Гороскоп на завтра, 3 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 3 сентября 2019 для Овнов Благодаря вашей находчивости и упорству с мертвой точки сдвинется что-то важное для вас. Завтра вы будете особенно остроумны и оригинальны, но знайте меру. Также полезно общение с молодежью и детьми.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 3 сентября 2019 для Тельцов Хороший день для того, чтобы запланировать встречу со старыми друзьями. Во второй половине дня у вас появится отличная возможность уделить время отдыху и развлечениям, так что воспользуйтесь этим и как следует повеселитесь. Любимый человек с радостью поддержит любую вашу инициативу.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 3 сентября 2019 для Близнецов Завтра всякие поиски чего бы то ни было превратятся для вас в изысканное удовольствие. Это, правда, не означает, что все они будут удачны.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 3 сентября 2019 для Раков Не спешите судить окружающих, хотя завтра у вас может возникнуть такое желание. День склоняет вас к требовательности, но не перегибайте палку: это чревато конфликтами и спорами. Уязвима нервная система, вам нужно как следует передохнуть. А вот алкоголь только усугубит ситуацию.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 3 сентября 2019 для Львов Велик риск, что в этот день вам придется столкнуться с довольно неприятной ситуацией в собственной личной жизни. Не стоит жаловаться окружающим. Постарайтесь давать посторонним людям как можно меньше информации, если не хотите стать объектом сплетен и пересудов. Вечером предстоит долгий серьезный разговор с близким человеком.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 3 сентября 2019 для Дев Не стоит завтра забывать, что вы не зверь из зоопарка и что никакая клетка не мешает вам покинуть то место, которое вам до смерти осточертело.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 3 сентября 2019 для Весов День будет складываться как нельзя лучше, возможен доход, удачные денежные вложения. Не стоит нервничать, говорить лишнего или язвить, чтобы не испортить все. Возможны травмы рук из-за неосторожности.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 3 сентября 2019 для Скорпионов День стоит провести наедине со своими мыслями, не отвлекаясь на желания окружающих. Сейчас вас должно беспокоить лишь собственное самочувствие и мироощущение, а не жалобы и упреки со стороны родных и знакомых. Они никуда не денутся, а вот ваша нервная система нуждается в срочной передышке.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 3 сентября 2019 для Стрельцов Вашему консерватизму пора сдавать позиции. Не будьте столь строги к членам семьи - проявите мягкость и широту взглядов. Особенно это касается отношений с подросшими детьми, но, в конце концов, что вам мешает хотя бы из вежливости заинтересоваться хобби супруга? А на вечер предложить ему немножко пофантазировать на тему оригинального способа проведения тёмного времени суток.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 3 сентября 2019 для Козерогов Желание спорить и делать все по-своему может закончиться печально. Сбавьте обороты, не горячитесь и не злитесь, тем более дома. Проявляйте мудрость и сдержанность. Исключите алкоголь и не садитесь за руль.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 3 сентября 2019 для Водолеев Удовлетворительный результат гораздо лучше отрицательного либо вообще никакого. Не обращайте внимания на сплетни недоброжелателей и продолжайте заниматься любимым делом. Внимательно отнеситесь к состоянию собственного здоровья. В вечернее время не стоит нагружать свой организм какой-либо активностью. Расслабьтесь и отдыхайте.