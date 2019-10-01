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Вторник, 01.10.2019
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Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: октябрь 2019 года

Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: октябрь 2019 года
07:26 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Гороскоп на октябрь 2019 для знака Овен

Набирайте высоту - полет пройдет отлично! Положение планет в октябре поспособствует тому, чтобы вы сумели разрешить давние проблемы, достичь хороших результатов в намеченных делах и заслужить уважение и восхищение окружающих. О планах, которые появятся в этот период, распространяться не стоит: так у вас будет больше шансов реализовать их на 100%.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец

Первая половина октября для Тельцов - напряженный период как для здоровья, так и для их деятельности. Многие из них будут настроены весьма решительно, а порой и агрессивно, провоцируя окружающих на конфликты и нелицеприятные замечания. Кроме того, Тельцы будут склонны уходить от решения сложных вопросов, ожидая, когда само собой все решится. В это время может подвести их природная практичность, и они будут склонны к необдуманным поступкам.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Близнецы

Помните: "Слово не воробей, вылетит - не поймаешь!" Досаду и неловкость впоследствии вызовут у вас поступки, совершенные в порыве эмоций. Умение вовремя остановиться, промолчать, уйти - пожалуй, самое важное в этом месяце. Всегда помните, что стоит на кону. Репутация, которую вы зарабатывали годами, может разрушиться в один миг - старайтесь сдерживаться и не смущать окружающих необъяснимыми душевными порывами.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Рак

Октябрь для Раков - период дисгармоничный для здоровья и напряженный в отношениях с близкими людьми, партнерами. Во многом это будет определяться непримиримой позицией самих Раков, а также непоследовательностью в действиях, быстрой сменой настроения и мнения. Новые идеи будут будоражить их воображение, они будут легко увлекаться, и партнерам придется возвращать их на землю.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Лев

Проводите досуг с пользой для себя! Одной из ключевых тем октября станет саморазвитие. Сейчас вы должны как можно больше вкладывать в себя. Фильтруйте информацию - в мозг должно поступать только то, что действительно полезно. Знания, которые пригодятся уже очень скоро, вы почерпнете, читая профессиональную и психологическую литературу или автобиографии людей, которые добились большого успеха.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева

Период до 16 октября окажется для Дев довольно активным, и перед ними будут стоять весьма практичные задачи. Однако до 16 числа добиться желаемых результатов окажется сложно, поскольку многое будет зависеть от объективных обстоятельств и человеческого фактора. Причем стремление повлиять на ситуацию или на кого-то может привести лишь к обратным результатам и обернуться против самих Дев.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Весы

Проводите больше времени в компании единомышленников! Действуйте не торопясь, обдумывая каждый шаг, если хотите достичь намеченных целей. За поспешность и импульсивность вы будете наказаны. Следует держаться подальше от склонных к критике родственников и знакомых, иначе язвительными замечаниями они вгонят вас в настоящую депрессию.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Скорпион

Для Скорпионов первая половина месяца - один из самых дисгармоничных периодов в году. Они будут ощущать недостаток энергии и психоэмоциональную нестабильность, из-за чего будут острее реагировать на откровенные замечания окружающих людей. Кроме того, многие Скорпионы будут склонны к паранойе, паническим атакам, а также без сожаления расставаться с людьми и рвать контакты при малейшем подозрении.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Стрелец

Не предавайтесь бесплодным мечтаниями! Думайте о будущем, но живите все-таки настоящим. Работайте над собой, занимайтесь творчеством, налаживайте контакты с людьми и обустраивайте дом. Практические занятия сейчас принесут вам куда больше пользы, чем строительство воздушных замков. Оторвавшись от реальности, вы можете пропустить несколько важных и интересных событий.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Козерог

В октябре Козероги будут заняты вопросами карьеры, своего положения в обществе. Многие из них будут хорошо контролировать ситуацию, окружающих, поэтому будут чувствовать себя вполне уверенно.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Водолей

Приготовьтесь сильно удивиться! Старайтесь неизменно находиться в состоянии поиска. Не позволяйте себе стоять на месте и тем более скучать. Читайте книги, общайтесь с интересными людьми, думайте и творите. Светлый и богатый источник вдохновения вы найдете после полнолуния 14 октября.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Рыбы

В октябре неблагоприятные космические влияния, прежде всего, отразятся на самочувствии, а потом на деятельности Рыб. Наиболее сложной окажется первая половина месяца, когда резкие высказывания окружающих могут убивать любую инициативу Рыб. В это время им будет сложно взаимодействовать, решать сложные вопросы. Однако сами Рыбы также будут вести себя неоднозначно, слишком остро реагируя на происходящее и заранее занимая воинственную позицию.

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