Гороскоп на 13 декабря: Водолеев ждет много работы, а Весов ждут неожиданности

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 13 декабря 2019 для Овнов К концу дня вы окажетесь очень далеко от той точки, к которой планировали прийти, но, возможно, это гораздо лучший вариант. Может быть, это просто высшие силы демонстрируют вам, что иногда неожиданные перемены - самые лучшие.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 13 декабря 2019 для Тельцов Сегодня звезды обещают Тельцу отличный день для любви и флирта! Не надо бояться проявлять всю свою сексуальность. Телец способен играть, дать волю своим чувствам, быть непредсказуемым и ярким — даже своего любимого человека он может, как на первом свидании, немного подразнить и поиграть в кошки-мышки.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 13 декабря 2019 для Близнецов Сегодня вам если и не следует быть в каждой бочке затычкой, то уж, по крайней мере, проявлять максимум усердия во всех делах, которые, пусть и косвенно, но касаются вас. Только постарайтесь принимать во всём участие осторожно и неназойливо, чтобы потом вас не осмелились обвинить в излишнем чинопочитании.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 13 декабря 2019 для Раков Сегодня у вас еще будет время взять обратно нечаянно вылетевшие слова. Подумайте хорошенько, не обидели ли вы кого за последнее время, и, если вспомните, не тяните с извинениями.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 13 декабря 2019 для Львов Львы, сегодня вам удастся наладить взаимоотношения с руководством - босс оценит ваши идеи, и все пройдет по плану и даже лучше. Но не хвастайтесь профессиональными успехами перед своими сослуживцами — завистники вам не нужны.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 13 декабря 2019 для Дев На любовном фронте ожидаются изменения — у вас появится весьма влиятельный покровитель.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 13 декабря 2019 для Весов Сегодня звезды создадут для Весов волшебную, удивительную атмосферу, благодаря которой они будут обладать особой притягательностью и магнетизмом в любви. Чтобы сразить наповал любого, кто им нужен, достаточно, чтобы поведение и внешний вид Весов несли на себе налет романтики итайны.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 13 декабря 2019 для Скорпионов Чем раньше вы сегодня закончите активную деятельность,тем лучше. Особой продуктивностью она отличаться не будет, а вот утомиться вам удастся основательно.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 13 декабря 2019 для Стрельцов Сейчас вам будет лучше сохранять экономность в обращении со своими деньгами. Не совершайте никаких крупных покупок и старайтесь придерживаться бесплатных способов проведения досуга.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 13 декабря 2019 для Козерогов Никаких ярких цветов в одежде и макияже — только спокойные, переливчатые полутона. Пусть голос Козерога будет негромким, а движения будут плавными — против такого волнующего сочетания сегодня ни кто не устоит.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 13 декабря 2019 для Водолеев Предстоит много работы. Сейчас идет удачное время для расширения ранее начатой деятельности. Прояснятся дополнительные обстоятельства, и они могут оказаться неожиданными.