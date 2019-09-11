Скачать
Среда, 11.09.2019
Разумков с Коксом обсудили реформирование ВР
Разумков с Коксом обсудили реформирование ВР
Слипачук отреагировала на возможность увольнения членов ЦИК
Слипачук отреагировала на возможность увольнения членов ЦИК
Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
Тепловая аномалия в Тихом океане может стать губительной для морской фауны
Тепловая аномалия в Тихом океане может стать губительной для морской фауны

Гороскоп на завтра, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
20:05 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Чтобы день прошел продуктивно, звезды советуют уходить в сторону от любых попыток окружающих втянуть вас в дискуссию, а тем более в спор.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 12 сентября 2019 для Овнов

    Неплохой день. Решайте сами, завершать ли старые дела или браться за что-то новое. Главное - помнить, что нужно выбрать что-то одно: на все времени не хватит. Возможны незапланированные встречи, неожиданные разговоры о каких-то важных для вас проектах. Не упустите шанс найти влиятельных союзников. У вас получится заинтересовать их своими идеями, заразить энтузиазмом. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, позже могут принять романтический характер. Тут важно не торопить события, дать другому человеку проявить инициативу.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 12 сентября 2019 для Тельцов

  • 3

    Вы чувствуете прилив сил и хорошо понимаете: можно даже со сложными делами справиться отлично, если все делать правильно, не ошибаться даже в мелочах. Важно не ожидать от других слишком многого; действуйте сами, и вы добьетесь того, к чему давно стремились. Порой окружающие, даже искренне желая помочь вам, оказывают медвежью услугу. Вероятны незапланированные поездки. Они оказываются интересными и познавательными, но довольно утомительными. Не исключено, что напомнят о себе люди, к которым вы когда-то были очень привязаны.

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 12 сентября 2019 для Близнецов

    Не лишенный трудностей, но по-своему прекрасный день. Вы многому учитесь, узнаете массу интересного, начинаете по-иному смотреть на вещи, которых прежде не замечали. Появятся новые идеи, чуть позже вы обязательно воплотите их в жизнь. Опыт каждого человека, которого вы встречаете сегодня, вам позже пригодится. Однако имейте в виду: сейчас не всем можно верить на слово. Лучше проверять любую информацию, которой делятся окружающие. При таком подходе никто не сможет ввести вас в заблуждение, злоупотребить доверчивостью.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 12 сентября 2019 для Раков

    Благоприятный день для работы, решения любых вопросов, связанных с бизнесом, распределением финансов. Можно делать покупки, даже если они не были запланированы заранее: интуиция безошибочно подсказывает, на что стоит тратить деньги, а на чем можно сэкономить. Вероятны незапланированные поездки. Они окажутся утомительными, но вы не пожалеете, что отправились в дорогу: ярких впечатлений будет много. Старайтесь не проводить слишком много времени в одиночестве. В такие моменты вас могут одолевать мрачные мысли, способные надолго испортить настроение.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 12 сентября 2019 для Львов  

  • 6

    Много времени тратится напрасно, и это очень раздражает. Вы предпочли бы заняться чем-то полезным, но вечно приходится кого-то ждать и поторапливать, решать чужие проблемы, искать ответы на вопросы, которые вам лично не особенно интересны. Кто-то другой на вашем месте рассердился бы, а вы сохраните хорошее настроение и дружелюбие. Вторая половина дня дает шанс завязать интересные знакомства. Вы на многих производите хорошее впечатление. Не исключено начало романтической истории; новые отношения будут развиваться стремительно.

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 12 сентября 2019 для Дев 

    Не стоит многого ожидать от других: даже люди, которые прежде были безупречны во всем, сейчас могут допускать промахи. Вашим союзникам чаще обычного нужны советы и подсказки, без вашего участия они вряд ли смогут сделать все так, как надо. Не стоит давать обещания - вряд ли вы сможете сдержать их. Строя планы на будущее, постарайтесь продумать запасные варианты: не все будет складываться так, как можно было предположить. Нежелательно решать финансовые вопросы, заключать сделки. Там, где речь идет о деньгах, вы часто переоцениваете свои возможности.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 12 сентября 2019 для Весов

