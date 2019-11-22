Гороскоп на 22 ноября: Овнам повезет в финансовой сфере, а у Рыб будет эмоциональный день

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 22 ноября 2019 для Овнов Звезды сулят хорошие новости в финансовой сфере — вы можете найти выгодную подработку на дому. Главное, заранее предупредите родственников, чтобы не отвлекали от процесса.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 22 ноября 2019 для Тельцов В этот день вам как никогда пригодятся быстрая реакция на окружающие события и умение решать проблемы не только по мере их поступления, но и задолго до того, как они поступят. Нетеряйтесь!

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 22 ноября 2019 для Близнецов Ни в коем случае не позволяйте обливать вас грязью, а тем более вывалять в ней. А такие попытки возможны. Лучший способ не допустить этого — передвигаться сегодня исключительно на большом мощном джипе и самому окатывать прохожих грязью из всевозможных луж.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 22 ноября 2019 для Раков Великолепный день для того, чтобы съесть много вкусной и здоровой пищи. Правда, лишь в том случае, если вы не боитесь немного потолстеть (если боитесь — ешьте половинные порции).

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 22 ноября 2019 для Львов Нынче ваши слова будут поняты не совсем так, как вы ожидали. Выражайте свою мысль предельно четко, так, чтобы не допустить возможности различных толкований, и позаботьтесь о том, чтобы у любого разговора были свидетели, способные впоследствии подтвердить вашу версию.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 22 ноября 2019 для Дев Девы, вас ждет благоприятный день. Отношения с окружающими будут довольно ровными, но это не повод расслабляться — кое-кто не рад вашей успешности.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 22 ноября 2019 для Весов Ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится. Если что-то до сих пор и оставалось для вас загадкой,то нынче вы наверняка найдете ответ.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 22 ноября 2019 для Скорпионов Сегодня у вас на службе тишь да гладь, даже удивительно, что такое случается! Правда, ваш уровень доходов слегка вас огорчит, поэтому введите режим экономии, так вы снизите затраты. Скоро ожидается прибыльная сделка, и вы сможете легко вернуть себе денежную стабильность.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 22 ноября 2019 для Стрельцов Нынче ваша цель — заняться общеукрепляющим процедурами, они сейчас принесут наибольшую пользу вашему организму, поскольку, в общем, ваше самочувствие итак находится в норме.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 22 ноября 2019 для Козерогов Можете расслабиться — на сегодняшний день вы и так сделали все от вас зависящее. Тем самым вы вполне заслужили право получить определенное вознаграждение за труды, о чем нелишнее будет тактично напомнить.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 22 ноября 2019 для Водолеев Этот день потребует от вас жесткой дисциплины, точности и внимательности. К своей цели вы будете продвигаться медленно, но зато уверенно. Стоит воздержаться от новых договоренностей. Лучше проверьте еще раз, готовы ли к ним ваши потенциальные союзники.