Гороскоп на завтра, 20 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 20 сентября 2019 для Овнов Проблемы, возникающие в течение дня, предсказуемы и понятны вам, а вот случайное неожиданное везение поднимает настроение и вдохновляет. Вероятны интересные знакомства. Вам легко будет понравиться людям, произвести хорошее впечатление даже на тех, кто обычно очень требователен к окружающим. Единственное, чего не нужно делать - это притворяться лучше, чем вы есть. Вероятны успехи в учебе, а также в работе, требующей наблюдательности, внимания к деталям. Вас ничто не отвлекает от поставленных целей. Там, где другие сдались бы, вы проявляете настойчивость.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 20 сентября 2019 для Тельцов Спокойный плодотворный день. Вы безошибочно расставляете приоритеты, понимаете, за что можно взяться в первую очередь, а что лучше отложить. Хорошо проходят рабочие поездки, деловые переговоры приносят ожидаемые результаты. Не исключено, что вам предложат сотрудничество на очень выгодных условиях. Могут возникать трудности там, где требуются фантазия и творческий подход: вам порой не хватает собственных идей. Тут на помощь придут знакомые - поделятся своими планами, подскажут, куда стоит двигаться. Будьте смелее в экспериментах: шансы достичь успеха высоки.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 20 сентября 2019 для Близнецов Особенно не волнуйтесь. Кое-что пойдет не так, как вы ожидали, но серьезные проблемы едва ли возникнут. К событиям, заставляющим менять планы, старайтесь относиться философски. Не исключено, что в конце концов все сложится даже лучше, чем можно было предположить. Старайтесь избегать долгих разговоров с теми, кто мрачно смотрит на вещи и всегда ждет неприятностей - такие люди сбивают вас с толку. Возможны незапланированные расходы. Чаще всего они связаны с растущими потребностями близких и вашим желанием порадовать дорогих людей.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 20 сентября 2019 для Раков Неоднозначный день. Вы во многом добиваетесь успеха, но все равно сомневаетесь в себе, считаете, что выбрали не лучший путь к цели. Пользы самокритика не приносит, а вот с толку сбивает и настроение портит. Пока лучше ни с кем не делиться своими тревогами. Вы вряд ли получите поддержку, а сочувствие и советы лишь усилят ваши переживания. День подходит для учебы: новые знания вдохновляют, даже если вы пока не знаете, как их использовать. Возможны незапланированные встречи, которые поднимут настроение.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 20 сентября 2019 для Львов Начните день с полезных дел. Утром можно успеть многое, если ничего не откладывать на потом. Друзья и просто хорошие знакомые охотно помогут вам. Позже деловая активность снизится, вы чаще станете сталкиваться с какими-то трудностями. Не исключено, что придется исправлять старые ошибки, и не только свои. Вечер приносит новости, которые могут изменить ваши планы. Проверьте полученную информацию, прежде чем принимать решения. Торопиться ни к чему: спешка почти всегда ведет к ошибкам и недоразумениям.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 20 сентября 2019 для Дев

7 Все сложится неплохо, если вы не побоитесь экспериментировать, нарушать традиции и пробовать новые методы. Бесполезно пытаться повторить действия других, использовать чужой опыт, сейчас нужно действовать по-своему. Появляются хорошие идеи, но реализовать их пока нельзя. Сосредоточьтесь на подготовке, убедитесь, что располагаете всем, что нужно. Вероятны небольшие денежные поступления. Трудно будет избежать небольших разногласий в семье, споров. Порой вас не понимают самые близкие люди; но это - лишь вопрос времени. Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 20 сентября 2019 для Весов День начинается отлично. Стоит вам только что-то задумать - и вот уже появляется возможность воплотить свою идею в жизнь. Некоторые Весы получат интересные предложения, касающиеся работы или сотрудничества. Не исключено, что вам предложат какой-то очень заманчивый и вдохновляющий проект. Ради него вы отложите все остальное, и не пожалеете. Вероятны денежные поступления, возможно, вам вернут старые долги. Вторая половина дня не так плодотворна, как первая, но тоже проходит приятно. Она больше подходит для отдыха, чем для активной деятельности.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 20 сентября 2019 для Скорпионов Очень удачно начало дня. Вы можете полностью доверять своей интуиции, она безошибочно подсказывает, как лучше действовать, ведет точно к цели. Иногда вы принимаете верные решения, располагая лишь минимумом информации. Это удивляет окружающих. Когда они пытаются следовать вашему примеру, ничего хорошего не происходит. Не исключено, что из-за этого у вас появятся завистники и недоброжелатели. Вторая половина дня не обещает больших успехов, но проходит спокойно и приятно. Будет возможность заняться тем, что давно вас интересует, вернуться к старым хобби.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 20 сентября 2019 для Стрельцов В начале дня возможны трудности. Обстоятельства складываются не самым удачным образом, возникают сомнения в том, что начатое удастся довести до конца. Порой вас сбивают с толку окружающие, когда то дают странные советы, то предлагают помощь, в которой вы совершенно не нуждаетесь. Старайтесь реагировать максимально спокойно, не давать воли раздражению. Вторая половина дня будет куда проще. Вы поймете, чего хотите, и найдете способ получить желаемое. Это походящее время для того, чтобы взяться за какое-то новое дело. Вы быстро учитесь всему, что нужно.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 20 сентября 2019 для Козерогов Начало дня будет сложным. Даже для того, чтобы достичь скромных результатов, приходится приложить усилия. Часто вам приходится буквально заставлять себя предпринять хоть что-то; но праздность не улучшает настроения. Не исключено, что придется заниматься делами, которые давно вам наскучили. В них легко допустить ошибки, но вы все же постараетесь справиться как можно лучше. Вторая половина дня порадует удачными совпадениями и встречами, которые запомнятся надолго. Новые знакомства могут получить романтическое продолжение, если вы проявите инициативу.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 20 сентября 2019 для Водолеев