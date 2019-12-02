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Бизнес-гороскоп на декабрь 2019 года: чего ждать и к чему готовится

Бизнес-гороскоп на декабрь 2019 года: чего ждать и к чему готовится
07:20 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

С финансовым гороскопом проще не только планировать денежные дела, но и управлять другими сферами жизни.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

Овнам важно ближе к началу месяца по возможности распланировать свои доходы и расходы. Стоит сразу настраиваться на то, что дела не пойдут по планам на сто процентов, и это — нормальное течение жизни. Во всяком случае, у Овнов будет примерная схема действий, покупок и финансовых поступлений, на которую они смогут ориентироваться. Плутон с Меркурием 14 числа могут повлечь за собой непродуктивные траты: в этот день лучше не заниматься предпраздничным шопингом.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Чтобы зима началась удачно, Тельцам астрологи советуют для начала разобраться с большинством осенних проблем. Вероятно, у Тельцов остались нерешенные вопросы, которые тянутся из прошлого и могут дать о себе знать. Лучше по возможности гасить кредиты и отдавать долги до Нового года, если таковые имеются. Жизнь по средствам в начале месяца поможет Тельцам совершить продуктивный, хотя и не стремительный старт в его середине.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам рекомендуется готовиться к празднованиям и сопутствующим тратам заранее — до 9 декабря. Если момент упущен, не стоит опускать руки: в этом случае операции с финансами тоже могут быть успешными, но лучше уже не действовать спонтанно. Близнецам можно подписаться на любимые марки и бренды в социальных сетях, следить за акциями, скидками и распродажами, а также проверять отзывы в интернете.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Распрощаться с долгами звезды советуют и Ракам. Лучше не давать себе громких обещаний, ставить перед собой посильные и решаемые задачи и не останавливаться на достигнутом, продвигаясь вперед неторопливо, но уверенно. Цели многих Раков в декабре начнут воплощаться в жизнь, если те не начнут пятиться назад. В 20-х числах декабря не стоит поддаваться соблазнам под влиянием Нептуна.

Финансовый гороскоп на декабрь для Львов

Львов в финансовой и деловой сфере может сбить с пути случайная эмоция. Им лучше руководствоваться не сердцем, а рассудком, особенно в тех делах, где на кону стоят большие суммы, важные сделки или долгосрочные договоры. В середине месяца под действием Солнца Львам предстоит сделать ставку на самореализацию. Таланты Львов могут привлечь приток финансов, но для этого нужно не бояться быть в центре внимания.

Финансовый гороскоп на декабрь для Девы 

Избегать простоя в делах рекомендуется Девам. Особенно после 9 декабря, когда изменится энергетика Меркурия, покровителя этого Знака Зодиака. В этот период вода не потечет под лежачий камень, и Девам нужно предпринимать усилия для достижения успеха. К счастью, Вселенная обычно идет навстречу, и вера Дев в себя и свои силы поможет им благополучно выйти из положения и даже укрепить бюджет за декабрь 2019 года.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Представителям этого созвездия астрологи советуют своевременно отдыхать. Многие Весы попросту забудут об отдыхе, требуя от себя невозможного в попытке реализовать свои амбиции и достичь желаемого. Денежную сферу не стоит ставить в приоритет, жертвуя самочувствием. Весам необходимо помнить не только о списках покупок, но и собственных нуждах, приятных мелочах и простых радостях.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Отрицательные эмоции могут негативно влиять на финансовое положение Скорпионов — вплоть до запуска энергетической программы бедности. Скорпионам необходимо пересмотреть свои отношения с деньгами, если те не задерживаются в карманах. Пристальное внимание стоит уделить статьям расходов. Что-то уходит в никуда, возможно, абсолютно напрасно, и это тянет Скорпионов за собой в финансовую дыру.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Денежные дела захватят Стрельцов в первый месяц зимы. Они, как и Скорпионы, будут избавляться от того, что мешает разбогатеть, — например, от вредных привычек или от дополнительных расходов, без которых можно обойтись. Генеральная уборка дома наведет порядок и в бюджете. Полезным будет список трат: его можно проанализировать в конце месяца и сделать выводы на будущий 2020 год.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Неожиданные доходы могут появиться на горизонте у Козерогов. Это может быть внезапная прибыль от хобби, денежный заказ, прибавка или премия. Финансовые средства Козерогам рекомендуется вкладывать в профессиональный рост или в быт, как бы банально это ни звучало. Сейчас Козерогам важно уверенно завершить год и войти в новую фазу, и ничто так не укрепит их самооценку и веру в себя, как ежедневный комфорт и расширение профессиональных интересов.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеи в декабре могут сменить обстановку, что потребует некоторых расходов. С 4 декабря начнется период спокойствия, и даже если какие-то неожиданности будут требовать от Водолеев раскошелиться, в итоге все сложится им на руку. Ближе к 11 декабря необходимо укрепить свои позиции, иначе могут произойти задержки в пополнении бюджета. Не повредит небольшая сумма, отложенная на внезапные траты.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

Рыбам пригодится некоторая смелость в распоряжении финансами. На горизонте может возникнуть покупка, о которой они не думали, но которая была бы для них весьма полезной в перспективе. Некоторые финансовые моменты будут зависеть от любовной сферы. Рыбам предстоит часть бюджета потратить на приятные вещи, причем речь идет не только о подарках близким, но и о собственных интересах.

Бизнес-гороскоп на неделю (02.12 - 08.12.2019): все знаки зодиака

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (2.12- 8.12)

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