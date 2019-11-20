Гороскоп на 21 ноября: Овнам и Стрельцам не до любовных дел, а у Козерогов возможны изменения в карьере

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 21 ноября 2019 для Овнов Будьте осторожны. Для того чтобы достичь успеха, нужны хорошо продуманные шаги и взвешенные решения. Не предпринимайте ничего под влиянием эмоций, старайтесь не говорить резких слов сгоряча. Возможны разногласия с коллегами и деловыми партнерами, да и отношения с близкими будут складываться несколько напряженнее, чем обычно. В ваших силах избежать конфликтов, иногда для этого нужно пойти на значительные уступки. На исходе дня у многих Овнов появятся неплохие идеи, касающиеся будущего. Не торопитесь делиться ими. Прежде чем обсуждать планы с кем бы то ни было, нужно их как следует обдумать.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 21 ноября 2019 для Тельцов Непростой, но интересный день. Появляются новые идеи, вскоре вы найдете способ реализовать их. Нужна разборчивость в общении. Сегодня к вам многие тянутся, но не со всеми стоит связываться. Подумайте дважды, прежде чем давать какие-то серьезные обещания. Важно сохранять свободу действий, возможность значительно изменить свои планы. День не подходит для покупок, особенно крупных, велика вероятность напрасных расходов. Многие Тельцы сейчас больше обычного склонны к расточительности, поэтому тратят деньги на пустяки.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 21 ноября 2019 для Близнецов Нелегко сохранять спокойствие в первой половине дня. Эмоциональный фон отличается напряженностью, настроение часто меняется, вы можете сердиться из-за пустяков. Трудно придерживаться ранее составленного плана – хочется импровизировать, заниматься чем-то новым, а не завершать старые дела. Вторая половина дня проходит спокойнее. Она подходит для встреч с друзьями, общения с близкими людьми. Можно обсуждать важные вопросы. Удастся достичь взаимопонимания, договориться о совместных действиях. Разногласия едва ли возникнут.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 21 ноября 2019 для Раков Начинается день непросто, но влияние позитивных тенденций усиливается со временем. Утро не подходит для того, чтобы браться за какие-то особенно сложные дела, зато позже стоит сосредоточиться на них, будет шанс быстро достичь нужного результата. Возможны небольшие денежные поступления, удачные сделки и покупки. Благоприятный день для общения, вы отлично ладите и со старыми знакомыми, и с новыми. Люди, которые прежде были настроены против вас, изменят свое мнение, поймут, что ошибались. Не исключено, что на смену неприязни придет искренняя симпатия.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 21 ноября 2019 для Львов Непростой день. Важно не торопиться, не принимать решений сгоряча. Прежде чем предпринять что-то, важно разобраться в ситуации. К сожалению, вам не всегда хватает на это терпения. Желание немедленно получить нужный результат часто толкает Львов на необдуманные поступки, о которых позже приходится жалеть. Возможны неожиданные новости, вы не сразу поймете, как относиться к полученной информации. Вторая половина дня многое прояснит. Это время хорошо подходит для общения с близкими, обсуждения вопросов, важных для всех.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 21 ноября 2019 для Дев Беспокойный и противоречивый день, но не такой плохой, как порой может казаться. Если вы беретесь за какие-то масштабные дела и проекты, будьте готовы к трудностям и задержкам, получить нужный результат, скорее всего, удастся не сразу. Чаще обычного возникают разногласия, но до серьезных конфликтов дело не доходит. Помните: не всегда верные ответы на вопросы очевидны. Не торопитесь с выводами, старайтесь изучить ситуацию, прежде чем принимать какие-то решения. Такой подход позволит избежать многих неприятностей.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 21 ноября 2019 для Весов Удачный день. Будет возможность справиться с какими-то важными делами, решить проблемы, которые в последнее время не давали покоя. Напоминают о себе старые знакомые, вас радует возможность пообщаться с ними. Не исключено, что вы восстановите давние деловые связи, получите интересные предложения о сотрудничестве. Хорошо проходят дружеские встречи и романтические свидания. Успехи в работе приходят к тем, кто способен серьезно относиться даже к самым простым делам и не отвлекаться от занятий, нагоняющих скуку.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 21 ноября 2019 для Скорпионов Начинается день непросто. Вам трудно сосредоточиться, окружающие часто отвлекают от дел, это раздражает. Могут нарушаться договоренности, придется менять планы, это вам тоже не по душе. Но вскоре усилится влияние позитивных тенденций, вы почувствуете себя увереннее и настроитесь на оптимистический лад. Не исключены приятные сюрпризы, хорошие новости и встречи, которые поднимут настроение. У некоторых Скорпионов будет шанс заключить выгодные сделки, найти новый источник доходов. С покупками лучше не спешить.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 21 ноября 2019 для Стрельцов Сложный день. Стоит подумать дважды, прежде чем принять какое-то важное решение и приступить к его воплощению в жизнь. Старайтесь проверять любую информацию, есть опасность, что вас специально вводят в заблуждение. В делах полагайтесь только на проверенных союзников, сомнительные предложения лучше отклонить, особенно если вас слишком настойчиво уговаривают. Личные отношения порой складываются напряженно, но вам удастся избежать конфликтов. Интуиция подсказывает, когда нужно проявить настойчивость и твердость, а когда полезнее будет пойти на уступки.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 21 ноября 2019 для Козерогов Первая половина дня проходит неспокойно. Дел будет много, окружающие могут отвлекать вас просьбами, разговорами и советами. Трудно сосредоточиться, из-за этого вы порой ошибаетесь или упускаете что-то из виду. Иногда приходится возвращаться к делам, которые вы считали завершенными. Это раздражает. Постепенно влияние позитивных тенденций усиливается. Вторая половина дня открывает новые возможности, дает шанс добиться успеха в каком-то важном деле. Настойчивость и решительность приносят потрясающие плоды.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 21 ноября 2019 для Водолеев День открывает новые возможности, вы постараетесь их не упустить. Вероятны удивительные совпадения, благодаря которым вы если не добьетесь своих целей, то станете очень близки к их достижению. Можно разобраться с накопившимися за последнее время мелкими делами, после этого вы почувствуете себя гораздо спокойнее и свободнее. Общение со старыми и новыми знакомыми поднимает настроение. Вы хорошо ладите с самыми разными людьми, можете подружиться с теми, кто совсем на вас не похож. Не исключено начало романтической истории.