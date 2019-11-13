Гороскоп на 14 ноября: как пройдет этот день для разных знаков Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 14 ноября 2019 для Овнов Мелкие трудности возможны, но в целом день не так уж плох. Вероятны задержки в делах; имейте это в виду, когда будете строить планы. Не исключено, что сегодня вы успеете меньше, чем рассчитывали, что-то придется отложить на потом. Вероятны разногласия с людьми, которые прежде всегда были на вашей стороне. Ничего плохого в этом нет: как раз сейчас можно спокойно обсудить все проблемы, найти компромиссные решения. Главное для вас - сохранять равновесие и не поддаваться на провокации. Решения, принятые самостоятельно, оказываются удачными.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 14 ноября 2019 для Тельцов Благоприятный день для того, чтобы размышлять, учиться, собирать и анализировать информацию. Вы не соглашаетесь с простыми и очевидными ответами, стараетесь всегда добраться до истины. Не исключено, что именно такой подход и внимание к мелким деталям позволят вам разоблачить недоброжелателей, найти слабые места соперников. Никуда не торопитесь: сейчас вы можете двигаться к цели в комфортном ритме. Хотя дел будет много, вы найдете время для того, чтобы пообщаться с близкими, и не упустите возможности порадовать их.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 14 ноября 2019 для Близнецов Подходящий день для того, чтобы взяться за что-то новое. Не бойтесь делиться своими идеями, проявлять инициативу: момент для этого сейчас самый подходящий. Возможно, сначала вы встретите скептическое отношение, но чуть позже окружающие оценят ваши замыслы по достоинству. Старайтесь не смешивать деловые и личные интересы, не руководствоваться эмоциями, когда принимаете решения, касающиеся работы, бизнеса или финансов. Во второй половине дня лучше не обсуждать важные вопросы с близкими: вероятность разногласий велика.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 14 ноября 2019 для Раков Подходящий день для общения. Хорошо проходят встречи со старыми и новыми знакомыми: вы можете произвести благоприятное впечатление, заинтересовать окружающих своими идеями, рассказать о планах так, что каждый захочет поучаствовать в их осуществлении. Возможно начало дружеских или романтических отношений. В обоих случаях лучше не форсировать события, дать им развиваться своим чередом. Вы устаете быстрее, чем обычно; учитывайте это, когда будете строить планы. Во второй половине дня желательно избегать перегрузок и стрессовых ситуаций.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 14 ноября 2019 для Львов Подходящий день для семейных дел, общения с людьми, которые вам особенно дороги. Будет возможность поговорить о том, что вас волнует, обсудить какие-то общие проблемы и договориться об их решении. Отношения влюбленных сегодня будут особенно теплыми и доверительными. Может быть трудно сосредоточиться на делах, требующих внимания к деталям. Вы часто отвлекаетесь, это приводит к ошибкам. Некоторым Львам будет сложно заниматься чем-то новым: представители знака так боятся что-то упустить, что не замечают очевидных решений.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 14 ноября 2019 для Дев Насыщенный и довольно утомительный день. Дел будет больше, чем обычно, некоторые из них отнимут неожиданно много времени. Что-то придется отложить на потом, и вам это совсем не понравится. Старайтесь не давать воли негативным эмоциям, совсем некстати сейчас было бы с кем-то поссориться. Близкие не во всем готовы поддержать вас, но стараются не демонстрировать скептического отношения к вашим идеям. Можно делать небольшие покупки. Вы безошибочно выбираете хорошие вещи, которые будут долго радовать вас и тех, кто вам дорог.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 14 ноября 2019 для Весов Неплохой день, испортить который могут лишь ваши поспешные решения, необдуманные шаги. Торопиться сейчас совсем не нужно. Чем бы вы ни собирались заняться, нужно дождаться благоприятного момента, чтобы реализовать задуманное. Порой возникают разногласия с окружающими, не всем нравится ваша тактика. Постарайтесь не поддаваться на провокации. Важно избежать ссоры: даже если помириться удастся быстро, неприятный осадок останется у всех. Вечером возможны неожиданные встречи, которые поднимут настроение.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 14 ноября 2019 для Скорпионов Вы склонны действовать решительно и быстро, не особенно задумываясь о том, к чему это может привести. Между тем идти на поводу у эмоций сейчас нежелательно. Под их влиянием вы говорите и делаете то, о чем потом жалеете. Самые вспыльчивые представители знака рискуют разрушить то, что создали с большим трудом. Общение с близкими не всегда приятно, вас часто критикуют. Надо признать, что в некоторых замечаниях есть здравое зерно, но пока вы не готовы прислушаться к ним. Вечером наверняка захочется отдохнуть, лучше не планировать на это время ничего важного.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 14 ноября 2019 для Стрельцов Подходящий день для перемен в деловой сфере. Можно обсуждать вопросы, касающиеся смены работы, начинать долгосрочное сотрудничество с новыми партнерами. Также день подходит для того, чтобы проявить инициативу в личных отношениях: ее наверняка поддержат. Чего сегодня определенно стоит избегать, так это скуки - именно из-за нее портится настроение, вы становитесь раздражительными и мрачными. Так что постарайтесь найти себе интересное занятие. Например, полезно будет вспомнить о давнем хобби. Вероятны успехи в учебе.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 14 ноября 2019 для Козерогов Отличный плодотворный день. Во многих делах можно достичь отличных результатов. Порой возникающие трудности вас не пугают, за решение сложных вопросов вы беретесь с энтузиазмом. Лучше рассчитывать на свои силы, а не ждать поддержки, во многих ситуациях помощь вам просто не нужна. Не исключены разногласия с людьми, которых вы привыкли считать своими союзниками. Объяснения могут отнять много времени, оставьте их на потом. Во второй половине дня вероятны удачные покупки и сделки. Деловое чутье не подводит даже Козерогов, которые прежде никогда не занимались коммерческой деятельностью.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 14 ноября 2019 для Водолеев Эмоциональный фон дня отличается напряженностью, поэтому сохранять спокойствие нелегко. Любой пустяк может вывести вас из равновесия. Особенно трудно приходится юным представителям знака, которых сегодня почему-то все учат жизни. Отвлечься помогают сложные и интересные дела. Как только вы добьетесь в них первых успехов, а ждать этого долго не придется, настроение улучшится. Появляются необычные идеи, для воплощения которых в жизнь вам потребуется помощь. В поиске союзников и единомышленников помогает интуиция: она безошибочно подсказывает, кому можно доверять.