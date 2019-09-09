Гороскоп на завтра, 10 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 10 сентября 2019 для Овнов Отличным будет начало дня. Как раз в это время можно договориться с теми, кто с вами раньше не соглашался, справиться с тем, что прежде не удавалось довести до конца, и вообще сделать что-нибудь почти невозможное. Вам во многом везет, и вы ловко этим пользуетесь. Даже сильные соперники едва ли смогут одержать над вами верх. Позже деловая активность снизится, наступит менее плодотворный, но тоже вполне приятный период. Вечер подходит для встреч со старыми знакомыми. Лучше избегать утомительных занятий: из-за усталости вы становитесь раздражительными, чувствуете себя хуже.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 10 сентября 2019 для Тельцов

3 Поторопитесь: важно успеть сделать как можно больше полезного с утра. С каждым часом деловая активность снижается, сосредоточиться становится труднее, вы чаще отвлекаетесь и допускаете больше ошибок. К тому же окружающие вмешиваются в ваши дела, причем делают это не очень-то деликатно. Это раздражает. Вторая половина дня больше подходить для отдыха и приятного общения, чем для чего-либо еще. Можно позвать друзей в гости: все отлично проведут время. Вероятны хорошие новости, а также какие-то необычные предложения, от которых вам не захочется отказываться. Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 10 сентября 2019 для Близнецов Все непросто, но вы не отчаиваетесь. При известной изобретательности можно избежать серьезных проблем и даже достичь важных целей. Помните, что сейчас важно принимать собственные решения, а не следовать чьему-то примеру, пусть даже хорошему. Кто-то может пытаться помешать вам, так что будьте начеку. Возможны разногласия с давними союзниками, людьми, которые прежде в любых обстоятельствах были на вашей стороне. Вероятны незапланированные расходы, часто они связаны с вашим желанием как можно быстрее решить все проблемы, возникшие у близких.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 10 сентября 2019 для Раков Вы часто торопитесь с выводами и решениями, иногда это становится причиной досадных ошибок или забавных недоразумений. Особенно важно не спешить в первой половине дня; от того, что вы говорите и делаете в это время, многое будет зависеть. Позже наступит менее ответственный период, можно будет расслабиться и повеселиться, отправиться в какие-то интересные места или вспомнить о давних увлечениях. Правда, не все смогут разделить с вами приятные занятия. Постарайтесь не отвлекать тех, кто с головой погружен в работу, тогда многих напряженных моментов удастся избежать.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 10 сентября 2019 для Львов Не потратьте зря первую половину дня: это благоприятное время, которое стоит посвятить чему-нибудь полезному. Есть шанс удачно провести важные деловые переговоры, урегулировать давние конфликты, достичь компромисса с теми, с кем прежде не удавалось поладить. Вас поддержат старые знакомые, это будет очень кстати. Позже наступит более сложное время. Не исключено финансовые потери, неоправданные расходы. Лучше не заключать сделок, если они не планировались заранее. С покупками тоже не торопитесь: далеко не все вещи, которые захочется приобрести, вам на самом деле нужны.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 10 сентября 2019 для Дев Вы стремитесь достичь невозможного и имеете все шансы это сделать. Торопиться не стоит, потому что с каждым часом ситуация меняется. Если что-то не получилось с утра, попробуйте вернуться к этому вечером: не исключено, что на этот раз результат будет лучше. Настойчивость полезна не только в деловой сфере, но и в личных отношениях. Вероятны денежные поступления, в том числе - настолько значительные, что вы сможете позволить себе какие-то крупные приобретения. Когда речь идет о покупках, лучше руководствоваться собственным здравым смыслом, а не чьими-то советами.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 10 сентября 2019 для Весов Для решения большинства задач, возникающих сегодня, придется приложить усилия. Поэтому лучше не рассчитывать на легкие успехи, а заранее настраиваться на то, что преграды на пути возникнут, недруги постараются помешать вам, и удача повернется спиной. Хорошая новость заключается в том, что вы добьетесь успеха, несмотря на все перечисленное. Во второй половине дня могут появиться новые союзники, благодаря им ситуация станет несколько проще. Вероятны необычные предложения. Не исключено, что найдется применение вашим талантам, в том числе тем, о которых никто прежде не догадывался.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 10 сентября 2019 для Скорпионов Подходящий день для того, чтобы показать, на что вы способны. Люди, которые прежде сомневались в ваших талантах, поймут, что вам по силам многое. Будет шанс произвести хорошее впечатление на тех, кто прежде не обращал на вас внимания. Не исключено, что простым интересом дело не ограничится, появится взаимная симпатия. Если сейчас вы поведете себя правильно, то чуть позже получите массу интересных предложений. Однако не все будет даваться легко. Ваши давние недоброжелатели сейчас активны и изобретательны, не исключено, что они попытаются помешать вам. Будьте готовы дать отпор.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 10 сентября 2019 для Стрельцов День приносит проблемы, но их можно решить, если постараться. Не бойтесь ставить эксперименты, действовать непроверенными методами. Иногда стоит пойти на риск, чтобы достичь высокой цели. Интуиция безошибочно подсказывает, когда нужно действовать решительно и быстро, а когда лучше проявить осторожность. Пригодится то, что вы успели узнать раньше. Вовремя полученная информация позволит избежать ошибок, выбрать самый короткий путь к цели и опередить давних противников. Трудности возможны, но вы справитесь с ними благодаря поддержке близких.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 10 сентября 2019 для Козерогов Легкий и удачный день, полный вдохновляющих событий. Появляются хорошие идеи. Наверняка найдутся люди, которые помогут вам воплотить свои планы в жизнь. Не исключены новые знакомства. Не всегда сразу удается составить первое впечатление о человеке, но вы внимательно наблюдаете и не торопитесь с выводами. При таком подходе вероятность ошибок минимальна. Вы отлично справляетесь с новыми делами, быстро учитесь всему, что нужно для успеха. Вероятно начало сотрудничества, благодаря которому ваши доходы значительно возрастут.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 10 сентября 2019 для Водолеев Вы полны оптимизма и уверены в успехе всех своих начинаний. Зря. Есть опасность, что даже в хорошо продуманных планах обнаружатся слабые места, что уж говорить об идеях, которые внезапно пришли в голову и не подвергались даже символической критике. Немного здорового скептицизма вам сегодня не повредит. Именно благодаря ему вы не наделаете ошибок, о которых позже пришлось бы сожалеть. Возможны разногласия с близкими, какие-то неприятные разговоры. Будьте терпеливы - и решение, которое устроит всех, обязательно найдется.