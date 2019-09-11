Гороскоп на завтра, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 12 сентября 2019 для Овнов Неплохой день. Решайте сами, завершать ли старые дела или браться за что-то новое. Главное - помнить, что нужно выбрать что-то одно: на все времени не хватит. Возможны незапланированные встречи, неожиданные разговоры о каких-то важных для вас проектах. Не упустите шанс найти влиятельных союзников. У вас получится заинтересовать их своими идеями, заразить энтузиазмом. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, позже могут принять романтический характер. Тут важно не торопить события, дать другому человеку проявить инициативу.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 12 сентября 2019 для Тельцов

3 Вы чувствуете прилив сил и хорошо понимаете: можно даже со сложными делами справиться отлично, если все делать правильно, не ошибаться даже в мелочах. Важно не ожидать от других слишком многого; действуйте сами, и вы добьетесь того, к чему давно стремились. Порой окружающие, даже искренне желая помочь вам, оказывают медвежью услугу. Вероятны незапланированные поездки. Они оказываются интересными и познавательными, но довольно утомительными. Не исключено, что напомнят о себе люди, к которым вы когда-то были очень привязаны. Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 12 сентября 2019 для Близнецов Не лишенный трудностей, но по-своему прекрасный день. Вы многому учитесь, узнаете массу интересного, начинаете по-иному смотреть на вещи, которых прежде не замечали. Появятся новые идеи, чуть позже вы обязательно воплотите их в жизнь. Опыт каждого человека, которого вы встречаете сегодня, вам позже пригодится. Однако имейте в виду: сейчас не всем можно верить на слово. Лучше проверять любую информацию, которой делятся окружающие. При таком подходе никто не сможет ввести вас в заблуждение, злоупотребить доверчивостью.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 12 сентября 2019 для Раков Благоприятный день для работы, решения любых вопросов, связанных с бизнесом, распределением финансов. Можно делать покупки, даже если они не были запланированы заранее: интуиция безошибочно подсказывает, на что стоит тратить деньги, а на чем можно сэкономить. Вероятны незапланированные поездки. Они окажутся утомительными, но вы не пожалеете, что отправились в дорогу: ярких впечатлений будет много. Старайтесь не проводить слишком много времени в одиночестве. В такие моменты вас могут одолевать мрачные мысли, способные надолго испортить настроение.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 12 сентября 2019 для Львов

6 Много времени тратится напрасно, и это очень раздражает. Вы предпочли бы заняться чем-то полезным, но вечно приходится кого-то ждать и поторапливать, решать чужие проблемы, искать ответы на вопросы, которые вам лично не особенно интересны. Кто-то другой на вашем месте рассердился бы, а вы сохраните хорошее настроение и дружелюбие. Вторая половина дня дает шанс завязать интересные знакомства. Вы на многих производите хорошее впечатление. Не исключено начало романтической истории; новые отношения будут развиваться стремительно. Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 12 сентября 2019 для Дев Не стоит многого ожидать от других: даже люди, которые прежде были безупречны во всем, сейчас могут допускать промахи. Вашим союзникам чаще обычного нужны советы и подсказки, без вашего участия они вряд ли смогут сделать все так, как надо. Не стоит давать обещания - вряд ли вы сможете сдержать их. Строя планы на будущее, постарайтесь продумать запасные варианты: не все будет складываться так, как можно было предположить. Нежелательно решать финансовые вопросы, заключать сделки. Там, где речь идет о деньгах, вы часто переоцениваете свои возможности.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 12 сентября 2019 для Весов День складывается непросто, но у вас достаточно энергии, чтобы справиться со всеми трудностями, достичь поставленных целей. Сейчас вы можете сделать даже то, что прежде казалось почти невозможным. Главное - не торопиться. Необдуманные поступки, поспешные действия не приводят ни к чему хорошему, а вот осторожные шаги ведут к успеху. Вероятны небольшие денежные поступления, возвращение старых долгов. Вторая половина дня подходит для покупок, в том числе незапланированных. Жалеть о потраченных средствах не придется.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 12 сентября 2019 для Скорпионов Плодотворный, но очень напряженный день. Масса дел требует внимания, и кажется, что нужно разорваться на тысячу маленьких Скорпионов, чтобы все успеть. Можно обойтись без таких жертв, если правильно расставить приоритеты. Вы наверняка поймете, что не всеми делами нужно заниматься именно сейчас; кое-что вполне можно отложить. Во второй половине дня может несколько ухудшиться самочувствие. Лучше не планировать на это время ничего особенно утомительного. Желательно также избегать любых излишеств, потому что сейчас они особенно вредны.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 12 сентября 2019 для Стрельцов Будьте осторожны. Необдуманными поступками, словами, сказанными сгоряча, вы можете поставить себя в сложное положение. Можно обращаться за советами только к тем, кому вы давно доверяете. Новые знакомые говорят странные и даже опасные вещи. Иногда они делают это с умыслом, специально провоцируют вас или вводят в заблуждение. Не стоит рисковать деньгами, особенно чужими. День категорически не подходит для того, чтобы брать кредиты. Постарайтесь сократить расходы, не торопитесь делать покупки, если они не были запланированы заранее.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 12 сентября 2019 для Козерогов День приносит массу неожиданных событий, поэтому ваши планы должны быть максимально гибкими. Постарайтесь не связывать себя обещаниями, свобода действий будет очень важной, так же как и разборчивость в общении. Далеко не все люди, которые тянутся к вам сегодня, заслуживают доверия и симпатии. Никому не позволяйте уговорить вас делать то, что вам не нравится. Хорошо складываются деловые поездки. Не исключено, что вдали от дома вы получите какие-то интересные предложения. Козерогов, работа которых связана с командировками, может ждать карьерный рост.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 12 сентября 2019 для Водолеев