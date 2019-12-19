Гороскоп на 20 декабря: Овнам стоит задуматься о переменах, а Ракам - посвятить время пассивному отдыху

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 20 декабря 2019 для Овнов Завтра тот день, когда одиноким мужчинам и женщинам знака следует задуматься о крутых переменах в своей личной жизни. Вы почувствуете потребность в определенности, в прочном будущем.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 20 декабря 2019 для Тельцов Этот день прекрасно подойдет для реализации давних планов. Если вы долгое время откладывали какую-то поездку, то сейчас самое время начать планировать это путешествие. Любимый человек с радостью составит вам компанию в любых ваших начинаниях и авантюрах. Появится прекрасная возможность укрепить отношения.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 20 декабря 2019 для Близнецов Завтра звезды не рекомендуют вам в чем-либо себя серьезно ограничивать. Постарайтесь доставить себе максимум удовольствия — но с минимальным вредом для здоровья, насколько это будет возможно.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 20 декабря 2019 для Раков Как сильно вы хотите изменить собственную жизнь? В этот день Звезды предоставят вам шанс благотворно повлиять на текущее положение дел и заняться внесением необходимых коррективов в свое мировоззрение. Вечером не следует планировать слишком активной деятельности. Посвятите себя пассивному отдыху.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 20 декабря 2019 для Львов Чем бы вы ни занимались завтра, вам будет сопутствовать удача. Секрет кроется в вашем воображении, чем более разноцветны ваши мечты, тем лучше вы будете себя чувствовать в реальном мире.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 20 декабря 2019 для Дев В этот день в любой ситуации вам на помощь придет собственная интуиция. Не бойтесь довериться голосу сердца, поскольку именно он окажется для вас незаменимым союзником в решении проблем. Не самое подходящее время для того, чтобы принимать серьезные решения на любовном поприще. Вечер проведите уединенно и спокойно.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 20 декабря 2019 для Весов Сейчас для вас идет удачный период для профессиональной деятельности. Поэтому, если вы рассчитываете на повышение по службе или увеличение зарплаты, то смело можете отправляться к начальству.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 20 декабря 2019 для Скорпионов Отличный день для того, чтобы все силы направить на реализацию собственных идей и планов. Вот только не нужно пытаться втянуть в подобные мероприятия окружающих, поскольку как бы вы не старались объяснить им суть задумки, полного взаимопонимания достичь не удастся. Рассчитывайте только на свои средства и возможности.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 20 декабря 2019 для Стрельцов Вечер хорош для семейных путешествий и дружеского шопинга — выбирать между приятелями и родственниками не придется, времени у вас вагон. Завтра вы, возможно, попадете в ситуацию, когда лучшим выходом будет отступление. Упрямством ничего добиться не удастся.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 20 декабря 2019 для Козерогов Не самое удачное время, чтобы позволить обстоятельствам развиваться самостоятельно. Не пускайте собственные дела на самотек, поскольку это может негативно отразиться на событиях вашего ближайшего будущего. В скором времени вам представится возможность отдохнуть и расслабиться, а сейчас следует взять себя в руки и заняться делом.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 20 декабря 2019 для Водолеев Уже существующие отношения станут крепче, в них появятся новые практические составляющие, скрепляющие вашу любовь. Например, вы начнете совместный бизнес или станете вместе снимать жилье. Пары, которые находятся на грани расставания, передумают расставаться, по крайней мере, на время.