых высказываний в чей-либо адрес. Даже если вы видите, что человек ведет себя неправильно, не пытайтесь его судить. Как ни странно, окружающие вас не поддержат, так что очень велика вероятность остаться козлом отпущения. Займитесь своей личной жизнью. Для любовных дел день подходит, как нельзя кстати.