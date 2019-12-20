Гороскоп на 20 декабря: Козерогов ждут важные решения, а Девам посчастливиться

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 20 декабря 2019 для Овнов Сегодня тот день, когда одиноким мужчинам и женщинам знака следует задуматься о крутых переменах в своей личной жизни. Вы почувствуете потребность в определенности, в прочном будущем.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 20 декабря 2019 для Тельцов Сейчас придётся приложить уйму сил и времени, чтобы сохранить стабильность своего заработка. Кроме этого, вы можете попасть в компрометирующую вас ситуацию, так что будьте внимательны и осторожны. Испортить себе репутацию недолго, долго придётся восстанавливать утраченное.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 20 декабря 2019 для Близнецов Сегодня звезды не рекомендуют вам в чем-либо себя серьезно ограничивать. Постарайтесь доставить себе максимум удовольствия — но с минимальным вредом для здоровья, насколько это будет возможно.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 20 декабря 2019 для Раков В профессиональном плане сегодня будете энергичны, как никогда. Просто мечта! Вы не упустите ни одной интересной возможности и имеете все шансы ощутимо укрепить свое профессиональное положение.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 20 декабря 2019 для Львов Чем бы вы ни занимались сегодня, вам будет сопутствовать удача. Секрет кроется в вашем воображении, чем более разноцветны ваши мечты, тем лучше вы будете себя чувствовать в реальном мире.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 20 декабря 2019 для Дев Девы, звезды обещают, что вас зачислят в армию счастливчиков. Везение не может длиться вечно, поэтому попытайтесь угодить фортуне. Для начала улыбнитесь, а уж потом все сложится само собой.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 20 декабря 2019 для Весов Сейчас для вас идет удачный период для профессиональной деятельности. Поэтому, если вы рассчитываете на повышение по службе или увеличение зарплаты, то смело можете отправляться к начальству.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 20 декабря 2019 для Скорпионов Даже если Скорпион привык к тому, что в любви за него всегда делают первый шаг, сегодня ему все-таки придется взять инициативу в свои руки! Выбор сегодня остается за ним, достаточно лишь решить, что Скорпиону важнее: отношения с человеком, в которого он влюблен, или же привычка ждать у моря погоды.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 20 декабря 2019 для Стрельцов Вечер хорош для семейных путешествий и дружеского шопинга — выбирать между приятелями и родственниками не придется, времени у вас вагон. Сегодня вы, возможно, попадете в ситуацию, когда лучшим выходом будет отступление. Упрямством ничего добиться не удастся.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 20 декабря 2019 для Козерогов Тем, кому сегодня предстоит принятие важного решения, настоятельно рекомендуется проконсультироваться со специалистами. Сами вы, скорее всего не справитесь. К тому же так вы будете чувствовать себя увереннее.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 20 декабря 2019 для Водолеев Уже существующие отношения станут крепче, в них появятся новые практические составляющие, скрепляющие вашу любовь. Например, вы начнете совместный бизнес или станете вместе снимать жилье. Пары, которые находятся на грани расставания, передумают расставаться, по крайней мере, на время.