    День складывается непросто, но у вас достаточно энергии, чтобы справиться со всеми трудностями, достичь поставленных целей. Сейчас вы можете сделать даже то, что прежде казалось почти невозможным. Главное - не торопиться. Необдуманные поступки, поспешные действия не приводят ни к чему хорошему, а вот осторожные шаги ведут к успеху. Вероятны небольшие денежные поступления, возвращение старых долгов. Вторая половина дня подходит для покупок, в том числе незапланированных. Жалеть о потраченных средствах не придется.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 12 сентября 2019 для Скорпионов

    Плодотворный, но очень напряженный день. Масса дел требует внимания, и кажется, что нужно разорваться на тысячу маленьких Скорпионов, чтобы все успеть. Можно обойтись без таких жертв, если правильно расставить приоритеты. Вы наверняка поймете, что не всеми делами нужно заниматься именно сейчас; кое-что вполне можно отложить. Во второй половине дня может несколько ухудшиться самочувствие. Лучше не планировать на это время ничего особенно утомительного. Желательно также избегать любых излишеств, потому что сейчас они особенно вредны.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 12 сентября 2019 для Стрельцов

    Будьте осторожны. Необдуманными поступками, словами, сказанными сгоряча, вы можете поставить себя в сложное положение. Можно обращаться за советами только к тем, кому вы давно доверяете. Новые знакомые говорят странные и даже опасные вещи. Иногда они делают это с умыслом, специально провоцируют вас или вводят в заблуждение. Не стоит рисковать деньгами, особенно чужими. День категорически не подходит для того, чтобы брать кредиты. Постарайтесь сократить расходы, не торопитесь делать покупки, если они не были запланированы заранее.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 12 сентября 2019 для Козерогов

    День приносит массу неожиданных событий, поэтому ваши планы должны быть максимально гибкими. Постарайтесь не связывать себя обещаниями, свобода действий будет очень важной, так же как и разборчивость в общении. Далеко не все люди, которые тянутся к вам сегодня, заслуживают доверия и симпатии. Никому не позволяйте уговорить вас делать то, что вам не нравится. Хорошо складываются деловые поездки. Не исключено, что вдали от дома вы получите какие-то интересные предложения. Козерогов, работа которых связана с командировками, может ждать карьерный рост.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 12 сентября 2019 для Водолеев

  • 12

    Эмоциональный фон дня будет напряженным. Вы раздражаетесь из-за пустяков, то и дело поддаетесь на провокации, говорите то, о чем позже приходится жалеть. Старайтесь не принимать важных решений под давлением; важно руководствоваться собственным опытом и здравым смыслом. Не спешите исправлять чужие ошибки: не исключено, что с этим лучше справится кто-то другой. День благоприятен для учебы. Хорошо даются даже те дисциплины, которые прежде казались непостижимыми. Вы быстро запоминаете новую информацию, задаете правильные вопросы и делаете верные выводы из полученных ответов.

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 12 сентября 2019 для Рыб

    День будет довольно сложным, особенно для тех, кто привык быстро делать любые дела. Сейчас вам нужно помнить: не всегда можно достичь нужного результата за несколько часов. Избегайте поспешных решений, особенно когда дело касается работы или бизнеса. Часто оказываются полезными советы старых знакомых. Вторая половина дня обещает перемены к лучшему. Вероятны неожиданные денежные поступления. Некоторым Рыбам вернут старые долги. Можно делать покупки: вы безошибочно выберете вещи, которые будут радовать.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (09.09 - 15.09.2019)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (09.09 - 15.09)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Зодиак, Гороскоп на завтра, 12 сентября, Гороскоп на 12 сентября, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 11 сентября - Усекновение главы
03 Сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать
04 С 1 октября начнет действовать новый тариф НЭК "Укрэнерго"
05 "Мне тяжело": Ломаченко сделал шокирующее признание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВР проголосовала за изменение формы управления НАПК
ВР проголосовала за изменение формы управления НАПК
Лето не отпускает: погода на завтра, 12 сентября
Лето не отпускает: погода на завтра, 12 сентября
Посол Франции анонсировал встречу &quot;нормандской четверки&quot;
Посол Франции анонсировал встречу "нормандской четверки"
Facebook ужесточила политику по отношению к постам о членовредительстве и суициде
Facebook ужесточила политику по отношению к постам о членовредительстве и суициде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь