Гороскоп на завтра, 20 сентября 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 20 сентября 2019 для Овнов
Проблемы, возникающие в течение дня, предсказуемы и понятны вам, а вот случайное неожиданное везение поднимает настроение и вдохновляет. Вероятны интересные знакомства. Вам легко будет понравиться людям, произвести хорошее впечатление даже на тех, кто обычно очень требователен к окружающим. Единственное, чего не нужно делать - это притворяться лучше, чем вы есть. Вероятны успехи в учебе, а также в работе, требующей наблюдательности, внимания к деталям. Вас ничто не отвлекает от поставленных целей. Там, где другие сдались бы, вы проявляете настойчивость.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 20 сентября 2019 для Тельцов
Спокойный плодотворный день. Вы безошибочно расставляете приоритеты, понимаете, за что можно взяться в первую очередь, а что лучше отложить. Хорошо проходят рабочие поездки, деловые переговоры приносят ожидаемые результаты. Не исключено, что вам предложат сотрудничество на очень выгодных условиях. Могут возникать трудности там, где требуются фантазия и творческий подход: вам порой не хватает собственных идей. Тут на помощь придут знакомые - поделятся своими планами, подскажут, куда стоит двигаться. Будьте смелее в экспериментах: шансы достичь успеха высоки.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 20 сентября 2019 для Близнецов
Особенно не волнуйтесь. Кое-что пойдет не так, как вы ожидали, но серьезные проблемы едва ли возникнут. К событиям, заставляющим менять планы, старайтесь относиться философски. Не исключено, что в конце концов все сложится даже лучше, чем можно было предположить. Старайтесь избегать долгих разговоров с теми, кто мрачно смотрит на вещи и всегда ждет неприятностей - такие люди сбивают вас с толку. Возможны незапланированные расходы. Чаще всего они связаны с растущими потребностями близких и вашим желанием порадовать дорогих людей.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 20 сентября 2019 для Раков
Неоднозначный день. Вы во многом добиваетесь успеха, но все равно сомневаетесь в себе, считаете, что выбрали не лучший путь к цели. Пользы самокритика не приносит, а вот с толку сбивает и настроение портит. Пока лучше ни с кем не делиться своими тревогами. Вы вряд ли получите поддержку, а сочувствие и советы лишь усилят ваши переживания. День подходит для учебы: новые знания вдохновляют, даже если вы пока не знаете, как их использовать. Возможны незапланированные встречи, которые поднимут настроение.
Лев (23 июля – 24 августа)
Гороскоп на 20 сентября 2019 для Львов
Начните день с полезных дел. Утром можно успеть многое, если ничего не откладывать на потом. Друзья и просто хорошие знакомые охотно помогут вам. Позже деловая активность снизится, вы чаще станете сталкиваться с какими-то трудностями. Не исключено, что придется исправлять старые ошибки, и не только свои. Вечер приносит новости, которые могут изменить ваши планы. Проверьте полученную информацию, прежде чем принимать решения. Торопиться ни к чему: спешка почти всегда ведет к ошибкам и недоразумениям.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 20 сентября 2019 для Дев
Все сложится неплохо, если вы не побоитесь экспериментировать, нарушать традиции и пробовать новые методы. Бесполезно пытаться повторить действия других, использовать чужой опыт, сейчас нужно действовать по-своему. Появляются хорошие идеи, но реализовать их пока нельзя. Сосредоточьтесь на подготовке, убедитесь, что располагаете всем, что нужно. Вероятны небольшие денежные поступления. Трудно будет избежать небольших разногласий в семье, споров. Порой вас не понимают самые близкие люди; но это - лишь вопрос времени.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 20 сентября 2019 для Весов
День начинается отлично. Стоит вам только что-то задумать - и вот уже появляется возможность воплотить свою идею в жизнь. Некоторые Весы получат интересные предложения, касающиеся работы или сотрудничества. Не исключено, что вам предложат какой-то очень заманчивый и вдохновляющий проект. Ради него вы отложите все остальное, и не пожалеете. Вероятны денежные поступления, возможно, вам вернут старые долги. Вторая половина дня не так плодотворна, как первая, но тоже проходит приятно. Она больше подходит для отдыха, чем для активной деятельности.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 20 сентября 2019 для Скорпионов
Очень удачно начало дня. Вы можете полностью доверять своей интуиции, она безошибочно подсказывает, как лучше действовать, ведет точно к цели. Иногда вы принимаете верные решения, располагая лишь минимумом информации. Это удивляет окружающих. Когда они пытаются следовать вашему примеру, ничего хорошего не происходит. Не исключено, что из-за этого у вас появятся завистники и недоброжелатели. Вторая половина дня не обещает больших успехов, но проходит спокойно и приятно. Будет возможность заняться тем, что давно вас интересует, вернуться к старым хобби.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 20 сентября 2019 для Стрельцов
В начале дня возможны трудности. Обстоятельства складываются не самым удачным образом, возникают сомнения в том, что начатое удастся довести до конца. Порой вас сбивают с толку окружающие, когда то дают странные советы, то предлагают помощь, в которой вы совершенно не нуждаетесь. Старайтесь реагировать максимально спокойно, не давать воли раздражению. Вторая половина дня будет куда проще. Вы поймете, чего хотите, и найдете способ получить желаемое. Это походящее время для того, чтобы взяться за какое-то новое дело. Вы быстро учитесь всему, что нужно.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 20 сентября 2019 для Козерогов
Начало дня будет сложным. Даже для того, чтобы достичь скромных результатов, приходится приложить усилия. Часто вам приходится буквально заставлять себя предпринять хоть что-то; но праздность не улучшает настроения. Не исключено, что придется заниматься делами, которые давно вам наскучили. В них легко допустить ошибки, но вы все же постараетесь справиться как можно лучше. Вторая половина дня порадует удачными совпадениями и встречами, которые запомнятся надолго. Новые знакомства могут получить романтическое продолжение, если вы проявите инициативу.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 20 сентября 2019 для Водолеев
Будьте начеку. Этот день подарит несколько интересных возможностей, но для того, чтобы воспользоваться ими, вы должны быть очень внимательны. Не исключены также предложения, которые обидно было бы упустить. Будет шанс завершить дело, которому вы в последнее время отдавали много сил. Не все получается само собой, но вы готовы прикладывать усилия - добиваетесь того, к чему стремитесь. Ваша настойчивость производит очень благоприятное впечатление на окружающих. У вас могут появиться новые друзья и союзники.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 20 сентября 2019 для Рыб
Начало дня будет сложным. Борьба с неблагоприятными обстоятельствами отнимает много сил, но без нее не обойтись: вы должны взять ситуацию под контроль. Помогают старые знакомые, которые уже сталкивались с проблемами, похожими на ваши. Такие люди не только дадут хорошие советы, но и возьмут на себя часть ваших забот. Постепенно ситуация меняется к лучшему. Вторая половина дня щедра на новые возможности. Не исключены романтические сюрпризы. Вы обаятельны, многим нравится общаться с вами и хочется узнать вас поближе.