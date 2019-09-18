Гороскоп на завтра, 19 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 19 сентября 2019 для Овнов Будьте храбрыми и решительными. Сегодня вам предстоит сражаться с сильным противником, делать то, на что не могут отважиться другие. Вероятно, кто-то будет отговаривать вас от задуманного, призывать затаиться и переждать. Можно придерживаться такой тактики, но ее выбор отложит важные для вас события на неопределенный срок. Так что подумайте, достаточно ли у вас терпения. Стоит быть осторожнее в финансовых делах. Сегодня вы склонны рисковать деньгами, много тратить, не задумываясь о том, к чему это может привести.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 19 сентября 2019 для Тельцов Объединяйтесь с людьми, с которыми у вас есть хоть что-то общее. Вместе вы будете непобедимы. Возможны какие-то необычные открытия, удивительные события, которые повлияют на ваше отношение к миру. Будет шанс справиться с важным делом, решить задачу, оказавшуюся не по силам другим. Влияние позитивных тенденций заметно в личных отношениях: они становятся более гармоничными и глубокими. Сейчас вы можете найти общий язык с теми, с кем прежде не ладили, часто спорили. Не исключено, что старые знакомые окажут какую-то важную услугу.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 19 сентября 2019 для Близнецов Мелкие недоразумения в начале дня заставят поволноваться. Но интуиция подсказывает, что скоро все наладится - и не ошибается. Проблемы, возникающие до полудня, удастся решить быстро; чтобы справиться с теми, что появятся позже, придется приложить усилия. Вы не склонны лениться и стараетесь ничего не откладывать на потом, поэтому добиваетесь многого. Отличный день для общения. Вы с кем угодно способны подружиться, но понимаете, что далеко не всегда это нужно. Умение разбираться в людях не подводит: тех, кто мог бы принести неприятности, вы обходите десятой дорогой.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 19 сентября 2019 для Раков Хочется расслабиться и наслаждаться жизнью, но пока вы не можете себе этого позволить: дел слишком много. Все, чем приходится заниматься, по-своему интересно; вас это очень радует и вдохновляет. К тому же новые дела ведут к новым знакомствам. Много интересных возможностей открывает общение с людьми, чья жизнь отличается от вашей. Чужой опыт наверняка окажется полезным, благодаря ему вы сможете избежать ошибок. Будьте внимательнее во второй половине дня. В это время не исключены мелкие, но неприятные травмы. Они могут заживать долго, принося массу неудобств.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 19 сентября 2019 для Львов Все сложно, но не настолько, чтобы вы не справились с ситуацией. Помогут жизненный опыт, знания, полученные раньше - благодаря им вы находите выход там, где другие оказались в тупике. Стоит быть осторожнее там, где дело касается денег: сейчас вы склонны тратить их на пустяки. С заключением сделок лучше не торопиться, как и с покупками. С точки зрения личных отношений день благоприятен. Вы можете делиться с близкими своими чувствами и не сомневаться в том, что вас поймут и поддержат. Не исключено, что удастся решить проблему, которая в последнее время тревожила всех.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 19 сентября 2019 для Дев

7 Действуйте осторожно. Это не самый простой день, особенно для тех, кто стремится к совершенству во всем. Не всегда получается сразу достичь нужного результата, но и откладывать дела вы не хотите, поэтому снова и снова прикладываете усилия, чтобы добиться невозможного. Тщательно выбирайте союзников. Далеко не всем, кто предлагает помощь, сегодня можно доверять. К сожалению, вокруг достаточно тех, кто просто хочет использовать вас в своих интересах. Обсуждать важные вещи стоит только с теми, кому вы давно доверяете. Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 19 сентября 2019 для Весов Спокойный день. Спешить особенно некуда, можно придерживаться комфортного ритма, заниматься знакомыми делами. Сейчас от вас не требуется ни рисковать, ни искать какие-то нестандартные решения. Просто занимайтесь тем, что любите и умеете. Возможны интересные новости, касающиеся работы или бизнеса, а также заманчивые предложения. Радует общение с близкими. Вероятность разногласий невысока. Если они все же возникают, быстро удается найти решение, которое устроит всех. Не стоит обсуждать лишь финансовые вопросы: тут достичь компромисса трудно.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 19 сентября 2019 для Скорпионов Вы смогли бы достичь грандиозных успехов, если бы вас постоянно не отвлекали. Значительная часть дня проходит в разговорах, которые порой кажутся забавными, но большой пользы не приносят. Близким чаще обычного требуется ваша помощь; вы стараетесь не отвечать отказом на просьбы. Не исключены встречи и знакомства. Отношения с новыми людьми поначалу будут складываться напряженно, а потом наладятся. Ваша задача - не торопиться раскрывать все свои секреты. Время делиться ими наступит чуть позже, пока же присмотритесь к тем, с кем имеете дело.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 19 сентября 2019 для Стрельцов Спокойный день. Некоторым Стрельцам будет не хватать ярких впечатлений, но большинство представителей знака жаловаться не станут. Можно разобраться с накопившимися делами, исправить какие-то давние промахи, завершить то, что было начато раньше. Вы лучше других справляетесь с решением сложных задач, потому что стараетесь учесть все факторы, обращаете внимание даже на самые мелкие детали. Вся вторая половина дня подходит для общения с родственниками. Это хорошее время для того, чтобы обсудить семейные дела, договориться о совместных действиях.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 19 сентября 2019 для Козерогов Хотя трудности порой будут возникать, вы останетесь довольны тем, как сложился этот день. Первая его половина подходит для того, чтобы трудиться самостоятельно. Вы не боитесь принимать решения и брать на себя ответственность, не ждете, что кто-то примчится вам на помощь. Позже, напротив, наступит период, благоприятный для сотрудничества, а также обмена идеями, обсуждения планов. Вечер как нельзя лучше подходит для семейных мероприятий, каких-то импровизированных домашних праздников. Порадуют визиты старых друзей и других хороших знакомых.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 19 сентября 2019 для Водолеев