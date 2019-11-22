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Гороскоп на 22 ноября: Овнам повезет в финансовой сфере, а у Рыб будет эмоциональный день

Гороскоп на 22 ноября: Овнам повезет в финансовой сфере, а у Рыб будет эмоциональный день
07:20 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 22 ноября 2019 года, предусматривает благоприятный день для неформального общения.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 22 ноября 2019 для Овнов 

    Звезды сулят хорошие новости в финансовой сфере — вы можете найти выгодную подработку на дому. Главное, заранее предупредите родственников, чтобы не отвлекали от процесса.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 22 ноября 2019 для Тельцов 

    В этот день вам как никогда пригодятся быстрая реакция на окружающие события и умение решать проблемы не только по мере их поступления, но и задолго до того, как они поступят. Нетеряйтесь!

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 22 ноября 2019 для Близнецов 

    Ни в коем случае не позволяйте обливать вас грязью, а тем более вывалять в ней. А такие попытки возможны. Лучший способ не допустить этого — передвигаться сегодня исключительно на большом мощном джипе и самому окатывать прохожих грязью из всевозможных луж.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 22 ноября 2019 для Раков

    Великолепный день для того, чтобы съесть много вкусной и здоровой пищи. Правда, лишь в том случае, если вы не боитесь немного потолстеть (если боитесь — ешьте половинные порции).

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 22 ноября 2019 для Львов   

    Нынче ваши слова будут поняты не совсем так, как вы ожидали. Выражайте свою мысль предельно четко, так, чтобы не допустить возможности различных толкований, и позаботьтесь о том, чтобы у любого разговора были свидетели, способные впоследствии подтвердить вашу версию.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 22 ноября 2019 для Дев  

    Девы, вас ждет благоприятный день. Отношения с окружающими будут довольно ровными, но это не повод расслабляться — кое-кто не рад вашей успешности.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 22 ноября 2019 для Весов 

    Ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится. Если что-то до сих пор и оставалось для вас загадкой,то нынче вы наверняка найдете ответ.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 22 ноября 2019 для Скорпионов 

    Сегодня у вас на службе тишь да гладь, даже удивительно, что такое случается! Правда, ваш уровень доходов слегка вас огорчит, поэтому введите режим экономии, так вы снизите затраты. Скоро ожидается прибыльная сделка, и вы сможете легко вернуть себе денежную стабильность.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 22 ноября 2019 для Стрельцов 

    Нынче ваша цель — заняться общеукрепляющим процедурами, они сейчас принесут наибольшую пользу вашему организму, поскольку, в общем, ваше самочувствие итак находится в норме.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 22 ноября 2019 для Козерогов

    Можете расслабиться — на сегодняшний день вы и так сделали все от вас зависящее. Тем самым вы вполне заслужили право получить определенное вознаграждение за труды, о чем нелишнее будет тактично напомнить.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 22 ноября 2019 для Водолеев 

    Этот день потребует от вас жесткой дисциплины, точности и внимательности. К своей цели вы будете продвигаться медленно, но зато уверенно. Стоит воздержаться от новых договоренностей. Лучше проверьте еще раз, готовы ли к ним ваши потенциальные союзники.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 22 ноября 2019 для Рыб

    Сегодня вас ожидают успехи в любых начинаниях. Хороший момент для того, чтобы разобраться с накопившимися делами, а также заложить фундамент для новых свершений. Возрастает вероятность получения приятных известий и исключительных событий, способных оставить определенный след в судьбе.

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