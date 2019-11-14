Гороскоп на 14 ноября 2019: кому сегодня улыбнется удача

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 14 ноября 2019 для Овнов
Вам следует сосредоточиться и составить список планов на ближайшее будущее. Если вы давно думали об улучшении своего здоровья, начните с сегодняшнего дня и начинайте избавляться от вредных привычек.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 14 ноября 2019 для Тельцов
Звезды советуют исключить физические нагрузки — приберегите силы для вечерних развлечений. На любовном фронте ожидаются положительные перемены.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 14 ноября 2019 для Близнецов
Чтобы избежать всех возможных трудностей, контролируйте каждое слово и свое поведение. Даже случайно брошенный взгляд может изменить вашу жизнь до неузнаваемости.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 14 ноября 2019 для Раков
Вам явно не следует думать только о деньгах. Да, финансы безусловно играют очень важную роль в нашей жизни, но в ней есть и другие, еще более значимые вещи. Такие как отношения с нашими родными и друзьями — и именно на них вам сегодня следует сконцентрировать свое внимание.
Лев (23 июля – 27 августа)
Гороскоп на 14 ноября 2019 для Львов
Сегодня вам будет лучше придерживаться электронных средств общения с другими людьми. Как это ни странно, но в этот день общение вживую будет создавать почву для многих конфликтов и склок.
Дева (27 августа – 28 сентября)
Гороскоп на 14 ноября 2019 для Дев
Когда все волнующие проблемы будут решены, просто наслаждайтесь чудесным днём, когда можно воспользоваться своей независимостью и отправиться куда угодно. Сегодня ситуация, такая изменчивая накануне, неожиданно стабилизируется. Приложите усилия, чтобы стабилизация застала ее в том виде, который вам выгоден.
Весы (28 сентября – 24 октября)
Гороскоп на 14 ноября 2019 для Весов
Весы, прислушайтесь — внутренний голос пытается сообщить что-то очень важное. Возможно, интуиция подсказывает, что сегодня вас ждут интересные и полезные знакомства. Прислушайтесь!
Скорпион (29 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 14 ноября 2019 для Скорпионов
Послеобеденное время подходит для общения с противоположным полом — у ваших поклонников/поклонниц накопилась куча вопросов, в общем, не отвертитесь.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 14 ноября 2019 для Стрельцов
Сегодня вам предстоит своего рода переоценка ценностей. В вашей личной жизни произойдет какое-то знаменательное событие, которое заставит вас всерьез задуматься о привычных вам идеалах. Проанализируйте свои взгляды и определитесь в том, не нужно ли вам их изменить.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 14 ноября 2019 для Козерогов
Сегодня Козерога вряд ли устроит легкий флирт — он будет настроен на серьезные отношения! Впрочем, это не говорит о том, что Козерог перестанет кокетничать, наоборот: даже мимолетное знакомство сегодня грозит вылиться у него в серьезное увлечение.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 14 ноября 2019 для Водолеев
Сегодня окружающие будут атаковать вас вопросами и предложениями. Вы сможете отлично провести время с друзьями и при этом завести новые знакомства. Благодаря вашей обаятельности вы без труда вызываете у людей доверие.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 14 ноября 2019 для Рыб
Вы окунетесь в водоворот событий, Вас ожидает немало интересных переговоров, которые могут принести свои плоды. Единственное, в разговорах не перегибайте палку, и если чувствуете, что собеседник не готов дать ответ, то не давите на него. Это окажется наиболее эффективным методом.