Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 19 сентября 2019 для Овнов Деловая активность сегодня у Овнов весьма неустойчива. Для того, чтобы продвигаться в карьере и добиваться признания, вам придется гораздо больше работать, чем обычно. Хотя это будет и не так просто.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 19 сентября 2019 для Тельцов Партнерские отношения многих людей будут находиться на грани разрыва и серьезных трансформаций. Для того чтобы удержать свои жизненные позиции, от вас потребуются благоразумие, холодный расчет и выдержка. К новым планам и проектам лучше всего приступать в другой день.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 19 сентября 2019 для Близнецов События этого дня могут проверить на прочность планы, договоренности и отношения. Причем не в меру горячие головы могут привести к конфликтам, крупным неприятностям и общественно-политическим потрясениям. Вам придется действовать предельно осторожно, дела потребуют режима секретности. В это время звездам не угодны ваши достижения. Лучше позаботьтесь об имидже.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 19 сентября 2019 для Раков Вероятны проблемы в семье, на работе, хотя крупных неприятностей и конфликтов с возлюбленными или партнерами по бизнесу не произойдет. Вам нужно избегать легкомысленного поведения, которое можно было бы толковать двояким образом.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 19 сентября 2019 для Львов Не исключено, что ваши конкуренты примут ряд важных документов, влияющих на ценовую политику, что может осложнить вашу деятельность. Посвятите весь день наведению порядка в финансовых документах, затем обратите внимание на корреспонденцию.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 19 сентября 2019 для Дев Множество встреч и контактов, достаточно активная общественная жизнь могут закрутить, как в водовороте, большинство представителей этого знака. Будьте готовы в полемике завоевать интересного вам человека, сделать из противника поклонника вашего ума и таланта.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 19 сентября 2019 для Весов Жизненный потенциал Весов в первой половине дня остается весьма невысоким, поэтому вероятны заболевания, ослабление жизненного тонуса, возможны также проблемы в отношениях с окружающими. Ваши болезни не фатальны. Их вполне можно избежать при разумном образе жизни, осуществляя профилактические мероприятия по укреплению здоровья.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 19 сентября 2019 для Скорпионов Влияние планет настроит Скорпионов на возвышенный лад, навеет радужные мечтания о путешествиях. Вероятны интересные и полезные встречи, важные телефонные разговоры. Общение с друзьями, хороший отдых — это гарантия будущих успехов, а модные светские тусовки — место перспективных знакомств и важных дипломатических переговоров.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 19 сентября 2019 для Стрельцов В целом этот день обещает оказаться трудным (во всяком случае, по сравнению с предыдущими днями). Велик риск ошибки в оформлении финансовых документов. Внимательно читайте все документы, обращая внимание на неясные и двусмысленные фразы, допускающие двоякое токование.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 19 сентября 2019 для Козерогов С начала нового дня многим предстоит совершить прорыв в делах. Козероги могут удивиться своим способностям и будут горды собой. Звезды обещают, что новые дела будут удачными. Перед началом дел трезво оцените проделанную работу и спокойно определите план дальнейших действий. Незачем охватывать необъятное, главное — сохранить и приумножить праздничный настрой.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 19 сентября 2019 для Водолеев Вероятно, что большой объем работ ожидает работников социальных и миграционных служб, гостиничного бизнеса, паспортистов, таможенников. Старайтесь быстро распознавать подвохи и учите, что сегодня личная инициатива не будет одобрена начальством.