Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 30 сентября 2019 для Овнов Вероятно, с коллегами вы неплохо сработаетесь. Вам удастся объединить усилия всех членов коллектива и создать сплоченную команду. Финансовая сфера будет для вас исключительно благоприятной. Несмотря на то что вы ответственно подходите к финансовым вопросам, следует внимательно рассмотреть предложения об инвестициях, покупке недвижимости, страховании имущества.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 30 сентября 2019 для Тельцов Профессиональная деятельность многих рожденных под знаком Тельца окажется в центре внимания. На ней будут завязаны и переписка, и телефонные переговоры, и творческие планы, и партнерские отношения. Загадывая в будущее, не упустите хода текущих дел. Расписывайте свой день по часам и старайтесь придерживаться графика выполнения работ и договорных обязательств.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 30 сентября 2019 для Близнецов Энергии планет способствуют успешной работе, заключению выгодных сделок, решению финансовых вопросов. Они содействуют учебе, а также коротким деловым поездкам. Удастся наладить контакты, которые помогут при устройстве, на новое место. Смело приступайте к новым проектам.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 30 сентября 2019 для Раков Каждой возрастной группе Раков сегодня придется столкнуться со своими трудностями, решить свои проблемы. И родители, и воспитатели, и учителя должны объяснять детишкам смысл тех или иных указаний и запретов, а не приказывать, наказывать, словом, всячески давить на психику.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 30 сентября 2019 для Львов Сегодня вы сможете с успехом решать творческие задачи или направить свои усилия на то, чтобы хорошо отдохнуть. Во второй половине дня сегодня вам предстоит усердно потрудиться. Можете рассчитывать на стабильную помощь меценатов и продюсеров, но и не стоит сбрасывать со счетов свое природное упорство.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 30 сентября 2019 для Дев Стабильный доход обеспечит, разумеется, работа, причем не только доход, но и хороший карьерный рост: вероятно повышение по службе, многим представится шанс перейти на более выгодную должность, которая еще и позволит повысить ваш социальный статус. Трудитесь, постарайтесь показать себя с лучшей стороны - и в накладе вы уж точно не останетесь.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 30 сентября 2019 для Весов В семейной жизни особых изменений ждать не приходится, так как большая профессиональная занятость не позволит уделять достаточно времени семье, близким людям. Не стоит надеяться на изменение своего положения, поскольку этот день имеет ярко выраженную профессиональную направленность, и силы вам будут даны только для этого.

8 Скорпион (27 октября – 22 ноября) Гороскоп на 30 сентября 2019 для Скорпионов В первой половине дня множество неприятных ситуаций возможно на работе, не исключены несправедливые претензии властей, которые вы в силах разрешить самостоятельно. Рекомендуется не афишируйте все свои действия и планы. Избегайте долгов, кредитов, ссуд, а если все-таки долги появились, старайтесь возвратить их в срок.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 30 сентября 2019 для Стрельцов Сегодня проявится ваша решимость обладать и пользоваться всем самым лучшим из того, что имеется в вашем непосредственном окружении. Не ожидайте резкого взлета - рассчитывайте на продолжение долгого пути. Продвигайтесь медленно, но необратимо.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 30 сентября 2019 для Козерогов Это день накопления информации, восстановления связей и контактов, начала учебного цикла. Лекарства, косметические средства прекрасно усваиваются, в организме идут процессы омоложения. Начало любого важного дела лучше перенести на этот день, если нет препятствующих факторов. Если вы собрались переходить на новое место работы, то делайте это сегодня.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 30 сентября 2019 для Водолеев Неудачный день для учебы и научной работы. Возникнут трудности с получением необходимой информации. Особо проявится склонность Водолеев к замкнутости, что чревато депрессией. Не исключены задержки, опоздания, пробки. Не занимайтесь самоуничижением. С пороками нужно бороться, однако не ценой собственного здоровья. Берегите нервную систему, ведь многие ваши болезни связаны с ее расстройством.