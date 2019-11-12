Гороскоп на 13 ноября: у Тельцов завтра горячий день, а у Овнов - затишье

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 13 ноября 2019 для Овнов Тяжелый, неоднозначный для Овнов день. В деловой сфере затишье. Запланированные дела результата не принесут, а если принесут — то не тот который ожидался. Не стоит ничего заключать, будь то деловые контакты или союзы в личных отношениях, день для подобных действий неподходящий. В переговорах сегодня, также лучше не участвовать. В этот день лучше заняться самоанализом и подвести итоги сделанному. Не болтайте лишнего, вы сегодня язвительны и необъективны и словесные перепалки не пойдут вам на пользу.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 13 ноября 2019 для Тельцов День хорош для завершения начатых ранее дел. Сегодня вы можете одалживать деньги или занимать сами, если это в ваших правилах, то пожертвуйте на что-нибудь полезное. Вероятна неожиданная поддержка и покровительство влиятельных лиц. Ваше обаяние растет, вы излучаете таинственный свет, вам по силам преодолеть любые преграды и стать всеобщим любимцем. Романтические свидания сегодня будут иметь большое последствие в будущем. Однако не будьте слишком горячи в делах интимных, сегодня это может привести к конфликту.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 13 ноября 2019 для Близнецов День удачен для тех Близнецов, кто четко распланировал все дела заранее. Вас ожидает удача в сфере финансов, начатое дело благополучно финиширует, да и жизненная энергия буквально переполняет вас. В личных и общественных взаимоотношениях возможны положительные перемены. Романтические контакты этого дня принесут радость, если вы не увлечетесь флиртом, или не вмешается недоброжелатель — соперник (соперница).

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 13 ноября 2019 для Раков День, не располагающий к общению. Вы можете внезапно захотеть увидеть давно позабытых друзей, позвонить бывшему объекту любви, и даже постараться вернуть былое. Не поддавайтесь такому искушению, никому не звоните, и ни с кем не встречайтесь. Это желание может погубить вашу семейную жизнь, и уж точно возбудит ревность и конфликт со стороны вашей половинки.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 13 ноября 2019 для Львов Хороший день для путешествий, развлечений и вообще для любой смены привычной и порядком надоевшей обстановки. В делах намечается продвижение. Возможны приятные встречи и знакомства. Уделите часть своего времени семье — сейчас это полезно, как никогда, потому что с кем-то из близких родственников назревает конфликт, о котором вы пока не подозреваете, но который вам по силам нейтрализовать. Если только приложите усилия к достижению мира, он будет восстановлен, и гармония вновь воцарится в вашем доме.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 13 ноября 2019 для Дев Сегодня Дев ждет необычный жизненный подъем. Девы полны энергии, все удается играючи, любая, даже непростая ситуация разрешается с пользой для вас. После обеда станет еще лучше. Дамы, родившиеся под знаком Дева, познакомятся с неким человеком, который может стать героем их сердца. Но, обратите внимание в этот день на все, что касается покупок, как бы вам ни хотелось, не делайте их сегодня, вы просто выбросите «деньги на ветер» и очень сильно пожалеете в дальнейшем.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 13 ноября 2019 для Весов День неоднозначный. Постарайтесь избежать работы в коллективе, и еще, все важные решения — только не сегодня. Ваше материальное положение и так неустойчиво, а потери более вероятны, чем доходы. Может быть даже, ваша карьера немного пойдет на спад, а корень неприятностей, скорее всего, будет находиться в интригах завистников. Доверяйте сегодня исключительно только тем, кого очень хорошо и давно знаете.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 13 ноября 2019 для Скорпионов Ваша жизненная энергия повышается, обаяние и личное, и деловое, и в эротическом смысле — на гребне волны, так что, сегодня самое время воплотить в жизнь свои планы, сделать реальным давно задуманное. Романтические отношения и легкий флирт порадуют и вас, и партнера. Будьте внимательны сегодня к своему здоровью, а также здоровью близких вам людей. Возможно, ни ко времени и ни к месту обострение старого хронического заболевания.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 13 ноября 2019 для Стрельцов День высокого эмоционального напряжения. Все ваши неприятности этого дня будут связаны с использованием непроверенной информации. Возможен острый конфликт в семье, постарайтесь его избежать, пока гроза не переросла в бурю, которая сотрет в пыль ваши личные отношения. Сегодня лучше уделить время прогулке, съездить за город на пикник, заняться спортом в хорошей компании. Решения стоит принимать только по не терпящим отлагательства важным бытовым вопросам. Возможны неприятности с детьми, что, скорее всего, повлечет за собой непредвиденные финансовые расходы.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 13 ноября 2019 для Козерогов День для Козерогов нервный и напряженный. Ваша жизнь подвергается изменениям, и это выбивает вас из седла, хотя, как раз сейчас вас устраивает все, в том виде как есть. Самое больное место — отношения с деловыми партнерами, не подпускайте к себе людей, вызывающих малейшие сомнения в их честности. Не обращайте внимания на всякую ерунду, вы сегодня очень чувствительны, поэтому поберегите свое здоровье и нервы. Вас слишком легко «вывести из себя», так что, побольше самоконтроля.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 13 ноября 2019 для Водолеев Хороший день для Водолеев, день всех цветов радуги. Сегодня вы можете позволить себе немного больше, чем обычно, и это принесет море удовольствия и радости. Вы встречаете приятных людей, и они говорят вам приятные вещи, не думайте ничего плохого, все это от души. Сегодня удачны новые знакомства — вы развернетесь во всем сиянии своего обаяния. Тем не менее, не забывайте о доводах рассудка, ваше хорошее сегодняшнее настроение и готовность всем нести радость, некоторые могут понять превратно, в невыгодном для вас свете.