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Гороскоп на 13 ноября: у Тельцов завтра горячий день, а у Овнов - затишье

Гороскоп на 13 ноября: у Тельцов завтра горячий день, а у Овнов - затишье
19:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

13 ноября 2019 повышается вероятность получить бесценный подарок Судьбы.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 13 ноября 2019 для Овнов 

    Тяжелый, неоднозначный для Овнов день. В деловой сфере затишье. Запланированные дела результата не принесут, а если принесут — то не тот который ожидался. Не стоит ничего заключать, будь то деловые контакты или союзы в личных отношениях, день для подобных действий неподходящий. В переговорах сегодня, также лучше не участвовать. В этот день лучше заняться самоанализом и подвести итоги сделанному. Не болтайте лишнего, вы сегодня язвительны и необъективны и словесные перепалки не пойдут вам на пользу.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 13 ноября 2019 для Тельцов 

    День хорош для завершения начатых ранее дел. Сегодня вы можете одалживать деньги или занимать сами, если это в ваших правилах, то пожертвуйте на что-нибудь полезное. Вероятна неожиданная поддержка и покровительство влиятельных лиц. Ваше обаяние растет, вы излучаете таинственный свет, вам по силам преодолеть любые преграды и стать всеобщим любимцем. Романтические свидания сегодня будут иметь большое последствие в будущем. Однако не будьте слишком горячи в делах интимных, сегодня это может привести к конфликту.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 13 ноября 2019 для Близнецов 

    День удачен для тех Близнецов, кто четко распланировал все дела заранее. Вас ожидает удача в сфере финансов, начатое дело благополучно финиширует, да и жизненная энергия буквально переполняет вас. В личных и общественных взаимоотношениях возможны положительные перемены. Романтические контакты этого дня принесут радость, если вы не увлечетесь флиртом, или не вмешается недоброжелатель — соперник (соперница).

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 13 ноября 2019 для Раков

    День, не располагающий к общению. Вы можете внезапно захотеть увидеть давно позабытых друзей, позвонить бывшему объекту любви, и даже постараться вернуть былое. Не поддавайтесь такому искушению, никому не звоните, и ни с кем не встречайтесь. Это желание может погубить вашу семейную жизнь, и уж точно возбудит ревность и конфликт со стороны вашей половинки.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 13 ноября 2019 для Львов   

    Хороший день для путешествий, развлечений и вообще для любой смены привычной и порядком надоевшей обстановки. В делах намечается продвижение. Возможны приятные встречи и знакомства. Уделите часть своего времени семье — сейчас это полезно, как никогда, потому что с кем-то из близких родственников назревает конфликт, о котором вы пока не подозреваете, но который вам по силам нейтрализовать. Если только приложите усилия к достижению мира, он будет восстановлен, и гармония вновь воцарится в вашем доме.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 13 ноября 2019 для Дев  

    Сегодня Дев ждет необычный жизненный подъем. Девы полны энергии, все удается играючи, любая, даже непростая ситуация разрешается с пользой для вас. После обеда станет еще лучше. Дамы, родившиеся под знаком Дева, познакомятся с неким человеком, который может стать героем их сердца. Но, обратите внимание в этот день на все, что касается покупок, как бы вам ни хотелось, не делайте их сегодня, вы просто выбросите «деньги на ветер» и очень сильно пожалеете в дальнейшем.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 13 ноября 2019 для Весов 

    День неоднозначный. Постарайтесь избежать работы в коллективе, и еще, все важные решения — только не сегодня. Ваше материальное положение и так неустойчиво, а потери более вероятны, чем доходы. Может быть даже, ваша карьера немного пойдет на спад, а корень неприятностей, скорее всего, будет находиться в интригах завистников. Доверяйте сегодня исключительно только тем, кого очень хорошо и давно знаете.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 13 ноября 2019 для Скорпионов 

    Ваша жизненная энергия повышается, обаяние и личное, и деловое, и в эротическом смысле — на гребне волны, так что, сегодня самое время воплотить в жизнь свои планы, сделать реальным давно задуманное. Романтические отношения и легкий флирт порадуют и вас, и партнера. Будьте внимательны сегодня к своему здоровью, а также здоровью близких вам людей. Возможно, ни ко времени и ни к месту обострение старого хронического заболевания.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 13 ноября 2019 для Стрельцов 

    День высокого эмоционального напряжения. Все ваши неприятности этого дня будут связаны с использованием непроверенной информации. Возможен острый конфликт в семье, постарайтесь его избежать, пока гроза не переросла в бурю, которая сотрет в пыль ваши личные отношения. Сегодня лучше уделить время прогулке, съездить за город на пикник, заняться спортом в хорошей компании. Решения стоит принимать только по не терпящим отлагательства важным бытовым вопросам. Возможны неприятности с детьми, что, скорее всего, повлечет за собой непредвиденные финансовые расходы.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 13 ноября 2019 для Козерогов

    День для Козерогов нервный и напряженный. Ваша жизнь подвергается изменениям, и это выбивает вас из седла, хотя, как раз сейчас вас устраивает все, в том виде как есть. Самое больное место — отношения с деловыми партнерами, не подпускайте к себе людей, вызывающих малейшие сомнения в их честности. Не обращайте внимания на всякую ерунду, вы сегодня очень чувствительны, поэтому поберегите свое здоровье и нервы. Вас слишком легко «вывести из себя», так что, побольше самоконтроля.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 13 ноября 2019 для Водолеев 

    Хороший день для Водолеев, день всех цветов радуги. Сегодня вы можете позволить себе немного больше, чем обычно, и это принесет море удовольствия и радости. Вы встречаете приятных людей, и они говорят вам приятные вещи, не думайте ничего плохого, все это от души. Сегодня удачны новые знакомства — вы развернетесь во всем сиянии своего обаяния. Тем не менее, не забывайте о доводах рассудка, ваше хорошее сегодняшнее настроение и готовность всем нести радость, некоторые могут понять превратно, в невыгодном для вас свете.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 13 ноября 2019 для Рыб

    День, просто хороший. Рыбам сегодня повезет, и особенно Рыбам-творцам. Их трудовая энергия и умение сплачивать вокруг себя нужных людей принесут благоприятные плоды, старые идеи реализуются. Хороший день для романтической связи, — вы сегодня очень чувствительны и на пике сексуальности, что порадует и вас, и вашего партнера. Возможна дружеская встреча, причем, вы можете почувствовать раздражение от того, что, оказывается, ваши друзья на многое смотрят совсем иначе, чем вы. Не давайте этому раздражению вырваться наружу, погасите его, и все образуется к лучшему.

Бизнес-гороскоп на неделю (11.11 - 17.11.2019): все знаки зодиака

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