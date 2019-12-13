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Гороскоп на 13 декабря: Водолеев ждет много работы, а Весов ждут неожиданности

Гороскоп на 13 декабря: Водолеев ждет много работы, а Весов ждут неожиданности
07:25 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2019 года, предусматривает день, в который стоит оставаться внимательным и осторожным.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 13 декабря 2019 для Овнов 

    К концу дня вы окажетесь очень далеко от той точки, к которой планировали прийти, но, возможно, это гораздо лучший вариант. Может быть, это просто высшие силы демонстрируют вам, что иногда неожиданные перемены - самые лучшие.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 13 декабря 2019 для Тельцов 

    Сегодня звезды обещают Тельцу отличный день для любви и флирта! Не надо бояться проявлять всю свою сексуальность. Телец способен играть, дать волю своим чувствам, быть непредсказуемым и ярким — даже своего любимого человека он может, как на первом свидании, немного подразнить и поиграть в кошки-мышки.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 13 декабря 2019 для Близнецов 

    Сегодня вам если и не следует быть в каждой бочке затычкой, то уж, по крайней мере, проявлять максимум усердия во всех делах, которые, пусть и косвенно, но касаются вас. Только постарайтесь принимать во всём участие осторожно и неназойливо, чтобы потом вас не осмелились обвинить в излишнем чинопочитании.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 13 декабря 2019 для Раков

    Сегодня у вас еще будет время взять обратно нечаянно вылетевшие слова. Подумайте хорошенько, не обидели ли вы кого за последнее время, и, если вспомните, не тяните с извинениями.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 13 декабря 2019 для Львов   

    Львы, сегодня вам удастся наладить взаимоотношения с руководством - босс оценит ваши идеи, и все пройдет по плану и даже лучше. Но не хвастайтесь профессиональными успехами перед своими сослуживцами — завистники вам не нужны.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 13 декабря 2019 для Дев  

    На любовном фронте ожидаются изменения — у вас появится весьма влиятельный покровитель.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 13 декабря 2019 для Весов 

    Сегодня звезды создадут для Весов волшебную, удивительную атмосферу, благодаря которой они будут обладать особой притягательностью и магнетизмом в любви. Чтобы сразить наповал любого, кто им нужен, достаточно, чтобы поведение и внешний вид Весов несли на себе налет романтики итайны.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 13 декабря 2019 для Скорпионов 

    Чем раньше вы сегодня закончите активную деятельность,тем лучше. Особой продуктивностью она отличаться не будет, а вот утомиться вам удастся основательно.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 13 декабря 2019 для Стрельцов 

    Сейчас вам будет лучше сохранять экономность в обращении со своими деньгами. Не совершайте никаких крупных покупок и старайтесь придерживаться бесплатных способов проведения досуга.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 13 декабря 2019 для Козерогов

    Никаких ярких цветов в одежде и макияже — только спокойные, переливчатые полутона. Пусть голос Козерога будет негромким, а движения будут плавными — против такого волнующего сочетания сегодня ни кто не устоит.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 13 декабря 2019 для Водолеев

    Предстоит много работы. Сейчас идет удачное время для расширения ранее начатой деятельности. Прояснятся дополнительные обстоятельства, и они могут оказаться неожиданными.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 13 декабря 2019 для Рыб

    В личной жизни внимательно отнеситесь к сегодняшним событиям. Не спешите сами что-то менять, но и не противьтесь готовым ворваться переменам.

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